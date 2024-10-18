大閘蟹2024｜港島香格里拉酒店中菜廳「夏宮」秋天時令大閘蟹菜單/ 11月美酒節波爾多特別年份佳釀登場

港島香格里拉米芝蓮星級食府「夏宮」，行政總廚梁汝景中師傅推出一系列糅合創意與經典元素的大閘蟹菜式。景師傅著重挑選最優質的食材，只使用新鮮送到香港的江蘇大閘蟹，可以選擇約七両的陳年花彫蒸大閘蟹，原隻蒸能鎖住大閘蟹的原始香氣及鮮味。

港島香格里拉夏宮︱必吃大閘蟹菜式─蟹粉花甲浸娃娃菜

是次推介菜式一共包括10道菜，其中4道為新菜式。景師傅說：「我發現大閘蟹菜式一般都比較濃稠，所以會較飽肚。」因此，蟹粉花甲浸娃娃菜這道菜式會為味蕾帶來清新的感覺，花甲與高湯煮滾，再加入生拆蟹粉，整體口感清爽帶有花甲鮮甜味。另一道推介蟹粉乳酪蒸波士頓龍蝦，原隻波士頓龍蝦與以高湯、鮮奶、蛋白混合而成的中式乳酪一起蒸，配上蟹粉芡，菜式輕盈鮮味十足。

想吃奢華菜式蟹粉竹笙釀燕窩是不二之選，傳統菜的變奏，在傳統竹笙釀燕窩上加上蟹粉芡，每一口都充滿層次。蟹粉焗北海道帶子則以原隻北海道大帶子放上大閘蟹殼，再加入蟹粉烤焗，香氣撲鼻。

景師傅亦十分致力要保育本地食物文化，蟹粉鮮蝦雲吞撈竹昇麵的竹昇麵是有香港唯一碩果僅存的麵檔供應。他說：「現在會以人手製作竹昇麵少之又少，因此我希望夏宮亦能參與一起推廣本地文化。」

賓客可以品嘗8道菜蟹粉套餐($1,680)，包括精選時令大閘蟹菜式如蟹粉小籠包、脆炸蟹粉春卷和蟹粉乳酪燴燕窩等等，還有有桂花薑糖湯丸及宮廷普洱散茶解解膩。

港島香格里拉大酒店五樓的夏宮

香港中區法院道太古廣場5樓

2820 8552

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