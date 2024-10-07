大閘蟹2024│九龍東皇冠假日酒店紫粵軒大閘蟹宴8折！人均$588歎清蒸/南薑酒槽蒸大閘蟹/蟹粉撈麵

踏入秋季，正是享受大閘蟹的最佳時節。九龍東皇冠假日酒店紫粵軒推出了秋季限定的大閘蟹宴，讓饕客們大快朵頤。現更推出8折優惠，每位只需$588起，即可品嚐嚴選自江蘇的正宗大閘蟹。無論是清蒸還是南薑酒槽蒸，大閘蟹蟹黃獨特鮮味都能讓您滿足味蕾。優惠下午3時開售，即睇內文了解詳請。