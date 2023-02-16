大阪旅遊｜日本環球影城最新情報！全球唯一哈利波特活動「與魔法動物相遇」限時登場！

日本大阪環球影城將在 2023 年 3 月 17 日（星期五）起推出期間限定活動，以「Magical Creatures Encounter～與魔法動物的相遇～」為主題，一個個熟悉的哈利波特電影系列的魔法動物角色將重現眼前，活動內容精彩豐富，大家又是時候計劃出發去日本！

環球影城哈利波特 限定活動

超人氣園區「哈利波特魔法世界」將推出全球唯一的「Magical Creatures Encounter～與魔法動物的相遇～」限定活動，大量人氣魔法動物會在活動中驚喜現身！包括在「哈利波特」系列的第 3 部「哈利波特—阿茲卡班的逃犯」中的魔法動物「鷹馬」、電影「怪獸與牠們的產地」系列中喜好竊取閃閃發光珠寶的「玻璃獸」、可愛的「迷你蒲絨絨」及呼出煙霧的「Baby Dragon」等等4 種魔法動物，相信資深粉絲們一定非常期待！活動內容方面，以互動體驗為主，分別有「鷹馬魔法班」和「Meet the Hogsmeade Magical Creatures」，遊客同樣可以近距離接觸魔法動物，全身投入魔法世界！