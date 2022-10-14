大阪旅行2022｜香港藥妝店vs日本藥妝店？盤點7大必買手信 只需$XX就買到日本口罩！

以往香港人去日本最喜歡去藥妝店掃貨，但近年香港都開了不少日本藥妝店，那到底遊客來到日本還應該買甚麼？一於由記者帶大家去逛一次大阪心齋橋的兩間大型藥妝店，比較一下兩地藥妝店大不同。

日本藥妝｜心齋橋藥妝店SUNDRUG

遊客熱點心齋橋有不少藥妝店，其中連鎖藥妝店SUNDRUG心齋橋店樓高兩層，佔地超過三萬呎，貨品款式極度齊全，而且店門大字貼上免稅標籤，明顯歡迎遊客光顧。貨架上放著大量口罩款式，價錢最平只需198円就有交易，大部分香港市面未見過。推介買MASMIXマスク口罩，是日本流行的立體形口罩，有淡粉色、啡色、薰衣草紫等五種顏色選擇，每包7個，退稅後一包368円，自用或當手信自用都OK！另一款美フィットマスク更相宜，240円一包7個，玫紅色非常日系，還有小顏瘦面效果，也值得一買！

藥品方面，除了以往受香港人歡迎的パブロン ゴールド藥粉外，貨架上亦多了好多新產品。例如ルルアタック，共有三款，分別針對喉嚨痛、流鼻水、止咳等三大感冒痛症。不過藥物成分複雜，效果亦因人而異，有興趣的話不妨向醫生了解一下再購買。

作為藥妝店，化妝品數量極多，佔近六排貨架，非常興奮！不過雖然看起來款式多，但如果你是香港Donki、松本清常客，就會發覺大部分貨品香港都買得到，全部包裝也似曾相識。不過當然價錢就相對便宜，加上日圓低位，大家都可以考慮入手。

SUNDRUG心齋橋店

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３−26