大閘蟹2024｜大閘蟹放題任食/自助餐優惠合集 低至人均$268/海鮮火鍋/送蟹粉小籠包

大閘蟹季開始，各位蟹迷是時候準備大食特食！記者為各位搜羅全港大閘蟹主題任食放題及自助餐，部份更低至55折優惠，人均$268更食到大閘蟹及龍蝦海鮮蒸氣鍋！想知詳請即睇內文了解。

任食大閘蟹放題推介 75 折 2 小時無限任食大閘蟹放題｜陶源酒家 陶源酒家再度推出大閘蟹任食放題，為了讓蟹迷們能夠更早享受到這份美味，陶源今年提前引爆大閘蟹熱潮，推出2小時大閘蟹放題，無限量品嚐多種烹調方式的大閘蟹，包括清蒸、太雕蒸和油鹽焗等。此外，還有多款美味小菜和特色小食無限供應。 2小時任食大閘蟹、片皮鴨放題 Klook 預訂專享蟹粉鍋巴及蟹粉小籠包 HK$440起（原價：HK$584） 適用日期：即日起至2024年11月30日 立即預訂：請按此

75折 2小時無限任食大閘蟹放題｜陶源酒家

76 折 2 小時大閘蟹放題｜富臨皇宮 享受2小時無限任食的大閘蟹和片皮鴨，特別優惠額外享用 蟹粉鬼馬脆（一份）和 大良雙皮奶（一盅）。每位客人還會獲贈珍味四饌一份，包括蠔皇原隻鮑魚、金湯小米燴燕窩、蟹粉扒豆苗和回味欖角骨。 2小時任食大閘蟹、片皮鴨放題(兩位起) HK$488起（原價：HK$644）*星期一至日同價 用餐時間：18:00 - 20:00 / 19:00 - 21:00 / 20:00 - 22:00 / 21:00 - 23:00 立即預訂：Klook｜KKday

76折 2小時大閘蟹放題｜富臨皇宮

62 折 88 分鐘大閘蟹放題｜等等 Hea 九龍城的等等HEA餐廳推出88分鐘大閘蟹任飲任食放題。人均$10歎盡放題，無限追加大閘蟹、生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯、各式蟹粉前菜、台式食品及飲品，不論蟹公蟹乸都有得盡情食！ 等等Hea大閘蟹放題精選推介： 任食 - 大閘蟹公、大閘蟹乸、蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、小碗瀑布蟹粉撈麵/飯、蟹油香辣雞煲、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉澎湖花枝丸、蟹粉爆汁貢丸、蟹汁多春魚、蟹粉滷肉時菜、萬華街滷肉飯、士林鹽酥雞粒、手工薑茶芋圓、厚燒鰻魚 任飲 - 珍珠系列（黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠奶茶、古早珍珠奶茶、珍珠茉香奶茶、香芋珍珠奶茶、珍珠華田）、果茶系列（菠蘿四季春、芒果綠茶、水密桃紅茶、荔枝烏龍、冬瓜檸

檬）、健康系列（台式凍檸檬茶、桂圓紅棗茶、古早冬瓜茶、菊花茶、黑糖薑母茶、柚子茶）、超少甜冷泡茶系列（百香果烏龍茶、竹蔗茅根雪梨）、各款汽水 大閘蟹88 分鐘任食放題｜任食4両-5両大閘蟹、台式小食 Klook HK$558起（原價：HK$898）｜ KKday $898/2，平均 HK$449/位（原價HK$ 1798 / 2 位 ） 立即預訂：Klook (送食神大灌湯包)｜KKday 九龍城等等HEA大閘蟹放題 人均$10任食大閘蟹公蟹乸/瀑布蟹粉撈麵/大閘蟹粥+任飲珍珠奶茶

96 折無限時大閘蟹海鮮火鍋晚市放題｜相馬日式火鍋 日式火鍋放題店「相馬日式火鍋」推出無限時任食大閘蟹火鍋放題，套餐主打無限任食五大皇牌，當中包括大閘蟹、鮑魚、貴妃蚌、大頭蝦及即炸乳鴿。大閘蟹放題還可任食豪華惹味海鮮雞煲、極上蒸海鮮(鮑魚、貴妃蚌、大頭蝦、日本帶子及沙白等)、美國牛胸腹、牛板腱、豚肉、雞腿肉、日式炸物及多款口味單骨雞翼等～ 此外，大閘蟹放題套餐更可任飲無酒精飲品、指定啤酒、任食日本北海道Milktop雪糕及多款雪條。各位蟹迷及放題控不要錯過！ 無限時大閘蟹海鮮火鍋晚市放題｜任食大閘蟹、鑽石蜆、超過10款海鮮(2位起) Klook HK$592起（原價：HK$614）｜ KKday 成人HK$538/位，原價：HK$558/位 立即預訂：Klook｜KKday

