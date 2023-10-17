大閘蟹2023推介｜大閘蟹套餐 $398起歎爆膏時令大閘蟹 高質蟹粉菜式（持續更新）

大閘蟹2023｜大閘蟹套餐推介 $398起歎爆膏時令大閘蟹 高質蟹粉菜式

2023大閘蟹蟹宴餐廳推介！又到一年一度的大閘蟹蟹季，不少酒家和餐廳都已為客人準備好大閘蟹套餐，以及多款高質蟹粉菜式，爆膏時令大閘蟹套餐最平每位$398起！以下為各位精選港九多間有供應大閘蟹套餐的餐廳，大家不妨參考下！ 大閘蟹2023｜ 東海大閘蟹宴餐每位低至$398 為迎接大閘蟹季，東海特意搜羅肥美多膏，並已獲食環署檢驗合格之優質大閘蟹，為各位呈獻「秋分細味．大閘蟹」系列，並首度推出首度推出「兩皇一后」配搭 (公蟹約 5 両，母蟹約 3 両)，客人可按人數選擇一位、四位及六位大閘蟹主題套餐指定時段惠顧套餐每位最平$398起。套餐更包括鮮味蟹粉小籠包及生拆蟹粉菜式，其中以生拆蟹粉蒜茸包最為吸引，值得一試！



「秋分細味‧黃金盛蟹」大閘蟹宴

供應日期 ： 9 月 30 日開始供應（時令產品供應期有限，售完即止，請先致電查詢作預留） 供應分店 ：

東海薈•拉斐特

地址：青衣青敬路 33 號青衣城 1 期 1 樓 117 號舖

電話：2317 8889



東海薈

地址：沙田鄉事會路 138 號新城市中央廣場 1 樓 117 號舖

電話：3188 1283 東小館*9 月下旬強勢回歸地址：鰂魚涌英皇道 1010-1056 號東匯坊地庫 006 及 012-013 號舖

電話：3188 563

大閘蟹2023｜ 鴻星經典大閘蟹餐嚐盡8道菜 如果想舒適享用大閘蟹，鴻星集團每年會推出大閘蟹主題宴席，口碑一向不俗。鴻星中菜及星薈嚴選「黃毛金爪」大閘蟹，由鄧氏餐飲集團行政總廚麥嘉偉師傅精心設計多款大閘蟹主題宴席，除了鮮甜爆膏大閘蟹外，套餐更包羅8道精美菜式，包括蟹肉芙蓉羹、蟹粉小籠包、翡翠炒蝦球等，食物款式豐富！



鴻星觀塘店

地址：九龍觀塘開源道 64 號源成中心 1 樓

電話：2628 0120



鴻星旺角店

地址：九龍旺角太子道西 193 號新世紀廣場 6 樓 601-601A 號舖

電話：2628 0890



星薈

地址：九龍尖沙咀天文臺道 8 號 21 樓

電話：2628 0282

大閘蟹2023｜ 將軍澳爆膏大閘蟹火鍋放題 日式火鍋放題餐廳大將今年推出「爆膏大閘蟹 + shabu shabu 放題」，特意引入殼薄多蟹黃的大閘蟹，客人可以無限時無限量享用大閘蟹，另外亦能享用高質牛肉火鍋放題，火鍋材料包括 11 種肉類、7 款海鮮及大量火鍋配料，優惠價成人每位 $398 ，小童及長者每位 $268，整體相當抵食！



大將

地址：將軍澳唐賢街 9 號 PopCorn 商場 1 樓 F10 號舖

電話：2668 3370

大閘蟹2023｜ 香港 W 酒店星宴甘香大閘蟹盛宴 香港 W 酒店星宴中餐廳於10 月 1 日至 11 月 30 日期間推出限定⼤閘蟹菜單，採用以其鮮美肉質和獨特風味而聞名的江蘇大閘蟹，為客人呈獻一系列傳統與創新兼備的大閘蟹菜式。星宴中餐廳中餐行政總廚黃偉成師傅精心搜羅鮮甜爆膏的⼤閘蟹，客人可選擇體型較大，蟹膏硬身香口的雄蟹；或體型較細，蟹膏軟身滑口的雌蟹。另外亦有「蟹粉扒百花煎釀花膠」、「石窩鮑魚蟹粉燴飯」、「蟹粉鍋巴脆蝦球」、「蟹粉燴官燕」等，極緻奢華美味。 W 酒店星宴中餐廳

