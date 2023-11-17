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生活
2023-11-17 10:30:00

大阪京都奈良自由行｜ 關西最優雅列車、海上移動美食餐車、紅葉特等席、和風打卡列車 觀光火車4選

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大阪京都奈良自由行｜ 關西最優雅列車、海上移動美食餐車、紅葉特等席、和風打卡列車 觀光火車4選

大阪京都奈良自由行｜ 關西最優雅列車、海上移動美食餐車、紅葉特等席、和風打卡列車 觀光火車4選

日本絕對是鐵道迷的天堂，近年更越走奢華，豪華的過夜列車如陸地上的郵輪，帶大家遊歷日本不同地域，不過亦相當難預約。若然想輕鬆在遊日旅程中加插一段以特色火車為作觀光的環節，亦有不少短途觀光列車好選擇，今次集中挑選以大阪、京都及奈良為主的主題列車，坐上特別設計的列車，亦可透過車窗欣賞沿途美景。

阪京奈火車遊01｜連接古都的國寶級列車 近鐵丹青吉號

近鐵近年開辦的長途主題列車都獲得不少迴響，如連接京阪名至三重縣伊勢志摩的觀光特急「Shimakaze」、行駛大阪至寺廟聖地吉野的「青の交響曲」，至22年全新開設連接大阪、京都和奈良的觀光列車「丹青吉號（Aoniyoshi）」，主要以往來兩大古都京都與奈良的短途為主，列車每日行駛，對開合共8程，最早及最尾班次則經由大阪難波，車程約35分鐘，車費不算昂貴，適合往來古都遊覽的遊客隨時跳上。列車的名字「丹青吉」取自奈良古詩詞，將1300年前天平時期的文化融入列車，以收藏大量日本國寶的奈良正倉院為設計主題，車身塗上象徵天平時代最高級的光身朱紅色，列車尤像移動中的漆器，極具古雅氣派；車廂加入和風設計，分為2人卡座及3-4人包廂，卡座更有側向車窗的設計，可透過車窗細賞沿途田野景色，在瑰麗的車廂中也很好打卡。假如計劃日歸遊奈良或京都行程，不妨一試。

大阪京都奈良自由行｜丹青吉號車身使用了象徵天平時代「冠位十二階」的最高級色，車頭的徽章則是象徵吉祥的花喰鳥。（圖片來源：日本見） 大阪京都奈良自由行｜全列車共4卡，3卡為普通車廂，其中一邊的卡位設計為側望車窗，可以直望窗外風景。（圖片來源：日本見） 大阪京都奈良自由行｜全列車共4卡，3卡為普通車廂，其中一邊的卡位設計為側望車窗，可以直望窗外風景。（圖片來源：日本見） 大阪京都奈良自由行｜第2卡的沙龍座席，是個半開放包廂，車窗更廣闊，供3-4人一同使用，車費與普通車廂一樣。（圖片來源：日本見） 大阪京都奈良自由行｜車上亦設吧枱售賣紀念品及小食，還可免費取得乘車證留念。（圖片來源：日本見） 大阪京都奈良自由行｜車身的紋樣帶有天平時期的高雅，充滿「奈良之和」之設計美學。（圖片來源：日本見） 大阪京都奈良自由行｜車內有不少眺望窗外景色的空間，讓半小時車程更感豐盛。（圖片來源：日本見） 大阪京都奈良自由行｜由京都或大阪到奈良公園探望神鹿，不妨以丹青吉號前往。（圖片來源：Unsplash）

丹青吉號（Aoniyoshi）

行駛時間：每日共開8程，除第1及8班次行駛大阪難波-近鐵奈良-京都外，其餘班次只來回近鐵奈良-京都（部分周四休運）

丹青吉號（Aoniyoshi）網址

阪京奈火車遊02｜千與千尋的海上專列 丹後黑松號

不少人因為《千與千尋》的景點慕名而來京都北部的丹後，希望乘坐在橫越海上單軌橋由良川橋的京都丹後鐵道（丹鐵）宮舞線，不過要前往京丹後，由大阪或京都出發先要乘兩個多小時火車才可到達，建議最少計劃兩日一夜之行程，同時遊覽日本三景之一的天橋立。丹鐵的宮舞線除了一般車輛，還有三輛由曾設計「九州七星」的水戶岡銳治設計的單卡列車黑松號、赤松號及青松號，三輛都會行走由良川橋，但其中只有黑松號為美食列車，只於周五、六、日及假日行駛，旅程中會為乘客提供丹後季節美食便當，一邊望著窗外景色一邊享用當造美食，同時通過海上的單軌絕景，實屬難得的一次鐵道體驗。

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大阪京都奈良自由行｜全黑色的丹後黑松號由曾設計九州七星的水戶岡銳治主理，車廂內充滿和式細節，就像一座行駛中的酒店。（圖片來源：PR TIMES/ WILLER TRAINS 株式会社） 大阪京都奈良自由行｜全列車只有30個座位，分二人及四人桌，木質設計的餐車高級又優雅。（圖片來源：PR TIMES/ WILLER TRAINS 株式会社） 大阪京都奈良自由行｜下午行走天橋立→西舞鶴的班次會經過奈具海岸及由良川橋，享用美食時記得留意窗外景致。（圖片來源：PR TIMES/ WILLER TRAINS 株式会社） 大阪京都奈良自由行｜途經由良川橋時列車會慢駛，坐在列車中360度被大海包圍，跟《千與千尋》的情景十分相似。（圖片來源：PR TIMES/ WILLER TRAINS 株式会社） 大阪京都奈良自由行｜秋冬季丹後黑松號途經之地，也不乏紅葉與雪地景色。（圖片來源：PR TIMES/ WILLER TRAINS 株式会社） 大阪京都奈良自由行｜每程車均提供採用丹後地區炮製的美食。（圖片來源：PR TIMES/ WILLER TRAINS 株式会社）

