大閘蟹2023｜大閘蟹套餐推介 $398起歎爆膏時令大閘蟹 高質蟹粉菜式（持續更新）

2023大閘蟹蟹宴餐廳推介！又到一年一度的大閘蟹蟹季，不少酒家和餐廳都已為客人準備好大閘蟹套餐，以及多款高質蟹粉菜式，爆膏時令大閘蟹套餐最平每位$398起！以下為各位精選港九多間有供應大閘蟹套餐的餐廳，大家不妨參考下！

東海大閘蟹宴餐每位低至$398

為迎接大閘蟹季，東海特意搜羅肥美多膏，並已獲食環署檢驗合格之優質大閘蟹，為各位呈獻「秋分細味．大閘蟹」系列，並首度推出首度推出「兩皇一后」配搭 (公蟹約 5 両，母蟹約 3 両)，客人可按人數選擇一位、四位及六位大閘蟹主題套餐指定時段惠顧套餐每位最平$398起。套餐更包括鮮味蟹粉小籠包及生拆蟹粉菜式，其中以生拆蟹粉蒜茸包最為吸引，值得一試！



「秋分細味‧黃金盛蟹」大閘蟹宴

供應日期 ： 9 月 30 日開始供應（時令產品供應期有限，售完即止，請先致電查詢作預留）

供應分店 ：

東海薈•拉斐特

地址：青衣青敬路 33 號青衣城 1 期 1 樓 117 號舖

電話：2317 8889



東海薈

地址：沙田鄉事會路 138 號新城市中央廣場 1 樓 117 號舖

電話：3188 1283

東小館*9 月下旬強勢回歸地址：鰂魚涌英皇道 1010-1056 號東匯坊地庫 006 及 012-013 號舖

電話：3188 563