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店1樓

電話：3717 2848

大閘蟹2023｜ 中環國金軒 首推秋冬大閘蟹宴 名人飯堂國金軒今年終於首度推出國金軒秋冬大閘蟹宴，嚴選品質最肥美上乘的 6 両大閘蟹作清蒸大閘蟹，另一道蟹粉玉珠澳洲龍蝦球不同海鮮的味覺衝擊堪稱人間極品，蟹粉炒千層蛋白跟蟹粉入口幼滑如絲，盛宴中的湯品石斛燉法國鵪鶉花膠湯滋補養顏又養生，前菜西班牙黑豚叉燒皇用上脂肪均稱的西班牙黑豚製作，令人對盛宴充滿期待！為了滿足追求卓越品味的食客們，國金軒特別挑選了 3 款美酒佳釀作配對 (套餐每位+$268)，包括慕赫十二年單一 麥芽威士忌、咸亨雕皇廿五年陳花雕酒及美紐緹酒莊「M」粉紅葡萄酒，亦可選擇無限暢飲以上三款美酒兩小時 (套餐每位+$388)，享受更豐富、更令人愉悅的味覺體驗！ 美食當然要配美酒，凡合資格美國運通卡持卡人惠顧翠亨邨珍味大閘蟹宴可免費升級尊享配搭特選佳釀 (原價$188)享受咸亨雕皇廿五年陳花雕酒及美紐緹酒莊「M」粉紅葡萄酒；而惠顧國金軒秋冬大閘蟹宴 則可免費升級尊享配搭特選佳釀(原價$268)享受咸亨雕皇廿五年陳花雕酒、美紐緹酒莊「M」粉紅葡萄 酒及慕赫十二年單一麥芽威士忌，讓各位持卡人可以在微醺中歎盡大閘蟹之鮮！而經 Mira eShop 訂購，更可享免加一及茶芥優惠！ 中環國金軒 地址：香港中環國際金融中心商場 3 樓 3101 店 電話：2393 3933 即到官方網站訂座

大閘蟹2023｜ 荃灣西如心酒店 金秋大閘蟹 盛宴 $594/位起 荃灣西如心酒店「如」中菜廳於10月16日起，推出兩款六道菜金秋大閘蟹菜單：「金秋蟹逅大閘蟹饕宴」(兩位用$1,188)及「極上蟳味大閘蟹盛宴」(兩位用$1,788)。餐廳嚴選江蘇出產的上乘大閘蟹，將蟹融入多道經典粵菜佳餚，為饕客帶來一場風味品蟹之旅。蟹粉小籠包， 蟹黃滿滿，蟹膏脂香， 肉質肥而不膩，汁多味鮮；蟹粉豆腐，選用新鮮山水豆腐，加入現 拆蟹粉，嫩滑的豆腐浸在蟹粉湯汁中，吸收蟹粉的鮮美；蟹粉蔥油拌麵，以濃郁蔥油加上 鮮甜油溢的蟹粉，呈現層層遞進的味蕾享受；清蒸大閘蟹，肉嫩黃多，入口鮮香甘甜，完美滿足追求原汁原味的饕客們。 除了一系列以蟹入饌的時令菜式，兩款菜單亦呈獻不同經典佳餚，包括醉鮑魚、涼拌蔥油海蜇、蟲草花螺頭燉雞、花膠筒螺頭燉湯、臘味糯米飯及薑茶水中花等，為大閘蟹盛宴錦上添花。 荃灣西如心酒店 — 「如」中菜廳 地址：荃灣楊屋道 8 號荃灣西如心酒店 7 樓 供應時間： 星期一至五 18:00 至 22:00 星期六、日及公眾假期 18:00 至 22:30 電話：2280 2923 即到官方網站訂座

大閘蟹2023｜紫粵軒 $748「金秋大閘蟹宴」網上預付高達85折 香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒將於2023年9月18日至11月30日期間舉行大閘蟹宴，每位$748，星期一至四更可享85折，價錢實惠。大閘蟹宴每位可享用三隻四両重大閘蟹，合共六道菜式，包括「脆盞蛋白炒蟹粉伴青瓜海蜇頭」、「海皇燕窩蟹肉羹」、「蟹粉蟹肉扒菠菜苗」及「石鍋蟹粉帶子炒飯」等，凡惠顧「金秋大閘蟹宴」，可以優惠價$388加購4隻四兩重大閘蟹，各位蟹迷一於相約親友訂位開餐啦！ 紫粵軒

