大阪旅遊｜大阪USJ夏日濕身派對「NO LIMIT! SUMMER 2023」復活！ 首度聯乘Super Mario大搞濕身派對

日本環球影城將於 7 月 5 日（星期三）起舉行限時夏季活動「NO LIMIT! Summer」，為大家帶來以自 2019年以來時隔4年復活的夏季傳統「濕身」活動，更首次舉行「超級瑪利歐Power-Up夏日」！

首度聯乘 Super Mario 推超級瑪利歐 Power-Up 夏日 大阪環球影城向來都會舉辦不同季節性限定活動，如復活節、聖誕節、萬聖節派對等。而夏季就是濕身派對，今年事隔4年終於重新回歸！舉辦「SUPER MARIO POWER UP SUMMER」，與Mario一眾成員們來一場水花大戰！ 『超級瑪利歐 Power-Up 夏日』於任天堂園區舉辦，園區將搖身一變成為水上樂園。Mario和同伴們將隨機於園區內出沒，以水槍等噴水道具突襲一眾遊客，庫巴Jr.更會亂入攻擊！等多個驚喜演出。中間主舞台更會巨型噴水設施瘋狂掃射，狂熱度升級！ 舉行地點：格拉梅西公園

舉行次數、時間：每日舉行 3 次／約 15 分鐘

※舉行時間・次數每日不同