又到食蟹時節，荃灣悅品酒店The Platter自助餐推出3折優惠，人均$228歎10款蟹菜式，鱈場蟹腳、麵包蟹、焗芝士波士頓龍蝦等，不少得即開活生蠔及各款刺身，每位再送大閘蟹！今日(13日)中午12時開搶，各位蟹迷萬勿錯過，想知詳情即睇內文。