丹後黑松號

行駛時間：逢周五、六、日及假日行駛 - 早餐行程：福知山 → 天橋立（不經由良川橋）；午餐及傍晚行程：天橋立 → 西舞鶴

丹後黑松號網址

阪京奈火車遊03｜京都四季移動美景 嵯峨野觀光小火車

若嫌京丹後遙遠，在京都市亦有欣賞嵐山四時美景的木製嵯峨野小火車，觀光鐵道早於1990年開通，由舊JR 山陰線改建而成，沿著保津川溪谷蜿蜒行駛，可以從闊大的車窗欣賞山澗、奇石等大自然壯麗景色，由Torokko嵯峨站出發至Torokko龜岡站，車程約25分鐘，不過可以盡覽嵐山溪谷四時之美：春天櫻花、夏天新綠、秋天紅葉、冬天銀白世界，尤其以秋季紅葉時期最為人氣，車票極難購入，記得提早預約。

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大阪京都奈良自由行｜嵯峨野觀光小火車沿途的紅葉在傍晚均會亮燈，構成火紅交錯的紅葉隧道。（圖片來源：JR西日本） 大阪京都奈良自由行｜春季櫻期時候，觀光小火車也是賞櫻好去處。（圖片來源：JR西日本） 大阪京都奈良自由行｜小火車配置大型車窗，可以盡情飽覽風景。（圖片來源：Pixabay） 大阪京都奈良自由行｜嵐山一帶的紅葉美景每年吸引數十萬日本國內外遊客慕名而來。（圖片來源：Pixabay）

嵯峨野觀光小火車

行駛時間：除星期三外每日行駛（每年1-2月停駛），每日提供各8-9班來回列車

嵯峨野觀光小火車網址

阪京奈火車遊04｜往返京阪的季節特別列車 京TRAIN雅洛

來往京阪可以坐一般JR列車之外，亦可以跳上阪急的特別列車「京TRAIN雅洛」，以普通車一樣的票價搭上充滿季節主題的觀光列車。這輛特別車外型跟一般阪急列車相同，但內裡卻改裝過，以卡位及望窗的側坐配置，亦有換上榻榻米坐席的卡位，而且車廂裝飾會因季節而更迭，部份車卡則設置枯山水庭園、圓形的扇窗等，充滿日式風雅設計。這列特別車只在周六日及日本假日行駛大阪梅田至京都河原町，不另收費，不設指定席，只要選對時間乘搭便可將來往京阪的車程upgrade，盡情享受京都之旅。

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大阪京都奈良自由行｜京TRAIN雅洛列車內的裝飾以和風為主軸，部份位置更裝上枯山水庭園，令車程中都有視覺享受。（圖片來源：PR TIMES/ 阪急電車） 大阪京都奈良自由行｜有部份坐位可側坐望窗，欣賞京阪線沿途景色。（圖片來源：PR TIMES/ 阪急電車） 大阪京都奈良自由行｜將車窗變成圓形窗，更有日式設計觸感。（圖片來源：PR TIMES/ 阪急電車） 大阪京都奈良自由行｜京TRAIN雅洛的外型跟一般阪急列車相同，只是內裡別有獨特主題設計。（圖片來源：PR TIMES/ 阪急電車） 大阪京都奈良自由行｜車身有少量嵐山竹林的塗繪。（圖片來源：PR TIMES/ 阪急電車） 大阪京都奈良自由行｜阪急列車京阪線平日非常繁忙，但在周末特別班次換上悠閒列車，即使行走相同路線，別有一份悠閒感覺。（圖片來源：PR TIMES/ 阪急電車）

京TRAIN雅洛

行駛時間：逢周六日及日本假期，來回大阪梅田至京都河原町各4班

京TRAIN雅洛網址

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2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖)

香港-關西航班推介

PEACH 增至每日3班來回大阪

以不收取燃油附加費為賣點的PEACH，連結香港與關西地區，有見港人對關西的厚愛有增無減，PEACH現已增加班次至每日3班來回，讓更多遊客可以暢遊日本。

航班時間：香港 ✈ 大阪 大阪 ✈ 香港

MM68｜01:35 - 06:05 MM63｜08:15 - 11:50

MM64｜12:50 - 17:20 MM65｜13:15 - 16:50

MM66｜18:00 - 22:30 MM67｜21:10 - 00:45+1

PEACH網址

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru03 大阪+京都見eBook》

日期：2023年10月

限時免費下載！

最新關西Guidebook《miru大阪+京都見》特別版2023-24

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限時免費下載！《miru003 大阪＋京都見》 JapanMiru編輯們親身實地到訪大阪和京都，介紹值得關西當地留意的最新旅遊點， 製作《miru大阪+京都見》特別版 《miru03 大阪+京都見eBook》 《miru002青森見》由Japan Miru分享青森食買玩推介。 《miru001東京見》由Japan Miru分享東京食買玩推介。
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