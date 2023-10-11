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生活
2023-10-11 17:30:00

大閘蟹2023｜霞飛飛生拆蟹粉宴！大閘蟹套餐/北京片皮鴨套餐

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大閘蟹2023｜霞飛飛生拆蟹粉宴！大閘蟹套餐/北京片皮鴨套餐

大閘蟹2023｜霞飛飛生拆蟹粉宴！大閘蟹套餐/北京片皮鴨套餐

秋風起螃蟹肥，不少香港人都喜歡秋天時吃大閘蟹。今次為大家推介霞飛飛期間限定的大閘蟹宴及一系列蟹粉菜式，餐廳嚴選來自江蘇的正宗大閘蟹，以時令生拆蟹粉呈獻，保證饕客能細味入口即化的蟹黃蟹膏，以及金黃豐盈的油潤脂香。另外更首次推出蟹粉•北京填鴨套餐，讓饕客一次過品嚐香濃片皮烤鴨及鮮味蟹粉，成就完美饗宴體驗。

霞飛飛總廚對傳統蟹粉菜式在選料及烹調方面均一絲不苟，嚴選頂級時令江蘇大閘蟹；除了深受歡迎的原隻清蒸大閘蟹（六両）外，更堅持採用人手新鮮即拆蟹粉，以巧製多款精美佳餚供貴客細意品嚐。

大閘蟹蟹粉套餐

大閘蟹蟹粉套餐 每位 HK$888（兩位起）

大閘蟹蟹粉套餐

全新推出兩款令人回味不已的套餐：大閘蟹蟹粉套餐由醉蝦、醉鮑魚、煙燻蛋及醬黃瓜四款精美開胃前菜展開序幕，先品嚐鮮香濃郁的鮮拆蟹粉生翅或鮮拆蟹粉花膠海皇羹，再迎接主角─原隻清蒸大閘蟹（六両）；以蟹粉芙蓉帶子蟹斗、清炒甜豆蟹腿河蝦仁及蟹粉扒豆苗延續滋味蟹逅，細味皮薄爆汁的蟹粉小籠包；整個套餐將大閘蟹從頭到腳由蟹黃、蟹身到蟹腿逐一呈獻，以甘香鮮甜滋味悸動饕客的味蕾！
 

蟹粉•北京填鴨套餐 HK$3280（四位用）

蟹粉•北京填鴨套餐 HK$3280（四位用）

蟹粉•北京填鴨套餐

蟹粉•北京填鴨套餐同樣為焦點所在，新鮮烤製的填鴨每日限量供應。先品嚐四款精美開胃前菜及鮮嫩多汁的蟹粉獅子頭，細味香脆煙韌的蟹粉脆皮百花釀花膠，皮脆肉嫩的原隻片皮烤鴨繼而華麗登場，採用飼養 60 天的北京白羽雛鴨，經過 36 小時熟成及 70 分熟明爐烤製，鴨皮酥香不膩，即席堂切奉客，新鮮熱辣、齒頰留香！不容錯過清炒蟹粉河蝦仁及雞油蒜蓉炒豆胚，清而不膩的蟹粉鮮味正好與烤鴨芳香相互昇華。兩款套餐最後均以薑汁芝麻湯圓甜蜜作結，芳香滋潤同時祛風散寒。

蟹粉脆皮百花釀花膠 蟹粉芙蓉帶子蟹斗 蟹粉小籠包 清炒蟹粉河蝦仁 蟹粉獅子頭 清蒸大閘蟹（六両）

單點巧手蟹粉菜式如蟹粉脆皮百花釀花膠、蟹粉芙蓉帶子蟹斗、蟹粉獅子頭等，矜貴之餘盡顯主廚功架。想肆意品嚐蟹黃蟹粉的甘香鮮味，又想省卻拆蟹的麻煩？清炒蟹粉河蝦仁、太極蟹粉賽螃蟹、蟹粉生魚絲、蟹粉燴粉皮等定能滿足饕客的美味慾望。

餐廳更推出蟹粉特惠孖寶回饋食客，可自由選配多款指定蟹粉菜式與精選美饌如葱油炸子鶏、水煮牛肉、樟茶鴨等組合，以令人難以抗拒的優惠價錢，將滋味享受倍增！

蟹粉特惠孖寶

蟹粉特惠孖寶

*以上蟹粉菜式均由餐廳每日人手生拆鮮活大閘蟹

**價目另收加一服務費。圖片只供參考。

霞飛飛

地址：中環萬邦行 2 樓 211 號舖

電話： 2522 7611

營業時間：星期一至日 11:30am - 3:30pm, 6pm-10pm

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