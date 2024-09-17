大閘蟹2024│粵菜食府康得思酒店明閣灣仔明閣 金秋時令大閘蟹登場

入秋之時正是大閘蟹肥膏紅之日，康得思酒店粵菜食府明閣與灣仔明閣，再度推出備受期待的金秋時令大閘蟹盛宴，並限定於這個金秋晚市期間供應。兩間明閣總廚李悅發師傅及廚藝總監曾超敬師傅，各自炮製多款時令菜餚，用上多款矜貴食材，令菊香蟹肥的時節可大快朵頤。

大閘蟹2024│康得思酒店明閣「秋令‧鮮旨蟹饌」時令套餐精選菜式 蟹粉小籠包、明閣兩小碟、黑醋珍珠蟹粉蟹肉燕窩羹、蟹粉脆皮遼參、清蒸大閘蟹(五両)、生炒臘味糯米飯、桂花薑茶紫薯水晶湯丸等；其中的黑醋珍珠蟹粉蟹肉燕窩羹以珍貴的燕窩、蟹膏及蟹肉煨製成濃厚湯羮，與酸甜的黑醋珍珠相得益彰，多種材料互相融合，可口開胃。另一道蟹粉脆皮遼參，口感爽彈的遼參釀入手打蝦膠，經過酥炸後外脆內軟，配搭濃郁鮮味的蟹粉，口感和諧，香氣四溢。 「秋令‧鮮旨蟹饌」套餐由23/9/2024~30/11期間於晚市時段供應，每位$1,288。



康得思酒店明閣 3552 3300 / 6656 2680