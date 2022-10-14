大阪旅行2022｜香港藥妝店vs日本藥妝店？盤點7大必買手信 只需$XX就買到日本口罩！

以往香港人去日本最喜歡去藥妝店掃貨，但近年香港都開了不少日本藥妝店，那到底遊客來到日本還應該買甚麼？一於由記者帶大家去逛一次大阪心齋橋的兩間大型藥妝店，比較一下兩地藥妝店大不同。
日本藥妝｜心齋橋藥妝店SUNDRUG
遊客熱點心齋橋有不少藥妝店，其中連鎖藥妝店SUNDRUG心齋橋店樓高兩層，佔地超過三萬呎，貨品款式極度齊全，而且店門大字貼上免稅標籤，明顯歡迎遊客光顧。貨架上放著大量口罩款式，價錢最平只需198円就有交易，大部分香港市面未見過。推介買MASMIXマスク口罩，是日本流行的立體形口罩，有淡粉色、啡色、薰衣草紫等五種顏色選擇，每包7個，退稅後一包368円，自用或當手信自用都OK！另一款美フィットマスク更相宜，240円一包7個，玫紅色非常日系，還有小顏瘦面效果，也值得一買！
藥品方面，除了以往受香港人歡迎的パブロン ゴールド藥粉外，貨架上亦多了好多新產品。例如ルルアタック，共有三款，分別針對喉嚨痛、流鼻水、止咳等三大感冒痛症。不過藥物成分複雜，效果亦因人而異，有興趣的話不妨向醫生了解一下再購買。
作為藥妝店，化妝品數量極多，佔近六排貨架，非常興奮！不過雖然看起來款式多，但如果你是香港Donki、松本清常客，就會發覺大部分貨品香港都買得到，全部包裝也似曾相識。不過當然價錢就相對便宜，加上日圓低位，大家都可以考慮入手。
SUNDRUG心齋橋店
地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３−26
日本藥妝｜心齋橋SUGI藥局
旁邊亦有樓高三層的SUGI藥局，店內店員可以說簡單英語和國語，能基本溝通，購物超方便！門口同樣擺滿口罩，價錢沒有太大差別，但款式更齊全！化妝品方面則大同小異，以日本開架品牌為主。此外，店舖還有賣有色隱形眼鏡，多款品牌可以選擇，順帶一提，在日本買隱形眼鏡時，店舖可能會要求客人填寫眼科醫生資料，大家不妨留意一下。店舖還有賣日本飾物，非常精緻和日系，而且價格便宜，十分推介。
總結來說，兩間大阪藥妝店對比香港藥妝店，貨品款式數量多，定價亦夠便宜。但實際上大部分品牌，香港都有店舖引入，故此沒有太大新鮮感，但勝在夠集中，既然一場來到日本，一於開心消費啦！
SUGI藥局 心齋橋店
地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３−22