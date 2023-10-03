大閘蟹2023｜The Mira國金軒米芝蓮出品江蘇大閘蟹套餐 蟹粉鵝肝鮑魚墨魚夾/灌湯蟹粉小籠包

【香港大閘蟹2023】過了中秋節，便是大閘蟹當造季節，當然要把握機會去吃大閘蟹套餐。今次為大家推介米芝蓮食府國金軒，最新推出的時令江蘇大閘蟹盛宴。竟然只需要這個價錢，即可品嘗到酒店大閘蟹的出品，還包括另外7道大閘蟹菜式。酒店中菜行政總廚鄧浩宏師傅精心挑選優質 6 両大閘蟹，每天新鮮生拆蟹粉，準備一系列以經典粤菜風味，融合嶄新烹調手法變奏出多款豐腴精緻的蟹粉菜式，立即睇詳情並預訂！

鄧浩宏師傅嚴選 6 両江蘇大閘蟹，以紫蘇葉原汁原味清蒸。另外今年最新推介菜式包括蟹粉鵝肝鮑魚墨魚夾，以口感細膩綿密的鵝肝，搭配鮮甜美味的鮑魚及爽口彈牙的墨魚膠，吸收蟹粉的鮮味，令口感層次更添豐富。

而另一菜式蟹粉冬絲豆腦素翅羹亦是另一巧手之作。以冬瓜絲、豆腐腦及素翅，配以上乘的黃湯提昇鮮香再伴以香濃的生拆蟹粉，啖啖蟹香鮮味無窮，絕對是品嚐蟹粉菜的不二之選。

另一推介菜蟛蜞醬蟹粉魚米湯琵琶蝦泡仙翁米，以味道野味咸香的蟛蜞醬入饌，配以香甜的魚米湯及琵琶蝦，再配以鮮味濃郁的蟹粉，讓饗客盡享極品蟹香滋味。

其他菜式包括陳年女兒紅杞子南非鮑魚，紅燒雛鴿，灌湯蟹粉小籠包及薑茶金薯湯丸。