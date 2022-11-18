大阪旅遊｜環球影城「NO LIMIT!聖誕節」活動一覽！超級任天堂世界Mario冬季限定裝飾+ 聖誕Minions＋健力士世界紀錄聖誕樹

聖誕節絕對是出國旅遊的好時機！如果接下來兩個月有機會去大阪環球影城，一定要參與他們今年「NO LIMIT!聖誕節」的一系列活動。「NO LIMIT!聖誕節」活動由2022年11月11日至2023年1月9日舉行，期間大阪環球影城將換上冬裝，充滿聖誕氣氛！

「聖誕版」 Mario超級任天堂世界首度登場

全新園區超級任天堂世界Super Nintendo World，以人氣角色瑪利歐兄弟所居住的遊戲世界為藍本，開園之今吸引大量遊戲迷捧場。今個冬季，園區首次布置冬季裝飾，多個打卡位都充滿心思。首先來到園區入口的「Super Star Plaza」，有瑪利奧和路易吉為靈感的雪人，造型超可愛！然後進入園區，裡頭有多顆掛滿「Super Star」和「問號磚塊」等熟悉的遊戲標識的聖誕樹，同樣值得拍照留念。最後不能不去裝飾了聖誕花環「碧姬公主城堡」，滿載節日氣氛！此外，園區内有多款冬季限定的溫暖周邊產品和期美食菜單，粉絲不妨留意一下。