熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-06 12:00:00

大阪旅遊｜大阪梅田浴衣祭2023強勢回歸！ 盤點3大必玩活動 浴衣盂蘭盆舞/潑水大作戰

分享：
大阪旅遊｜大阪梅田浴衣祭2023強勢回歸！ 盤點3大必玩活動 浴衣盂蘭盆舞/潑水大作戰

大阪旅遊｜大阪梅田浴衣祭2023強勢回歸！ 盤點3大必玩活動 浴衣盂蘭盆舞/潑水大作戰

萬衆期待的「梅田浴衣祭2023」強勢回歸，並於7月至8月舉行。除了有一系列夏日祭典活動外，因疫情停辦已久的「浴衣盂蘭盆舞」時隔4年後重新舉辦，即睇有咩玩！

今年「梅田浴衣祭2023」的主題由「緣（えん）」改為「和（わ）」，主要是為聚集梅田各個地區的人和企業，互相交流，從而創造新的相遇和機會，向世界展示城市的多元魅力。

梅田浴衣祭2023｜1. 浴衣盂蘭盆舞

「浴衣盂蘭盆舞」是「梅田浴衣祭2023」的重頭戲，亦是體驗日本文化的最佳選擇之一。男女老幼皆可穿上自己喜歡的浴衣，隨著音樂跳舞。今年活動將於7月22日至23日一連兩日晚上6時至8時於梅田大型廣場舉行。大會誠邀了獲獎無數的女子組合Buzz Off My Betty成員Naru為盂蘭盆舞編舞，設計舞步來配合大阪市北區代表名曲流行的動漫樂曲、經典歌曲的「Bahama Mama（バハマ・ママ）」和昭和演歌等曲目。大家在陶醉跳舞同時，也可細聽日本流行音樂，享受節日氣氛。

日期及時間：7月22日至23日晚上6時至8時

地點：大阪府大阪市北區大深町４１  Grand Front Osaka 梅北廣場

盂蘭盆舞示範短片：https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2023/yukata-de-bonodori/

浴衣租借地點：https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2023/spot/

浴衣盂蘭盆舞 浴衣盂蘭盆舞 浴衣盂蘭盆舞 浴衣盂蘭盆舞

梅田浴衣祭2023｜2. 梅田潑水大作戰

每年的「梅田潑水大作戰」吸引大量的遊客、當地居民同工作人員一同參與，讓大家可以在炎夏降降溫，帶著歡笑地度過一個下午。活動將於7月22下午 4 時開始舉行，大會貼心準備飲品為大家消暑，務求在半小時内讓您享受透心涼的快感。除了「梅田潑水大作戰」，「梅田色彩祭」於 22 及 23 日下午及晚上設有一連串活動，打造城市活力，誓要讓大阪梅田搖身一變成為今個夏天的必去景點。

日期及時間：7月22日下午4時至4時半

相關鏈結：https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2023/uchimizu/

Grand Front大阪潑水會場地點：梅北廣場

阪急茶屋町潑水會場地點：Nu 屋町掌聲塔南側大阪梅田雙塔潑水會場地點： 大阪梅田雙塔南北側 （阪神梅田總店）

梅田潑水大作戰

梅田潑水大作戰

梅田浴衣祭2023｜3. 梅田色彩祭

為推動及加強梅田區内合作和宣揚日本文化，今年更設有「梅田色彩祭（うめだいろ縁日）」市集，一共有5個會場。當中有美食攤位、狐狸面具彩繪工作坊、大阪「注染」手巾定向賽活動等，除了讓大家體驗日本傳統文化的樂趣之餘，更可以贏取豐富獎品。

在活動期間，只要在梅田Connect官方Twitter帳號（@umeda_connect）上發佈一張自己在「梅田浴衣祭2023」的照片並標籤 #梅田ゆかた祭2023 即可參與抽獎，贏取精美獎品，例如：雙人自助餐、價值30,000日元的大丸禮券、雙人電影券等。

Grand Front大阪會場 太鼓表演 Grand Front大阪會場 美食攤位 Diamor大阪會場 風車打卡位 Diamor大阪會場 日式點心 Diamor大阪會場 狐狸面具彩繪工作坊 大阪Station City會場 阪急茶屋町會場 時裝表演 阪急茶屋町會場 露天酒吧 阪急茶屋町會場 音樂表演 大阪Station City會場 時裝表演 CAFÉ Onthe Dochka 會場 拋環遊戲 CAFÉ Onthe Dochka 會場 投幣進水杯遊戲

Grand Front大阪會場

會場地點：梅北廣場

時間：7月22日下午2時半至晚上8時

7月23日下午3時至晚上8時

活動內容：街頭音樂表演﹑太鼓表演和兒童舞蹈表演等，更設有美食攤位和AR體驗攤位

阪急茶屋町會場

地點1：Applause Tower南側-MBS 茶屋町 Yukata BAR前

時間：7月22及23日下午3時至晚上9時

活動內容：露天酒吧售賣各種酒精飲料，包括日本清酒、精釀啤酒和紅酒等

地點2：NU茶屋町東側 茶屋町Yukata ACT

時間：7月23日（週日）下午1時半至4時35分

活動內容：學生時裝表演、現場音樂表演和YOSAKOI祭典舞蹈表演

地點3：以茶屋町一帶為中心

時間：7月22及 23日（週日）下午1時至晚上8時

活動內容：參加「手巾定向賽（Tenugui Rally）」，嬴取日本「注染」手巾

曾根崎地下歩道會場

會場地點：曾崎地下通道

時間：7月22及23日上午11時至下午6時

活動內容：

- 風車照片打卡

- 甜點學校日式點心攤位

- 全國各地夏季特產小巷

- 狐狸面具彩繪工作坊*

*該工作坊只在7月23日舉行，活動先到先得（需付費參加）。

大阪 Station City 會場

會場地點：大阪Station City 5樓 時空廣場

時間：7月22及23日上午11時至下午6時

 

活動內容：舉辦「上田安子時裝專門學校」一年一度的時裝表演，以動物為主題，展示了各式各樣的動物浴衣！此外，還有「民族服飾文化振興會」的浴衣表演、燈籠製作、撈鴨子、釣水球、水上占卜等豐富多彩的祭典活動！

CAFÉ ONthe DOTICA店會場

會場地點：CAFÉ ONthe DOTICA店（堂島地下中心No. 26）

時間：7月22及23日上午10時至下午5時

活動內容：日本懷舊祭典遊戲大合集，包括有拋環遊戲、投幣進水杯遊戲和拉繩抽獎游戲！*

*獎品數量有限
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受