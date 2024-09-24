踏入秋季，正是食大閘蟹最佳時節，蟹膏特別豐富！10月起香港文華酒店推出全新主題上海菜及大閘蟹自助晚餐，除了有多款龍蝦、鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹等冰鎮海鮮供應，每位更奉上大閘蟹一隻，當然亦不少得馳名海南雞飯！想試全新主題自助餐，現更有買二送二優惠，人均$489起就食到，今晚(24日)6時開賣，想了解詳情即睇內文。

踏入秋季，正是食大閘蟹最佳時節，蟹膏特別豐富！10月起香港文華酒店推出全新主題上海菜及大閘蟹自助晚餐，除了有多款龍蝦、鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹等冰鎮海鮮供應，每位更奉上大閘蟹一隻，當然亦不少得馳名海南雞飯！想試全新主題自助餐，現更有買二送二優惠，人均$489起就食到，今晚(24日)6時開賣，想了解詳情即睇內文。

「上海菜及大閘蟹自助晚餐」精選美饌

是次全新主題將會品嘗到多款國際佳餚，烤牛肋骨肉汁四溢，令人垂涎，羊架獨特風味，搭配香料，讓整個晚餐更加豐富多彩；每人更享用一隻大閘蟹，蟹膏鮮美，肉質豐腴；不少得多款有日式海鮮刺身、壽司及冰鎮海鮮，有龍蝦、鮑魚、雪蟹腳和麵包蟹等海鮮選擇，送上啖啖海洋滋味。當然亦要一試文華東方馳名的海南雞飯，皮薄爽滑，雞味濃郁，配上粒粒分明的油飯，讓人回味無窮。

【買二送二】自助晚餐

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