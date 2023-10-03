大閘蟹2023｜The Mira國金軒米芝蓮出品江蘇大閘蟹套餐 蟹粉鵝肝鮑魚墨魚夾/灌湯蟹粉小籠包

【香港大閘蟹2023】過了中秋節，便是大閘蟹當造季節，當然要把握機會去吃大閘蟹套餐。今次為大家推介米芝蓮食府國金軒，最新推出的時令江蘇大閘蟹盛宴。竟然只需要這個價錢，即可品嘗到酒店大閘蟹的出品，還包括另外7道大閘蟹菜式。酒店中菜行政總廚鄧浩宏師傅精心挑選優質 6 両大閘蟹，每天新鮮生拆蟹粉，準備一系列以經典粤菜風味，融合嶄新烹調手法變奏出多款豐腴精緻的蟹粉菜式，立即睇詳情並預訂！
鄧浩宏師傅嚴選 6 両江蘇大閘蟹，以紫蘇葉原汁原味清蒸。另外今年最新推介菜式包括蟹粉鵝肝鮑魚墨魚夾，以口感細膩綿密的鵝肝，搭配鮮甜美味的鮑魚及爽口彈牙的墨魚膠，吸收蟹粉的鮮味，令口感層次更添豐富。
而另一菜式蟹粉冬絲豆腦素翅羹亦是另一巧手之作。以冬瓜絲、豆腐腦及素翅，配以上乘的黃湯提昇鮮香再伴以香濃的生拆蟹粉，啖啖蟹香鮮味無窮，絕對是品嚐蟹粉菜的不二之選。
另一推介菜蟛蜞醬蟹粉魚米湯琵琶蝦泡仙翁米，以味道野味咸香的蟛蜞醬入饌，配以香甜的魚米湯及琵琶蝦，再配以鮮味濃郁的蟹粉，讓饗客盡享極品蟹香滋味。
其他菜式包括陳年女兒紅杞子南非鮑魚，紅燒雛鴿，灌湯蟹粉小籠包及薑茶金薯湯丸。
國金軒江蘇大閘蟹盛宴 X NIKKA WHISKY
Sky Huo 客席調酒師為您帶來令人陶醉的 Nikka Whisky 威士忌之夜
供應日期：2023 年 10 月 13 日，晚上 7 時至 10 時 30 分
價錢：$1188／位（兩位起），另加一服務費及茗茶
另外，米芝蓮食府國金軒亦特別邀請 Sky Huo 客席調酒師，為您帶來與時令江蘇大閘蟹完美搭配的 Nikka Whisky 雞尾酒之夜。中菜行政總廚鄧浩宏師傅特選優質的 6 兩大閘蟹，每天新鮮拆蟹，為您準備了一系列融合經典粤菜風味和創新烹調手法的豐腴精緻蟹粉菜式包括蟹粉冬絲豆腦素翅羹，六兩重鮮紫蘇蒸大閘蟹，魚米湯蟹粉玻璃蝦球及灌湯蟹粉小籠包等 8 款菜式，讓您盡情品味秋日的滋味。
The Mira 國金軒 時令江蘇大閘蟹盛宴
日期：10 月至11月期間
價錢：$888／位（兩位起），另加一服務費及茗茶
地址：尖沙咀彌敦道 118-130 號 Mira Place, The Mira Hong Kong 國金軒 3 樓
預訂電話：+852 2315 5222
預訂電郵：[email protected]