55 折 150 分鐘大閘蟹龍蝦海鮮蒸氣鍋餐｜緣味小聚 緣味小聚蒸氣鍋專門店推出了一個令人垂涎的獨家優惠，讓您在150分鐘的用餐時間內，盡情享用各種優質海鮮、肉類和特色點心。正值大閘蟹季節，這次套餐特別包含了三隻爆膏大閘蟹，讓您品嚐到鮮甜無比的美味。 此外，套餐還包括半隻生猛厚肉龍蝦、一隻精選鮮肥生蠔和一隻韓國鮮鮑魚，帶來多種滋味的海鮮盛宴。這個套餐絕對是海鮮迷們不容錯過的美食體驗！ 150分鐘大閘蟹龍蝦海鮮蒸氣鍋餐｜爆膏大閘蟹3隻｜半隻生猛厚肉龍蝦｜4位用 只需HK$1,072起（人均：HK$268，原價：HK$1,992） 立即預訂：Klook 大閘蟹＋龍蝦海鮮蒸氣鍋餐 (150分鐘用餐時間)｜2位用 7:30pm前離座或者9:00pm後入座：$556/2，平均 HK$278/位（原價HK$ 996/ 2 位 ） 7:30pm後入座：$596/2，平均 HK$298/位（原價HK$ 996/ 2 位 ） 立即預訂：KKday

大閘蟹配自助餐推介 買二送二｜大閘蟹海鮮半自助晚餐｜香港美利酒店 Garden Lounge 香港美利酒店Garden Lounge限時推出「大閘蟹海鮮半自助晚餐」，為您呈獻豐盛秋日海鮮盛 宴！自助餐區精選各式冰鎮海鮮、沙律頭盤及甜品。每位客人可享用新鮮清蒸大閘蟹一隻，再品 嚐濃郁蟹肉海鮮湯及每日精選燒烤美饌，客人亦可根據自己喜好選擇即叫即製的主菜如烤西冷 牛扒或法式焗龍蝦等，讓您與家人朋友度過一個難忘的美食之夜。 海鮮半自助晚餐配無限暢飲精選紅酒/白酒 *每位客人可享用新鮮清蒸大閘蟹一隻 HK$2,394起（人均：HK$598.5，原價：HK$4,787） 用餐時間：18:30 - 20:00 立即預訂：Klook Garden Lounge 大閘蟹海鮮半自助晚餐 成人HK$666/位，原價：HK$878/位 立即預訂：KKday

買二送二｜大閘蟹海鮮半自助晚餐｜香港美利酒店 Garden Lounge

買二送一｜蟹之盛宴」自助晚餐｜港島香格里拉 Cafe TOO cafe TOO 以「鮮蟹」為題，奉上非凡的螃蟹盛宴，包括時令大閘蟹、松葉蟹、北海道花咲蟹（只限 週末供應），輪流上演的本地新鮮藍蟹及三點蟹，以及琳瑯滿目的中西海鮮美饌。總廚更以每日人 手新鮮拆製的蟹粉精心炮製多款小菜，包括蟹粉炒粉皮，蟹粉蟹肉伊麵等，讓食客享受不同煮法 帶來的極致鮮味，每位客人更獲贈送清蒸大閘蟹一隻。 「蟹之盛宴」自助晚餐 每位獲贈清蒸大閘蟹一隻（只限晚餐時段） HK$2,042起（人均：約HK$681，原價：HK$2,930） 立即預訂：Klook 【買2送1優惠】「蟹之盛宴」自助晚餐 | 時令螃蟹與大閘蟹 HKD$2043起，人均HKD$681起（*每次需購買3位） 立即預訂：KKday

買二送一｜蟹之盛宴」自助晚餐｜港島香格里拉 Cafe TOO

買二送二 ｜ 上海菜及大閘蟹自助晚餐 ｜ 文華東方酒店快船廊 香港文華酒店推出全新主題上海菜及大閘蟹自助晚餐，除了有多款龍蝦、鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹等冰鎮海鮮供應，每位更奉上大閘蟹一隻，當然亦不少得馳名海南雞飯！ 【買二送二】自助晚餐 KKday優惠： 星期一至四 HK$1,956/4位，平均HK$489/位 星期五至日 HK$2,176/4位，平均HK$544/位 立即預約：請按此 買一送一 ｜ 蟹逅之夜 ｜ 荃灣悅品酒店The Platter 精選菜式：鱈場蟹肉蟹籽芒果沙律、香脆炸蟹鉗、軟殼蟹天婦羅、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米飯、日式蟹肉味噌海鮮湯、即開活生蠔、冰鎮海鮮（鱈場蟹腳、麵包蟹）、雜錦刺身 （三文魚、鯛魚、阿根廷赤蝦、魷魚、北寄貝、赤貝、吞拿魚）、焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍、蟹肉扒西蘭花、蟹肉三文魚香芒蟹籽炒飯、天婦羅、爐端燒、自製雞蛋仔、桂花糕、朱古力噴泉、多款西餅蛋糕及新鮮生果、Häagen Dazs 雪糕等（食物款式輪流供應） 【快閃優惠｜成人買一送一】The Platter 蟹逅之夜 • 自助晚餐｜+HKD$10 送1位3-11歲小童 KKday優惠價：HKD$732起/3位，平均每人HKD$244起(成人原價$568，小童原價$388) 立即預訂：請按此

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