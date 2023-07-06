大阪旅遊｜大阪梅田浴衣祭2023強勢回歸！ 盤點3大必玩活動 浴衣盂蘭盆舞/潑水大作戰

萬衆期待的「梅田浴衣祭2023」強勢回歸，並於7月至8月舉行。除了有一系列夏日祭典活動外，因疫情停辦已久的「浴衣盂蘭盆舞」時隔4年後重新舉辦，即睇有咩玩！
今年「梅田浴衣祭2023」的主題由「緣（えん）」改為「和（わ）」，主要是為聚集梅田各個地區的人和企業，互相交流，從而創造新的相遇和機會，向世界展示城市的多元魅力。
梅田浴衣祭2023｜1. 浴衣盂蘭盆舞
「浴衣盂蘭盆舞」是「梅田浴衣祭2023」的重頭戲，亦是體驗日本文化的最佳選擇之一。男女老幼皆可穿上自己喜歡的浴衣，隨著音樂跳舞。今年活動將於7月22日至23日一連兩日晚上6時至8時於梅田大型廣場舉行。大會誠邀了獲獎無數的女子組合Buzz Off My Betty成員Naru為盂蘭盆舞編舞，設計舞步來配合大阪市北區代表名曲流行的動漫樂曲、經典歌曲的「Bahama Mama（バハマ・ママ）」和昭和演歌等曲目。大家在陶醉跳舞同時，也可細聽日本流行音樂，享受節日氣氛。
日期及時間：7月22日至23日晚上6時至8時
地點：大阪府大阪市北區大深町４−１ Grand Front Osaka 梅北廣場
盂蘭盆舞示範短片：https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2023/yukata-de-bonodori/
梅田浴衣祭2023｜2. 梅田潑水大作戰
每年的「梅田潑水大作戰」吸引大量的遊客、當地居民同工作人員一同參與，讓大家可以在炎夏降降溫，帶著歡笑地度過一個下午。活動將於7月22下午 4 時開始舉行，大會貼心準備飲品為大家消暑，務求在半小時内讓您享受透心涼的快感。除了「梅田潑水大作戰」，「梅田色彩祭」於 22 及 23 日下午及晚上設有一連串活動，打造城市活力，誓要讓大阪梅田搖身一變成為今個夏天的必去景點。
日期及時間：7月22日下午4時至4時半
相關鏈結：https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2023/uchimizu/
Grand Front大阪潑水會場地點：梅北廣場
阪急茶屋町潑水會場地點：Nu 屋町掌聲塔南側大阪梅田雙塔潑水會場地點： 大阪梅田雙塔南北側 （阪神梅田總店）
梅田浴衣祭2023｜3. 梅田色彩祭
為推動及加強梅田區内合作和宣揚日本文化，今年更設有「梅田色彩祭（うめだいろ縁日）」市集，一共有5個會場。當中有美食攤位、狐狸面具彩繪工作坊、大阪「注染」手巾定向賽活動等，除了讓大家體驗日本傳統文化的樂趣之餘，更可以贏取豐富獎品。
在活動期間，只要在梅田Connect官方Twitter帳號（@umeda_connect）上發佈一張自己在「梅田浴衣祭2023」的照片並標籤 #梅田ゆかた祭2023 即可參與抽獎，贏取精美獎品，例如：雙人自助餐、價值30,000日元的大丸禮券、雙人電影券等。
|
Grand Front大阪會場
|
會場地點：梅北廣場
時間：7月22日下午2時半至晚上8時
7月23日下午3時至晚上8時
活動內容：街頭音樂表演﹑太鼓表演和兒童舞蹈表演等，更設有美食攤位和AR體驗攤位
|
阪急茶屋町會場
|
地點1：Applause Tower南側-MBS 茶屋町 Yukata BAR前
時間：7月22及23日下午3時至晚上9時
活動內容：露天酒吧售賣各種酒精飲料，包括日本清酒、精釀啤酒和紅酒等
|
地點2：NU茶屋町東側 茶屋町Yukata ACT
時間：7月23日（週日）下午1時半至4時35分
活動內容：學生時裝表演、現場音樂表演和YOSAKOI祭典舞蹈表演
|
地點3：以茶屋町一帶為中心
時間：7月22及 23日（週日）下午1時至晚上8時
活動內容：參加「手巾定向賽（Tenugui Rally）」，嬴取日本「注染」手巾
|
曾根崎地下歩道會場
|
會場地點：曾崎地下通道
時間：7月22及23日上午11時至下午6時
活動內容：
- 風車照片打卡
- 甜點學校日式點心攤位
- 全國各地夏季特產小巷
- 狐狸面具彩繪工作坊*
*該工作坊只在7月23日舉行，活動先到先得（需付費參加）。
|
大阪 Station City 會場
|
會場地點：大阪Station City 5樓 時空廣場
時間：7月22及23日上午11時至下午6時
活動內容：舉辦「上田安子時裝專門學校」一年一度的時裝表演，以動物為主題，展示了各式各樣的動物浴衣！此外，還有「民族服飾文化振興會」的浴衣表演、燈籠製作、撈鴨子、釣水球、水上占卜等豐富多彩的祭典活動！
|
CAFÉ ONthe DOTICA店會場
|
會場地點：CAFÉ ONthe DOTICA店（堂島地下中心No. 26）
時間：7月22及23日上午10時至下午5時
活動內容：日本懷舊祭典遊戲大合集，包括有拋環遊戲、投幣進水杯遊戲和拉繩抽獎游戲！*
*獎品數量有限