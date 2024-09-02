大閘蟹2小時放題$249/位起 買一送一！2/9下午6PM必搶 任食大閘蟹、片皮鴨 送鮑汁扣鮑魚

大閘蟹2小時放題$249/位起 買一送一！2/9下午6時必搶 任食大閘蟹、片皮鴨 送鮑汁扣鮑魚

又大閘蟹季，今年陶源酒家繼續推出口碑甚佳的大閘蟹放題，套餐 2 小時內任食大閘蟹、京式片皮鴨、甜品及各款主食。當中有 3 款大閘蟹選擇，包括蟹肉鮮美、蟹黃濃郁的清蒸大閘蟹、經酒香提鮮的太雕蒸大閘蟹，以及蟹味超濃的鹽焗大閘蟹。套餐每位加送特盛三式（金湯小米燴遼參、鮑汁扣原隻鮑魚伴翡翠、蟹粉扒豆苗 各一份），食物款式豐富，優惠2/9下午6時開售，大家記得準時搶購！

【KKday 快閃限量搶–買一送一】大閘蟹片皮鴨 2 小時放題送特盛三式

KKday 優惠：星期一至四 HK$498/2 位，平均 HK$249/位（原價 HK$528/位）

星期五、六、日及公眾假期 HK$558/2 位，平均 HK$279/位（原價 HK$588/位）

（現場另收茶芥及服務費）



【KKday 獨家 86 折優惠｜任飲汽水啤酒】 2 小時任食大閘蟹放題 | 每位加送特盛三式

KKday 優惠：星期一至四 HK$498/位（原價 HK$576/位）

星期五、六、日及公眾假期 HK$558/位（原價 HK$636/位）

（現場另收茶芥及服務費，2 位起）



【KKday 獨家 71 折優惠｜額外送花雕熟醉蟹及蟹粉小籠包】 2 小時任食大閘蟹放題 |

每位加送特盛三式

KKday 優惠：星期一至四 HK$498/位（原價 HK$644/位）

星期五、六、日及公眾假期 HK$558/位（原價 HK$704/位）

（現場另收茶芥及服務費，2 位起）