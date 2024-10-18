大閘蟹2024｜港島香格里拉酒店中菜廳「夏宮」秋天時令大閘蟹菜單/ 11月美酒節波爾多特別年份佳釀登場

港島香格里拉米芝蓮星級食府「夏宮」，行政總廚梁汝景中師傅推出一系列糅合創意與經典元素的大閘蟹菜式。景師傅著重挑選最優質的食材，只使用新鮮送到香港的江蘇大閘蟹，可以選擇約七両的陳年花彫蒸大閘蟹，原隻蒸能鎖住大閘蟹的原始香氣及鮮味。
港島香格里拉夏宮︱必吃大閘蟹菜式─蟹粉花甲浸娃娃菜
是次推介菜式一共包括10道菜，其中4道為新菜式。景師傅說：「我發現大閘蟹菜式一般都比較濃稠，所以會較飽肚。」因此，蟹粉花甲浸娃娃菜這道菜式會為味蕾帶來清新的感覺，花甲與高湯煮滾，再加入生拆蟹粉，整體口感清爽帶有花甲鮮甜味。另一道推介蟹粉乳酪蒸波士頓龍蝦，原隻波士頓龍蝦與以高湯、鮮奶、蛋白混合而成的中式乳酪一起蒸，配上蟹粉芡，菜式輕盈鮮味十足。
想吃奢華菜式蟹粉竹笙釀燕窩是不二之選，傳統菜的變奏，在傳統竹笙釀燕窩上加上蟹粉芡，每一口都充滿層次。蟹粉焗北海道帶子則以原隻北海道大帶子放上大閘蟹殼，再加入蟹粉烤焗，香氣撲鼻。
景師傅亦十分致力要保育本地食物文化，蟹粉鮮蝦雲吞撈竹昇麵的竹昇麵是有香港唯一碩果僅存的麵檔供應。他說：「現在會以人手製作竹昇麵少之又少，因此我希望夏宮亦能參與一起推廣本地文化。」
賓客可以品嘗8道菜蟹粉套餐($1,680)，包括精選時令大閘蟹菜式如蟹粉小籠包、脆炸蟹粉春卷和蟹粉乳酪燴燕窩等等，還有有桂花薑糖湯丸及宮廷普洱散茶解解膩。
港島香格里拉大酒店五樓的夏宮
香港中區法院道太古廣場5樓
2820 8552
港島香格里拉︱11月美酒節五間餐廳舉辦16場美酒探索活動
第五屆香格里拉美酒節將於今年11月再次回歸港島香格里拉，五間著名餐廳將舉辦16場獨家活動，一眾名廚精心設計菜單以完美配搭各款佳釀，焦點包括過百年且屬稀有年份的波爾多葡萄酒、來自勃艮第的特級葡萄酒，以及如麥卡倫威士忌的現代烈酒。
五間餐廳16場品酒活動節目包括珀翠餐廳、龍蝦吧餐廳、灘萬日本料理、夏宮和茗悅，享用來自8個國家，包括15款稀有年份和100多個酒標，其中到珀翠餐廳探索以勃艮第年份美酒和波爾多珍稀年份為主角的標誌性代表，嘗盡傳統滋味。以優雅法國食材精心準備的精緻菜餚將用以襯托各式珍貴美酒，當中包括1961年Château Margaux和1961年和Château Latour在內的優秀年份美酒，更有經典的1924年Château Palmer，以及分別每瓶平均售價達港幣38,000元的1918年Château Mouton-Rothschild和港幣一萬元的1908年Château Lafite-Rothschild。
港島香格里拉大酒店
香港中區法院道太古廣場5樓