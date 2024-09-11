大閘蟹2024｜尖沙咀个園竹語 $588食八道菜「六両大閘蟹套餐」包拆蟹服務！鮮拆蟹粉燴⿂翅/蘿卜扣鮑魚

个園竹語「六両大閘蟹套餐」

六両大閘蟹套餐共有8道菜，重點一定是六両江蘇⼤閘蟹公蟹，特設 「⾜六両保證」，包換包新鮮，所有⼤閘蟹均通過檢驗，具⽔產入口證書，可以安心享用。除了⼤閘蟹，更有一系列高質美食，前菜為「滬式四拼盤」，齊集餐廳招牌蜜汁脆鱔、糟香鳳尾蝦、蘿蔔絲伴海蜇及煙燻溏⼼蛋；「沙律大蝦球」蝦仁多肉厚身，炸得金黃酥脆，配上特製的海膽沙律醬，香口惹味。

套餐亦包含多款以矜貴食材製作的菜色，如「鮮拆蟹粉燴⿂翅」搜羅當季的母膏蟹，每日店內現拆蟹黃蟹肉，加入以老雞燉製長達6小時的清雞湯，再配以魚翅煨制入味，鮮味十足！「鹽商私宴蘿卜扣鮑魚」選用揚州當地豬心蘿蔔，取用蘿蔔心最水嫩無筋的部分，再雕刻成橄欖狀，傳承淮揚菜百年烹調精髓「素菜葷做」的技藝，將蘿蔔加入燉制6小時的高湯燜制45分鐘，再配上六頭鮑魚文火收汁，鮑魚軟糯彈牙，齒頰留香，令人回味無窮。還有「椒鹽原條小黃魚」、「蟹粉小籠包」及「夠薑湯圓 」，豐盛而滿足

。「个園⽵語六両⼤閘蟹套餐」共設八道菜式，每位港幣$588，兩位起，供應有限，建議提早一日預訂。