地址： 香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店2樓



網上商店預購

大閘蟹2023｜稻埕飯店極品華麗蟹宴及蟹粉美饌每位$588起 適逢大閘蟹季節，在銅鑼灣V Point及尖沙咀K11都設有分店的的台菜餐廳稻埕飯店亦推出蟹宴。稻埕飯店以「極品華麗・台味」為主題呈獻最華麗的蟹粉菜式及蟹宴，大廚將台菜技法及時令食材結合，菜式非常吸引！VPOINT華麗主題店今年推出 極品華麗蟹宴(每位$588 兩位起)，一次過可以品嚐7道菜，包括稻程四彩碟、金杯海鮮羹、日本青森蘋果話梅雪芭、蟹粉魚湯泡津白、蟹粉古早米糕等，重點推介清蒸大閘蟹五兩半的江蘇大閘蟹(一只) ，蟹膏金黃豐腴，肉質鮮甜。尖沙咀K11分店則提供蟹粉美饌單點，同樣一試難忘。另外亦有兩款中式雞尾酒醉香迷人（$98）、至薑（$108），為美食錦上添花！



*極品華麗蟹宴推廣期由 10月16日至11月30日。 (於VPOINT店供應，敬請早一天前預訂）



銅鑼灣登龍街V Point華麗主題店

地址：銅鑼灣登龍街 18 號 V POINT 地庫

電話：2638 8202



K11 時計主題店

地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 B1 樓 B105-B106 舖

電話：2668 3300

大閘蟹2023｜柏寧酒店PLAYT大閘蟹主題自助晚餐 柏寧酒店自助餐餐廳PLAYT不少都會推出時令主題美食，適逢中秋，柏寧酒店餐廳主廚陳建聰師傅運用創意及非凡粵菜烹調技巧，為客人呈獻一系列大閘蟹菜式。是次大閘蟹主題自助晚餐包括兩隻約重4両的清蒸大閘蟹， 及無限品嘗多種煮法的大閘蟹美宴，如蟹粉海皇燕窩羹、黃金蟹粉蒸蛋白、蟹粉拌麵、蟹粉肉絲炒上海年糕，以及江南菜：龍井蝦仁、酸甜松子魚及南京鹽水鴨等。當然更有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、西班牙烤脆皮乳豬等多國菜式，還有必食的自家製茅台意大利雪糕。



*大閘蟹主題自助晚餐包括兩隻約重4両的清蒸大閘蟹， 及無限制品嘗多種煮法的大閘蟹美宴，另可以 HK$68 加購額外大閘蟹



《PLAYT大閘蟹主題自助晚餐 —— 秋賞・邂逅江南》 日期：2023年10月20日11月5日

時間：18:30 - 21:30

星期一至星期四：成人HK$758 | 兒童HK$488

星期五至星期日及公眾假期：成人HK$798 | 兒童HK$528 PLAYT

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓電話

電話：2839 3311

PLAYT大閘蟹主題自助晚餐訂座網址

大閘蟹2023｜中環大館The Chinese Library 大閘蟹美饌 大閘蟹是每年入秋最令人期待的食材，位於中環大館的The Chinese Library向來為食客供應新派高質中菜。今年蟹季， 主廚李振龍（Junno Li）特別設計出五款新菜式，讓一眾大閘蟹愛好者盡嚐獨有鮮味。其中「蟹粉拌手打烏冬」（＄198 ）及「蟹粉燴花膠」（＄ 468 ）入口香濃幼滑，矜貴花膠鋪上預先調製的蟹粉，養陰潤燥，更有美顏作用。巧手小食方面則推介「蟹黃杏仁卷」（＄128 ）和「蟹肉雲吞」（＄98 ），同樣香口滋味。最後當然少不了重頭戲「原隻蒸大閘蟹配薑茶」（＄ 398 ）可選雄蟹或雌蟹，蟹膏甘香，蟹肉鮮甜，原汁原味。



The Chinese Library

地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓

電話：2848 3088

The Chinese Library 的「蟹粉燴花膠」