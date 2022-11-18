大阪旅遊｜環球影城「NO LIMIT!聖誕節」活動一覽！超級任天堂世界Mario冬季限定裝飾+ 聖誕Minions＋健力士世界紀錄聖誕樹

聖誕節絕對是出國旅遊的好時機！如果接下來兩個月有機會去大阪環球影城，一定要參與他們今年「NO LIMIT!聖誕節」的一系列活動。「NO LIMIT!聖誕節」活動由2022年11月11日至2023年1月9日舉行，期間大阪環球影城將換上冬裝，充滿聖誕氣氛！
「聖誕版」 Mario超級任天堂世界首度登場
全新園區超級任天堂世界Super Nintendo World，以人氣角色瑪利歐兄弟所居住的遊戲世界為藍本，開園之今吸引大量遊戲迷捧場。今個冬季，園區首次布置冬季裝飾，多個打卡位都充滿心思。首先來到園區入口的「Super Star Plaza」，有瑪利奧和路易吉為靈感的雪人，造型超可愛！然後進入園區，裡頭有多顆掛滿「Super Star」和「問號磚塊」等熟悉的遊戲標識的聖誕樹，同樣值得拍照留念。最後不能不去裝飾了聖誕花環「碧姬公主城堡」，滿載節日氣氛！此外，園區内有多款冬季限定的溫暖周邊產品和期美食菜單，粉絲不妨留意一下。
冬日限定聖誕Minions
在「NO LIMIT!聖誕節」期間，以 Minions爲首的影城的夥伴們也會身穿聖誕服飾迎接大家。你可以在兩個特別的見面會表演中遇到身穿調皮百厭服飾的 Minions，以及穿上聖誕老人、馴鹿、聖誕樹和天使等調皮百厭的服裝的Minions，氣氛非常熱鬧！
健力士世界紀錄聖誕樹
事隔三年疫情，大阪環球影城「全世界最高」的聖誕樹在早前亦正式亮燈，迎接今年冬季。這棵聖誕樹高達30多米，擁有超過「61 萬盞燈」，是世界上最閃亮的聖誕樹，第10次更新了健力士世界紀錄。此外，樹頂閃耀的裝飾物高達 3 米多，保持著「世界最大的雪花裝飾物」的健力士世界紀錄 TM，是世界上罕見同時擁有“2 項健力士世界紀錄 TM”的聖誕樹。