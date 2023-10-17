大閘蟹2023｜旺角大閘蟹放題買一送一 人均$450/位 88分鐘任食大閘蟹

大閘蟹豐腴滋味，不少人都喜歡和三五知己一時食客。而適逢大閘蟹季，旺角家樂坊新開張的火鍋雞煲專門店㷫烚烚推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題，每位贈送鹽焗大閘蟹、麻辣大閘蟹、玫瑰露花鵰大閘蟹各一隻，更有超過10款台式菜式飲品任點任飲，二人同行價錢人均$450起，10 月 18 日 15:00 開搶！