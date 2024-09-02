大閘蟹2小時放題$249/位起 買一送一！2/9下午6PM必搶 任食大閘蟹、片皮鴨 送鮑汁扣鮑魚

又大閘蟹季，今年陶源酒家繼續推出口碑甚佳的大閘蟹放題，套餐 2 小時內任食大閘蟹、京式片皮鴨、甜品及各款主食。當中有 3 款大閘蟹選擇，包括蟹肉鮮美、蟹黃濃郁的清蒸大閘蟹、經酒香提鮮的太雕蒸大閘蟹，以及蟹味超濃的鹽焗大閘蟹。套餐每位加送特盛三式（金湯小米燴遼參、鮑汁扣原隻鮑魚伴翡翠、蟹粉扒豆苗 各一份），食物款式豐富，優惠2/9下午6時開售，大家記得準時搶購！
【KKday 快閃限量搶–買一送一】大閘蟹片皮鴨 2 小時放題送特盛三式
KKday 優惠：星期一至四 HK$498/2 位，平均 HK$249/位（原價 HK$528/位）
星期五、六、日及公眾假期 HK$558/2 位，平均 HK$279/位（原價 HK$588/位）
（現場另收茶芥及服務費）
【KKday 獨家 86 折優惠｜任飲汽水啤酒】 2 小時任食大閘蟹放題 | 每位加送特盛三式
KKday 優惠：星期一至四 HK$498/位（原價 HK$576/位）
星期五、六、日及公眾假期 HK$558/位（原價 HK$636/位）
（現場另收茶芥及服務費，2 位起）
【KKday 獨家 71 折優惠｜額外送花雕熟醉蟹及蟹粉小籠包】 2 小時任食大閘蟹放題 |
每位加送特盛三式
KKday 優惠：星期一至四 HK$498/位（原價 HK$644/位）
星期五、六、日及公眾假期 HK$558/位（原價 HK$704/位）
（現場另收茶芥及服務費，2 位起）
大閘蟹片皮鴨 2 小時放題以下食品任食：
大閘蟹：清蒸大閘蟹 / 太雕蒸大閘蟹 / 油鹽焗大閘蟹 及 京式片皮鴨
主食：生炒糯米飯 / 上海菜肉包 / 鳳城雞包仔 / 朱古力鴛鴦奶黃包 / 流沙芝麻包 /
蟠桃大壽包
小菜：椒鹽豬小排 / 椒鹽海中蝦 / 避風塘雞中翼 / 白灼生菜 / 麻香四季豆 / 脆滷豆腐 /
手拍青瓜 / 川味牛柏葉 / 涼拌高山耳 / 麻辣土豆絲 / 香辣萵筍絲
優惠詳情
優惠期 (預訂期) ：2024 年 9 月 2 日 18:00 至 9 月 8 日 23:59 用餐日期 : 2024 年 9 月 3 日至 10 月 31 日 用餐時間：12:00 -14:00、13:00 -15:00、 14:00-16:00、18:00-20:00、20:00-22:00 地址：全線分店適用 - 灣仔分店、尖沙咀分店、旺角分店、九龍灣分店、觀塘分店、 荃灣分店、將軍澳日出康城分店