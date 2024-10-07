大閘蟹2024│九龍東皇冠假日酒店紫粵軒大閘蟹宴8折！人均$588歎清蒸/南薑酒槽蒸大閘蟹/蟹粉撈麵

踏入秋季，正是享受大閘蟹的最佳時節。九龍東皇冠假日酒店紫粵軒推出了秋季限定的大閘蟹宴，讓饕客們大快朵頤。現更推出8折優惠，每位只需$588起，即可品嚐嚴選自江蘇的正宗大閘蟹。無論是清蒸還是南薑酒槽蒸，大閘蟹蟹黃獨特鮮味都能讓您滿足味蕾。優惠下午3時開售，即睇內文了解詳請。
菊黄蟹肥秋正濃，持螯品酒樂無窮，香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒將舉行大閘蟹宴，嚴選正宗江蘇大閘蟹，青背白肚金爪黄毛，蟹肥美、肉特厚，每隻約四両重。
金秋大閘蟹宴包括：
賽螃大閘蟹蓋伴黃金蝦多士 、帶子竹笙花膠羹 、大閘蟹兩隻/三隻（每隻約四両, 可選清蒸或南薑酒槽蒸）、棗皇薑茶 、蟹粉蟹肉扒菠菜苗 、砂鍋蝦仁蟹粉撈稻庭麵
【低至8 折】金秋大閘蟹宴四道菜連兩隻大閘蟹（兩位用）
KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,176/2 位，平均HK$588/位
星期五至日及公眾假期 HK$1,236/2 位，平均HK$618/位
（原價HK$1,426/2位）（免加一服務費及茶芥）
立即預約：請按此
【低至8 折】金秋大閘蟹宴四道菜連三隻大閘蟹（兩位起）
KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,197/2 位，平均HK$598.5/位
星期五至日及公眾假期 HK$1,272/2 位，平均HK$636/位
（原價HK$1,646/2位）（免加一服務費及茶芥）
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) : 2024年10月7日15:00至10月14日23:59
用餐日期：2023年10月8日至11月30日
地址： 香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店2樓
泊車優惠：消費滿$800，可免費泊車3小時