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2023-04-26 12:00:00

大阪旅遊｜大阪USJ夏日濕身派對「NO LIMIT! SUMMER 2023」復活！ 首度聯乘Super Mario大搞濕身派對

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大阪旅遊｜大阪USJ夏日濕身派對「NO LIMIT! SUMMER 2023」復活！ 首度聯乘Super Mario大搞濕身派對

大阪旅遊｜大阪USJ夏日濕身派對「NO LIMIT! SUMMER 2023」復活！ 首度聯乘Super Mario大搞濕身派對

日本環球影城將於 7 5 日（星期三）起舉行限時夏季活動「NO LIMIT! Summer」，為大家帶來以自 2019年以來時隔4年復活的夏季傳統「濕身」活動，更首次舉行「超級瑪利歐Power-Up夏日」！

首度聯乘Super Mario 推超級瑪利歐Power-Up夏日

大阪環球影城向來都會舉辦不同季節性限定活動，如復活節、聖誕節、萬聖節派對等。而夏季就是濕身派對，今年事隔4年終於重新回歸！舉辦「SUPER MARIO POWER UP SUMMER」，與Mario一眾成員們來一場水花大戰！

『超級瑪利歐 Power-Up 夏日』於任天堂園區舉辦，園區將搖身一變成為水上樂園。Mario和同伴們將隨機於園區內出沒，以水槍等噴水道具突襲一眾遊客，庫巴Jr.更會亂入攻擊！等多個驚喜演出。中間主舞台更會巨型噴水設施瘋狂掃射，狂熱度升級！

 

舉行地點：格拉梅西公園
舉行次數、時間：每日舉行 3 次／約 15 分鐘
※舉行時間・次數每日不同

 

『超級瑪利歐 Power-Up 夏日』於任天堂園區舉辦 大阪環球影城事隔4年重新舉辦夏季傳統「濕身」活動

必買水槍+T 掂水即變色

想更加盡情享受“濕身”，推薦你用「水槍」。忘我地射水超爽快！『超級瑪利歐 Power-Up 夏日』的限定 T 裇也將登場。這款 T 裇浸濕之後會變色，可以讓你更加享受濕身。

發售店鋪

水槍：Universal Studios Souvenirs

T裇：1UP FACTORY

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