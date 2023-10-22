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生活
2023-10-22 13:00:00

大閘蟹2023推介｜$98起歎大閘蟹菜式 胡同/The Chinese Library推多款大閘蟹佳餚

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大閘蟹2023推介｜$98起歎大閘蟹菜式 胡同/The Chinese Library推多款大閘蟹佳餚

大閘蟹2023推介｜$98起歎大閘蟹菜式 胡同/The Chinese Library推多款大閘蟹佳餚

秋風乍起，菊黃蟹肥，又到品嘗大閘蟹的時節位於尖沙咀的胡同以及位於中環大館的 The Chinese Library​​ 精心推出一系列時令大閘蟹佳餚，為大家帶來滋味誘人的味覺享受。喜歡吃高質大閘蟹菜式的你即睇下文啦！

大閘蟹2023餐廳｜The Chinese Library

大閘蟹是每年入令人期待的食材，The Chinese Library 主廚李振龍（Junno Li）特別設計出五款新菜式，讓一眾大閘蟹愛好者盡嚐獨有鮮味。其中「蟹粉拌手打烏冬」（$198）及「蟹粉燴花膠」（$468）入口香濃幼滑，矜貴花膠鋪上預先調製的蟹粉。養陰潤燥，更有美顏作用。至於小食方面，則可選擇「蟹黃杏仁卷」（$128）或「蟹肉雲吞」（$98）。原汁原味更有「原隻蒸大閘蟹配薑茶」（$398）可選雄蟹或雌蟹，必能俘虜食客味蕾。The Chinese Library 位於古蹟活化項目大館之內，賓客將可在別具歷史韻味的環境中享用多款時令大閘蟹美饌以及城中最受歡迎的新派中菜。

地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓

電話：2848 3088

The Chinese Library 官方網站

蟹粉燴花膠

蟹粉燴花膠

大閘蟹2023餐廳｜胡同

在胡同，賓客將可一邊欣賞醉人的維港美景，一邊品嚐精緻的大閘蟹佳餚。七款新登場的期間限定菜式用料十足，當中包括濃郁「蟹皇羹」（$248熱騰騰的「蟹粉小籠包」（$198，小籠包咬下肉汁滿瀉，濃郁鮮甜。蟹皇帶子鍋巴」（$338）口感豐富，而「大閘蟹」（每隻$498）選用「蟹中之王」精心炮製，肉質鮮甜彈牙，教人回味無窮 。

地址：香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 18 樓

電話：3428 8342

胡同官方網站

時令大閘蟹(5- 6兩) 蟹皇帶子鍋巴 蟹皇羹
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