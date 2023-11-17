大阪京都奈良自由行｜ 關西最優雅列車、海上移動美食餐車、紅葉特等席、和風打卡列車 觀光火車4選

日本絕對是鐵道迷的天堂，近年更越走奢華，豪華的過夜列車如陸地上的郵輪，帶大家遊歷日本不同地域，不過亦相當難預約。若然想輕鬆在遊日旅程中加插一段以特色火車為作觀光的環節，亦有不少短途觀光列車好選擇，今次集中挑選以大阪、京都及奈良為主的主題列車，坐上特別設計的列車，亦可透過車窗欣賞沿途美景。

阪京奈火車遊01｜連接古都的國寶級列車 近鐵丹青吉號 近鐵近年開辦的長途主題列車都獲得不少迴響，如連接京阪名至三重縣伊勢志摩的觀光特急「Shimakaze」、行駛大阪至寺廟聖地吉野的「青の交響曲」，至22年全新開設連接大阪、京都和奈良的觀光列車「丹青吉號（Aoniyoshi）」，主要以往來兩大古都京都與奈良的短途為主，列車每日行駛，對開合共8程，最早及最尾班次則經由大阪難波，車程約35分鐘，車費不算昂貴，適合往來古都遊覽的遊客隨時跳上。列車的名字「丹青吉」取自奈良古詩詞，將1300年前天平時期的文化融入列車，以收藏大量日本國寶的奈良正倉院為設計主題，車身塗上象徵天平時代最高級的光身朱紅色，列車尤像移動中的漆器，極具古雅氣派；車廂加入和風設計，分為2人卡座及3-4人包廂，卡座更有側向車窗的設計，可透過車窗細賞沿途田野景色，在瑰麗的車廂中也很好打卡。假如計劃日歸遊奈良或京都行程，不妨一試。

阪京奈火車遊02｜千與千尋的海上專列 丹後黑松號 不少人因為《千與千尋》的景點慕名而來京都北部的丹後，希望乘坐在橫越海上單軌橋由良川橋的京都丹後鐵道（丹鐵）宮舞線，不過要前往京丹後，由大阪或京都出發先要乘兩個多小時火車才可到達，建議最少計劃兩日一夜之行程，同時遊覽日本三景之一的天橋立。丹鐵的宮舞線除了一般車輛，還有三輛由曾設計「九州七星」的水戶岡銳治設計的單卡列車黑松號、赤松號及青松號，三輛都會行走由良川橋，但其中只有黑松號為美食列車，只於周五、六、日及假日行駛，旅程中會為乘客提供丹後季節美食便當，一邊望著窗外景色一邊享用當造美食，同時通過海上的單軌絕景，實屬難得的一次鐵道體驗。

丹後黑松號 行駛時間：逢周五、六、日及假日行駛 - 早餐行程：福知山 → 天橋立（不經由良川橋）；午餐及傍晚行程：天橋立 → 西舞鶴 丹後黑松號網址

阪京奈火車遊03｜京都四季移動美景 嵯峨野觀光小火車 若嫌京丹後遙遠，在京都市亦有欣賞嵐山四時美景的木製嵯峨野小火車，觀光鐵道早於1990年開通，由舊JR 山陰線改建而成，沿著保津川溪谷蜿蜒行駛，可以從闊大的車窗欣賞山澗、奇石等大自然壯麗景色，由Torokko嵯峨站出發至Torokko龜岡站，車程約25分鐘，不過可以盡覽嵐山溪谷四時之美：春天櫻花、夏天新綠、秋天紅葉、冬天銀白世界，尤其以秋季紅葉時期最為人氣，車票極難購入，記得提早預約。

嵯峨野觀光小火車 行駛時間：除星期三外每日行駛（每年1-2月停駛），每日提供各8-9班來回列車 嵯峨野觀光小火車網址

阪京奈火車遊04｜ 往返京阪的季節特別列車 京TRAIN雅洛 來往京阪可以坐一般JR列車之外，亦可以跳上阪急的特別列車「京TRAIN雅洛」，以普通車一樣的票價搭上充滿季節主題的觀光列車。這輛特別車外型跟一般阪急列車相同，但內裡卻改裝過，以卡位及望窗的側坐配置，亦有換上榻榻米坐席的卡位，而且車廂裝飾會因季節而更迭，部份車卡則設置枯山水庭園、圓形的扇窗等，充滿日式風雅設計。這列特別車只在周六日及日本假日行駛大阪梅田至京都河原町，不另收費，不設指定席，只要選對時間乘搭便可將來往京阪的車程upgrade，盡情享受京都之旅。

京TRAIN雅洛 行駛時間：逢周六日及日本假期，來回大阪梅田至京都河原町各4班 京TRAIN雅洛網址