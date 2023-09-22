大閘蟹2023｜大閘蟹套餐推介 $398起歎爆膏時令大閘蟹 高質蟹粉菜式（持續更新）

2023大閘蟹蟹宴餐廳推介！又到一年一度的大閘蟹蟹季，不少酒家和餐廳都已為客人準備好大閘蟹套餐，以及多款高質蟹粉菜式，爆膏時令大閘蟹套餐最平每位$398起！以下為各位精選港九多間有供應大閘蟹套餐的餐廳，大家不妨參考下！
東海大閘蟹宴餐每位低至$398
為迎接大閘蟹季，東海特意搜羅肥美多膏，並已獲食環署檢驗合格之優質大閘蟹，為各位呈獻「秋分細味．大閘蟹」系列，並首度推出首度推出「兩皇一后」配搭 (公蟹約 5 両，母蟹約 3 両)，客人可按人數選擇一位、四位及六位大閘蟹主題套餐指定時段惠顧套餐每位最平$398起。套餐更包括鮮味蟹粉小籠包及生拆蟹粉菜式，其中以生拆蟹粉蒜茸包最為吸引，值得一試！
「秋分細味‧黃金盛蟹」大閘蟹宴
供應日期 ： 9 月 30 日開始供應（時令產品供應期有限，售完即止，請先致電查詢作預留）
供應分店 ：
東海薈•拉斐特
地址：青衣青敬路 33 號青衣城 1 期 1 樓 117 號舖
電話：2317 8889
東海薈
地址：沙田鄉事會路 138 號新城市中央廣場 1 樓 117 號舖
電話：3188 1283
東小館*9 月下旬強勢回歸地址：鰂魚涌英皇道 1010-1056 號東匯坊地庫 006 及 012-013 號舖
電話：3188 563
鴻星經典大閘蟹餐嚐盡8道菜
如果想舒適享用大閘蟹，鴻星集團每年會推出大閘蟹主題宴席，口碑一向不俗。鴻星中菜及星薈嚴選「黃毛金爪」大閘蟹，由鄧氏餐飲集團行政總廚麥嘉偉師傅精心設計多款大閘蟹主題宴席，除了鮮甜爆膏大閘蟹外，套餐更包羅8道精美菜式，包括蟹肉芙蓉羹、蟹粉小籠包、翡翠炒蝦球等，食物款式豐富！
鴻星觀塘店
地址：九龍觀塘開源道 64 號源成中心 1 樓
電話：2628 0120
鴻星旺角店
地址：九龍旺角太子道西 193 號新世紀廣場 6 樓 601-601A 號舖
電話：2628 0890
星薈
地址：九龍尖沙咀天文臺道 8 號 21 樓
電話：2628 0282
將軍澳爆膏大閘蟹火鍋放題
日式火鍋放題餐廳大將今年推出「爆膏大閘蟹 + shabu shabu 放題」，特意引入殼薄多蟹黃的大閘蟹，客人可以無限時無限量享用大閘蟹，另外亦能享用高質牛肉火鍋放題，火鍋材料包括 11 種肉類、7 款海鮮及大量火鍋配料，優惠價成人每位 $398 ，小童及長者每位 $268，整體相當抵食！
大將
地址：將軍澳唐賢街 9 號 PopCorn 商場 1 樓 F10 號舖
電話：2668 3370