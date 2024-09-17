大閘蟹2024│粵菜食府康得思酒店明閣灣仔明閣 金秋時令大閘蟹登場

入秋之時正是大閘蟹肥膏紅之日，康得思酒店粵菜食府明閣與灣仔明閣，再度推出備受期待的金秋時令大閘蟹盛宴，並限定於這個金秋晚市期間供應。兩間明閣總廚李悅發師傅及廚藝總監曾超敬師傅，各自炮製多款時令菜餚，用上多款矜貴食材，令菊香蟹肥的時節可大快朵頤。
大閘蟹2024│康得思酒店明閣「秋令‧鮮旨蟹饌」時令套餐精選菜式
蟹粉小籠包、明閣兩小碟、黑醋珍珠蟹粉蟹肉燕窩羹、蟹粉脆皮遼參、清蒸大閘蟹(五両)、生炒臘味糯米飯、桂花薑茶紫薯水晶湯丸等；其中的黑醋珍珠蟹粉蟹肉燕窩羹以珍貴的燕窩、蟹膏及蟹肉煨製成濃厚湯羮，與酸甜的黑醋珍珠相得益彰，多種材料互相融合，可口開胃。另一道蟹粉脆皮遼參，口感爽彈的遼參釀入手打蝦膠，經過酥炸後外脆內軟，配搭濃郁鮮味的蟹粉，口感和諧，香氣四溢。
「秋令‧鮮旨蟹饌」套餐由23/9/2024~30/11期間於晚市時段供應，每位$1,288。
康得思酒店明閣
3552 3300 / 6656 2680
大閘蟹2024│灣仔明閣「秋韻‧ 蟹皇盛饗」時令套餐精選菜式
花旗參石斛燉鷓鴣、芙蓉蟹粉波士頓龍蝦、砵酒燴和牛面頰、清蒸大閘蟹(五両)、花膠蟹粉一口鮑魚脆米飯等；花旗參石斛燉鷓鴣營養豐富，頂級的花旗參和生津滋陰的石斛配上健脾益氣的鷓鴣，享受美食同時達致保健之效。而芙蓉蟹粉波士頓龍蝦肉質細膩彈牙，搭配濃郁的蟹粉更增添鮮美風味，另配以經過精湛炒製的蛋白，滿足多層次的口感享受。
「秋韻‧蟹皇盛饗」套餐由08/10/2024~30/11期間於晚市時段供應，每位$1,388。
灣仔明閣
2878 1212 / 6293 4124