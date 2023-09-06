大閘蟹2023｜陶源酒家大閘蟹放題回歸！$528任食兩小時/新口味花雕熟醉蟹

大閘蟹季節就到，陶源酒家去年推出大閘蟹任食放題，因性價比高而廣受好評。陶源今年再度推出2小時大閘蟹放題，只需$528起，便可無限任食多種煮法的大閘蟹，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹、油鹽焗大閘蟹，陶源今年更推出全新口味「花雕熟醉蟹」，以鮮活大閘蟹配以陳年花雕酒，馥鬱芬芳，經秘製後鮮香撲鼻，同時再加上多種天然香料，如八角、桂皮、香葉、花椒等，令口味更富層次感，造就了花雕熟醉蟹的獨特風味。

除了大閘蟹之外，更有多款滋味小菜，小食無限供應，如椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、脆鹵豆腐、川味牛柏葉等。甜品方面就有楊枝甘露和蛋白杏仁茶等，相當豐富。另外，每位客人更可享用特盛三式一份，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參及蟹粉扒豆苗。凡惠顧放題，每位免費享用一份特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參及蟹粉扒豆苗。任食放題現於全線陶源分店供應，之後更會登陸各網購平台。

大閘蟹 2023 ｜ 花雕熟醉蟹（網購限定）､大閘蟹（清蒸、太雕蒸、油鹽焗） 【新口味】花雕熟醉蟹優惠價$88/隻（指定網購平台限定每位贈送一隻）：以花雕作為酒底，再加上各種香料及食材煮滾後放涼，最後連同蒸熟的大閘蟹密封冷藏24小時，入口鮮味細膩，綿密濃郁帶有花雕陳釀的香氣。

大閘蟹 2023 ｜ 清蒸大閘蟹（任食） 大閘蟹煮法最佳就是清蒸，鎖緊蟹鮮味而保持原汁原味，更突出大閘蟹的清鮮美味，令其營養價值更高。蒸時加上薑和紫蘇葉，減低涼性及增加其風味。

大閘蟹 2023 ｜太雕蒸大閘蟹（任食） 太雕酒醇香濃厚，蒸煮後直接滲入大閘蟹，增添甘香味。蟹肉和蟹膏同時散發濃濃的酒香。

大閘蟹 2023 ｜油鹽焗大閘蟹（任食） 經高溫鹽焗，迫出蟹的油香味，既保留蟹的鮮甜，也能提升蟹膏香味。鮮艷橙紅色外殼沾滿鹽粒，入口微鹹。

其他小菜及甜品：