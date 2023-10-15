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生活
2023-10-15 12:00:00

大閘蟹2023｜香港君悅酒店 港灣壹號歎時令大閘蟹菜式及江南美饌

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大閘蟹2023｜香港君悅酒店 港灣壹號歎時令大閘蟹菜式及江南美饌

大閘蟹2023｜香港君悅酒店 港灣壹號歎時令大閘蟹菜式及江南美饌

涼風乍起，中秋已過，又到了食大閘蟹的季節。不少食肆都推出大閘蟹優惠，有大閘蟹套餐，亦有大閘蟹放題。今次為大家推介於香港君悅酒店內的港灣壹號，食客可於頂尖中菜食府內，品嚐大多時令大閘蟹菜式及江南美饌。喜歡吃高質大閘蟹的你便要留意啦！

香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅將帶領中菜廳港灣壹號的團隊與上海柏悅酒店黑珍珠一鑽餐廳悅軒的中餐行政總廚楊超師傅聯手，於港灣壹號推出期間限定的時令大閘蟹菜式及多款江南美饌章師傅多年來不斷發掘各地新鮮食材，以其深厚傳統粵菜功力，以全新面貌呈獻廣為現代口味喜愛的菜式。 而楊師傅多年潛心於鑽研源自魚米之鄉飲食精粹的江南菜系，致力於傳承江南美食文化。 兩位大師傅惺惺相惜，希望於是次合作為客人奉上至臻匠心的佳餚及當造大閘蟹盛宴。

港灣壹號推出多款江南美饌及時令大閘蟹菜式

港灣壹號推出多款江南美饌及時令大閘蟹菜式

當中不能錯過的菜式包括悅軒的招牌菜風味黑椒雪花牛肉，焦香多汁，肉質嫩滑，口感豐富。這道菜選用渤海黑牛肉，切成大塊，以蔬菜汁攪拌牛肉後静置腌製，倍感鮮嫩。牛肉粒在高油温下形成酥脆外層，配以黄油和黑胡椒，蠔油炒焦糖，搭配酥脆蒜片與海苔製成的海苔粉，别有一番江南風味。巧取不同食材替代傳統食材，變幻出別樣滋味乃楊師傅的拿手好戲。 一道脆皮風味松阪肉，取豬面肉替代傳統燻魚，把豬面肉開油鍋炸至外脆裏嫩，既保留了熏魚的酥脆口感，亦有豬肉的鮮甜，楊師傅特別調製的酸甜微辣醬汁，更為菜式畫龍點精。甜品燕窩甜胚子手工豆花由燕麥蒸熟後加酒麴釀製而成，比起江南酒釀酒香更為醇厚生津，穀物耐嚼甘甜如飴。以黄豆為原料，手工豆花經浸泡、磨漿、點漿、凝固而成。細嫩豆花搭配甜胚和矜貴的燕窩，幼滑同時帶嚼勁。

秋色粟米蟹肉羹 脆皮松阪肉 楊師傅油爆河蝦 風味黑椒雪花牛肉 燕窩甜胚子豆花 港灣壹號推出多款江南美饌及時令大閘蟹菜式 香港君悅酒店 港灣壹號 香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅

香港君悅酒店 - 港灣壹號

地址：香港港灣道1號香港君悅酒店7至8樓

供應日期：2023年10月17日至11月14日

即到港灣壹號訂座或了解更多

尖沙咀凱悅酒中菜廳 凱悅軒道菜套餐

蟹粉拌淮山面 四寶燉萬壽果 湛江雞啫遼參 鹽燒新疆羊排 凱悅軒 尖沙咀凱悅酒店中菜廳凱悅軒主廚黃皓勤師傅 廣州柏悅酒店黑珍珠一鑽餐廳悅景軒主廚黃遠獎師傅

尖沙咀凱悅酒凱悅軒

地址：九龍尖沙咀河內道 18 號尖沙咀凱悅酒店3

供應日期：20231015日至1130

即到凱悅軒訂座或了解更多

香港沙田凱悅酒店 沙田18 期間限定菜式及大閘蟹美饌

鱈魚蟹肉獅子頭 濃魚湯雪菜黄魚麵 醉江南燜火牛肉 沙田18 沙田凱悅酒店沙田18主廚何振雄師傅 蘇州凱悅酒店的黑珍珠二鑽餐廳華池88行政總廚王襟冰師傅

香港沙田凱悅酒店沙田18

地址：香港沙田凱悅酒店4樓

供應日期：2023年10月16日至11月12日

即到沙田18訂座或了解更多

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