又到食蟹時節，荃灣悅品酒店The Platter自助餐推出3折優惠，人均$228歎10款蟹菜式，鱈場蟹腳、麵包蟹、焗芝士波士頓龍蝦等，不少得即開活生蠔及各款刺身，每位再送大閘蟹！今日(13日)中午12時開搶，各位蟹迷萬勿錯過，想知詳情即睇內文。
蟹逅之夜 • 自助晚餐精選美食推介
精選菜式：鱈場蟹肉蟹籽芒果沙律、香脆炸蟹鉗、軟殼蟹天婦羅、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米飯、日式蟹肉味噌海鮮湯、即開活生蠔、冰鎮海鮮（鱈場蟹腳、麵包蟹）、雜錦刺身 （三文魚、鯛魚、阿根廷赤蝦、魷魚、北寄貝、赤貝、吞拿魚）、焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍、蟹肉扒西蘭花、蟹肉三文魚香芒蟹籽炒飯、天婦羅、爐端燒、自製雞蛋仔、桂花糕、朱古力噴泉、多款西餅蛋糕及新鮮生果、Häagen Dazs 雪糕等（食物款式輪流供應）
每位奉送大閘蟹一隻
【KKday 快閃限量搶–3折】蟹逅之夜 • 自助晚餐（2 位起，18:00 – 21:30）
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期
成人HK$228/位，小童（3 – 11歲）HK$156/位，長者（65歲）HK$200/位
（原價 成人HK$625/位，小童HK$427/位，長者HK$548/位）（已包括原價加一服務費）
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【KKday 快閃限量搶–半價】蟹逅之夜 • 自助晚餐（2 位起，18:00 – 21:30）
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期
成人HK$341/位，小童（3 – 11歲）HK$233/位，長者（65歲）HK$299/位
（原價 成人HK$625/位，小童HK$427/位，長者HK$548/位）（已包括原價加一服務費）
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和風•韓流•滋味之旅自助午餐精選美食推介
冷盤：多款冰鎮海鮮、什錦剌身、什錦芝士拼盤
熱葷：日式醬燒牛肋骨肉、炸海鮮及蔬菜天婦羅、醃三文魚配冷豆腐、清酒煮海蜆、和牛壽喜燒烏冬、燒沖繩島脆皮黑糖雞、韓式鮮人參雞湯、韓式海鮮煎餅、韓式甜辣雞翼、韓式春川炒雞、日式小食、爐端燒
甜品：日式紅豆和果子、京都綠茶卷、日式大福餅、朱古力噴泉、Häagen-Dazs 雪糕
*食物款式輪流供應
【KKday 快閃限量搶–3折】和風•韓流•滋味之旅自助午餐（2 位起，12:00 – 14:30）
KKday 優惠: : 星期六日及公眾假期
成人HK$136/位，小童（3 – 11歲）HK$96/位，長者（65歲）HK$116/位
（原價 成人HK$372/位，小童HK$262/位，長者HK$317/位）
（已包括原價加一服務費）
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【KKday 快閃限量搶–半價】和風•韓流•滋味之旅自助午餐（2 位起，12:00 – 14:30
KKday 優惠: : 星期六日及公眾假期
成人HK$203/位，小童（3 – 11歲）HK$143/位，長者（65歲）HK$173/位（原價 成人HK$372/位，小童HK$262/位，長者HK$317/位）（已包括原價加一服務費）
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優惠期 (預訂期) : 2024 年9 月13 日12:00 至9 月19 日23:59
用餐日期：2024 年9 月14 日至10 月27 日
地址：香港葵涌青山公路葵涌段443 號悦品酒店‧荃灣地下低層The Platter