大阪旅遊｜日本環球影城最新情報！全球唯一哈利波特活動「與魔法動物相遇」限時登場！

日本大阪環球影城將在 2023 年 3 月 17 日（星期五）起推出期間限定活動，以「Magical Creatures Encounter～與魔法動物的相遇～」為主題，一個個熟悉的哈利波特電影系列的魔法動物角色將重現眼前，活動內容精彩豐富，大家又是時候計劃出發去日本！
環球影城哈利波特限定活動
超人氣園區「哈利波特魔法世界」將推出全球唯一的「Magical Creatures Encounter～與魔法動物的相遇～」限定活動，大量人氣魔法動物會在活動中驚喜現身！包括在「哈利波特」系列的第 3 部「哈利波特—阿茲卡班的逃犯」中的魔法動物「鷹馬」、電影「怪獸與牠們的產地」系列中喜好竊取閃閃發光珠寶的「玻璃獸」、可愛的「迷你蒲絨絨」及呼出煙霧的「Baby Dragon」等等4 種魔法動物，相信資深粉絲們一定非常期待！活動內容方面，以互動體驗為主，分別有「鷹馬魔法班」和「Meet the Hogsmeade Magical Creatures」，遊客同樣可以近距離接觸魔法動物，全身投入魔法世界！
哈利波特霍格華茲「鷹馬魔法班」
大家還記得哈利波特在最初的魔法動物飼養班遇到的魔法動物「鷹馬」嗎？鷹馬有著鷹一樣的頭、馬一樣的身軀、鋒利的爪和長滿鱗片的翅膀、半鳥半馬的魔法生物，奇異又令人印象深刻。在「鷹馬魔法班」，遊客將聯合四們學院宿舍的學生，像霍格華茲魔法學校的學生一樣，親身和宏偉的鷹馬接觸，享受栩栩如生的魔法體驗。
舉辦地點：表演舞臺
上演時間、次數：約 10 分鐘 1 日舉辦 8～10 次
※開始時間、舉辦次數每天不同
哈利波特活米村與可愛玻璃獸相遇
活米村是「哈利波特魔法世界」園區中最受歡迎的打卡地標之一，復活節期間將隨處可見可愛的魔法動物。在貓頭鷹郵局前的手推車裡，會看見正在撿拾郵件的「玻璃獸」，在活米村車站旁邊的廣場，則會遇見被生物商人偷偷帶來、剛從蛋中孵化出來的「Baby Dragon」。大家下次去環球影城時不妨花點時間找尋牠們的身影啦！
舉辦地點：
玻璃獸：貓頭鷹郵局前
Baby Dragon：活米村車站旁邊的廣場
迷你蒲絨絨： 桑科的惡作劇商店旁
＜次數＞ 1 日舉辦 8～10 次
※開始時間、舉辦次數每天不同