大阪旅遊｜大阪梅田浴衣祭2023強勢回歸！ 盤點3大必玩活動 浴衣盂蘭盆舞/潑水大作戰

萬衆期待的「梅田浴衣祭2023」強勢回歸，並於7月至8月舉行。除了有一系列夏日祭典活動外，因疫情停辦已久的「浴衣盂蘭盆舞」時隔4年後重新舉辦，即睇有咩玩！

今年「梅田浴衣祭2023」的主題由「緣（えん）」改為「和（わ）」，主要是為聚集梅田各個地區的人和企業，互相交流，從而創造新的相遇和機會，向世界展示城市的多元魅力。

梅田浴衣祭2023｜1. 浴衣盂蘭盆舞

「浴衣盂蘭盆舞」是「梅田浴衣祭2023」的重頭戲，亦是體驗日本文化的最佳選擇之一。男女老幼皆可穿上自己喜歡的浴衣，隨著音樂跳舞。今年活動將於7月22日至23日一連兩日晚上6時至8時於梅田大型廣場舉行。大會誠邀了獲獎無數的女子組合Buzz Off My Betty成員Naru為盂蘭盆舞編舞，設計舞步來配合大阪市北區代表名曲流行的動漫樂曲、經典歌曲的「Bahama Mama（バハマ・ママ）」和昭和演歌等曲目。大家在陶醉跳舞同時，也可細聽日本流行音樂，享受節日氣氛。

日期及時間：7月22日至23日晚上6時至8時

地點：大阪府大阪市北區大深町４−１ Grand Front Osaka 梅北廣場

盂蘭盆舞示範短片：https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2023/yukata-de-bonodori/

浴衣租借地點：https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2023/spot/