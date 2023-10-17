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生活
2023-10-17 18:10:55

大閘蟹2023｜旺角大閘蟹放題買一送一 人均$450/位 88分鐘任食大閘蟹

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大閘蟹2023｜旺角大閘蟹放題買一送一 人均$450/位 88分鐘任食大閘蟹

大閘蟹2023｜旺角大閘蟹放題買一送一 人均$450/位 88分鐘任食大閘蟹

大閘蟹豐腴滋味，不少人都喜歡和三五知己一時食客。而適逢大閘蟹季，旺角家樂坊新開張的火鍋雞煲專門店㷫烚烚推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題，每位贈送鹽焗大閘蟹、麻辣大閘蟹、玫瑰露花鵰大閘蟹各一隻，更有超過10款台式菜式飲品任點任飲，二人同行價錢人均$450起，10 月 18 日 15:00 開搶！

旺角超抵大閘蟹放題10月18日15:00 開搶！

今次88分鐘大閘蟹任飲任食放題食物選擇非常豐富，除了任食約 4 - 5 両蟹公+3.5 両蟹乸外，每位更贈送鹽焗大閘蟹、麻辣大閘蟹、玫瑰露花鵰大閘蟹各一隻。精選美食有大閘蟹小食 - 蟹粉粥、蟹粉糯米飯、蟹粉時菜、蟹油多春魚、蟹粉牛丸、蟹粉蔬菜丸、蟹粉蝦丸、蟹粉水餃等。另外價錢亦包括前菜3小碟、香辣蟹油雞煲放題、時令海鮮拼盤及甜品，非常吸引！

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88 分鐘大閘蟹放題（約 4 - 5 両大閘蟹公+3.5 両蟹乸）+香辣蟹油雞煲放題+時令海鮮拼盤

KKday 優惠: HK$899/2 位，平均 HK$449.5/位 （原價 HK$899/位）

（現場另收原價加一服務費）

*星期五至日、公眾假期及前夕另收附加費每位 HK$38

【KKday 獨家快閃限量搶 – 買一送一】

88 分鐘大閘蟹放題（約 5 - 6 両大閘蟹公+4 両蟹乸）+香辣蟹油雞煲放題+時令海鮮拼盤

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（現場另收原價加一服務費）

*星期五至日、公眾假期及前夕另收附加費每位 HK$38

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