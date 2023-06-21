大阪旅遊｜京都NAKED 夏日祭典2023 必睇光雕煙花匯演 二条城門票＋人氣和服體驗低至HK$221/位

夏季到日本旅遊，絕對不能錯過當地的夏日祭典。「NAKED 夏日祭典 2023」將於2023年7月21日至8月20日期間舉行，一於穿上和服浴衣，感受一下日本傳統文化和熱鬧氣氛！遊客在「NAKED 夏日祭典 2023」，除了可欣賞到京都最大規模的光雕煙花匯演，還可參觀被指定為日本重要文化財和國寶的唐門、二之丸御殿等境內景點。護城河石牆上將展開大規模的煙花投影藝術，光雕投影倒映於護城河上的美麗風景，創造出二条城夏天的新面貌，期間更有美食攤販，熱熱鬧鬧地品嚐日本傳統祭典美食，相信現場氣氛一定令你十分難忘！

京都NAKED 夏日祭典2023門票＋人氣和服體驗套票 在網上預訂門票會比現場票便宜，以電子票入場可以節省排隊的時間！KKday為你精選4大京都人氣和服體驗連NAKED 夏日祭典 2023活動門票，換上傳統日本和服，在充滿懷舊風情的街道上拍照留念，為你和伴侶朋友的京都之旅留下難忘的回憶。



NAKED 夏日祭典 2023 世界遺産・二条城 入場券

KKday優惠: 星期一至四：HK$66/位（原價：HK$88/位）

星期五至日、日本國定假期：HK$88/位 （原價：HK$110/位）

(產品價值會因應匯率浮動而改變) 日期：2023年7月21日（五）至2023年8月20日（日）

時間： 18:30至22:00（最後入場時間為21:00）

開售日期及時間：2023年6月22日早上9時起

日本京都｜和服＆浴衣租借｜Okimono屋｜東山祇園店連NAKED夏日祭典 2023入場券 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/114983?cid=13367 京都人氣和服租借店・着物レンタル Okimono 屋，提供時下日本年輕女孩最新流行的 和服裝扮體驗服務。店內提供多款式和服，可依個人喜好自由挑選。店內鄰近京都觀 光地東山區，穿上和服前往京都熱門景點，留下難忘的旅遊回憶。現場將由經驗豐富 的服務人員協助著裝，享受用心且高品質的服務！距離清水寺約10分鐘路程。 KKday優惠: NAKED 夏日祭典二条城門票+女性和服方案)HK$221/位 起

KKday優惠: NAKED 夏日祭典二条城門票+情侶優惠方案)HK$750/2位 起，平均HK$350/位起

(產品價值會因應匯率浮動而改變)

(另設多種不同方案，請到KKday網頁查看) 女性和服方案：和服一式、提包、草履（夏季為木履)

男性和服方案：和服一式（夏季為浴衣）、提包、草履（夏季為木履)

女性和服Standard（蕾絲）：和服一式（夏季為浴衣）、提包、草履（夏季為木履)

女性和服Premium（蕾絲&裝飾小物無限加）：和服一式（夏季為浴衣）、提包、草履（夏季為木履)、蕾絲帶、蕾絲領

情侶優惠方案：「女性和服Premium」＋「男性和服方案」組合

日本京都｜和香菜 和服體驗連NAKED 夏日祭典 2023入場券 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/25464?cid=13367 京都和香菜和服所有服裝都是 Made in Japan，你可體驗到純日製的精緻質感，變身京都美人！穿著和服漫步在充滿日式古都風情的京都，跟家人、三五好友，一起遊覽各式 寺廟、去神社參拜，體驗道地的日本文化。還可以搭配 60 分鐘的攝影服務，在京都熱 門的打卡景點：八坂庚申堂、八坂塔、八坂神社、寧寧之道等地，由專屬攝影師拍 照，為旅程留下難忘的美好回憶。京版「祇園四条站」下車後徒步約 6 分鐘。 KKday優惠: NAKED 夏日祭典二条城門票/和服租借方案HK$276/位 起

KKday優惠: NAKED 夏日祭典二条城門票/情侶優惠方案 HK$546/2位 起，平均HK$273/位起

(產品價值會因應匯率浮動而改變)

(另設多種不同方案，請到KKday網頁查看)

清新浴衣：浴衣、腰帶、和風小提袋、木屐、工作人員協助著裝、腰間飾品

情侶方案 ：國產品牌正絹和服、西陣織（名古屋帶）＋國產品牌正絹和服、正絹帶



NAKED 夏日祭典 2023二条城門票（價值高達HK$110）

開售日期及時間：2023年6月22日早上9時起

體驗日期：2023年7月21日至8月20日

開放時間：每天 09:00-18:00

歸還時間：18:00前（套餐優惠 : 浴衣可隔日店鋪歸還免費）

地址：〒605-0073 京都府東山区祇園町北側300 ムーンビューティ 4F

日本京都 | 四季櫻花 和服體驗連NAKED夏日祭典2023入場券 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/1853?cid=13367 四季櫻花和服租借店家，現場備有款式齊全的浴衣與和服、木屐及包包配件。地理位 置優越，距離清水寺約5分鐘路，穿上和服後立馬就能前往清水寺周邊散步拍照。四季 櫻花和服租借提供中、英、韓等多國語言說明，即使不懂日語也能夠輕鬆體驗！不同 於京都其他家和服出租店的擁擠與雜亂，「四季櫻花」店內環境明亮，限制每天的預 約人數，確保每位客人都可以獲得最優質的體驗。距離清水寺約5分鐘路程。 KKday優惠: (NAKED 夏日祭典二条城門票/女性體驗)HK$265/位

KKday優惠: (NAKED 夏日祭典二条城門票/男性體驗)HK$265/位

(產品價值會因應匯率浮動而改變)

定番和服體驗（男/女）/ 浴衣體驗（男/女） ：浴衣、腰帶、腰帶繩（限女款）、提包、木屐 NAKED 夏日祭典 2023二条城門票（價值高達HK$110）

開售日期及時間：2023年6月22日早上9時起

體驗日期：2023年7月21日至8月20日

開放時間：每天 09:00-17:00

歸還時間：17:00前（套餐優惠 : 浴衣可隔日店鋪歸還免費）

地址：京都市東山区清水2丁目208-7