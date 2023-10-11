大閘蟹2023｜大閘蟹套餐推介！江蘇銘悅「秋季蟹粉套餐」爆膏大閘蟹蟹粉菜式

秋風起，又到了食大閘蟹的季節。今年秋天，位於上環的中菜食府江蘇銘悅將會推出一系列大閘蟹美饌及大閘蟹套餐。當中所用的淡水大閘蟹由江蘇新鮮運送到港，隻隻都新鮮爆膏，保證所製的大閘蟹蟹粉菜式鮮味十足！

全新推出的16道蟹粉菜式，由總廚吳宏秋及行政總廚康志堅領導餐廳的資深烹飪團隊設計和炮製，僅於蟹季期間限時供應。賓客將可盡情享用一系列滋味新菜式，其中「生拆蟹粉伴法包」($988) 將切片法包塗上牛油後烤脆，然後放上口感幼滑的蟹肉和蟹粉。「黑魚子蟹粉皇香煎手拉米腸」($780) 是粵式經典煎腸粉的變奏版，自家製的腸粉煎至兩面金黃香脆，然後鋪上炒蟹粉和蟹肉，再綴以魚子醬增添鮮味。

令人難以抗拒的「煎焗大閘蟹生扣去骨走地雞件」($1388) 堪稱全場焦點。總廚特別選用新鮮的本地三黃雞， 將雞腿去骨後煎至金黃，加入炒蟹粉和蟹肉後再放入切件大閘蟹慢燉，令雞肉保持嫩滑多汁，並滲出濃郁蟹味。

除了新登場的多道蟹粉菜式之外，賓客亦可品嚐一系列深受歡迎的人氣美食，如「蟹黃粉炒水晶皮」($880) 、「蟹粉河蝦仁」($880) 、「蟹粉小籠包」($220) 以及「蟹粉膏燉獅子頭」($1,080) 等。另外，江蘇銘悅亦會推出季節限定的「秋季蟹粉套餐」(每位$1,880，最少兩位起)，當中包括一系列大閘蟹佳餚以及餐廳特色名菜，如「黑魚子薰蛋」、「上海煙燻䱽魚」和「涼拌杭椒鮮鮑角」等，後者是總廚們最愛的菜式，南非鮮鮑魚蒸熟去殼後，再拌入以蔥油、川椒油和杭州青辣椒丁製成的醬汁，香辣惹味，教人一試難忘。