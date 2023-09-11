大閘蟹2023｜陶源酒家大閘蟹放題回歸！$498任食兩小時/新口味花雕熟醉蟹

大閘蟹季節就到，陶源酒家去年推出大閘蟹任食放題，因性價比高而廣受好評。陶源今年再度推出2小時大閘蟹放題，每位最平$498起，便可無限任食多種煮法的大閘蟹，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹、油鹽焗大閘蟹，陶源今年更推出全新口味「花雕熟醉蟹」，以鮮活大閘蟹配以陳年花雕酒，馥鬱芬芳，經秘製後鮮香撲鼻，同時再加上多種天然香料，如八角、桂皮、香葉、花椒等，令口味更富層次感，造就了花雕熟醉蟹的獨特風味。

KKday更推出陶源酒家大閘蟹及片皮鴨放題2小時任食優惠，每位加送特盛三式、花雕熟醉蟹一隻及每位汽水一罐。

KKday優惠：

星期一至四：$498/位

星期五至日及公眾假期：$558/位

用餐日期：即日起至10月31日

用餐時間：18:00 - 20:00/ 19:45 - 21:45

優惠link：https://www.kkday.com/zh-hk/product/133748?cid=13367