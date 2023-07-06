熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-06 10:55:22

大阪旅遊｜關西樂享周遊券買一送一限定優惠 低至$76/張 玩盡梅田空中庭園展望台/道頓堀觀光遊艇

分享：
大阪旅遊｜關西樂享周遊券買一送一限定優惠 低至$76/張 玩盡梅田空中庭園展望台/道頓堀觀光遊艇

大阪旅遊｜關西樂享周遊券買一送一限定優惠 低至$76/張 玩盡梅田空中庭園展望台/道頓堀觀光遊艇

召集準備去關西地區旅行人士！旅遊網站KKDay推出西樂享周遊券買一送一優惠，人均低至$76。一票玩盡多個知名景點，包括梅田空中庭園展望台、道頓堀觀光遊艇等，即睇優惠詳情！

關西樂享周遊券可於一個禮拜內任選3個或6個的設施及體驗，提供大阪、京都及神戶多個人氣景點與美食選擇，當中包括阿倍野展望台HARUKAS 300入場券、大阪道頓堀觀光遊艇、京都嵐電 1 日券＋嵐山美食兌換券、神戶布引香草園入園・纜車往返乘車券等等。

先選購兩張【任選3項】周遊券，再輸入折扣碼「KANSAIHK」，即享買一送一優惠。

【買一送一】關西樂享周遊券 1 Week Free Pass｜任選 3 項

KKday優惠: HK$152/2張，平均HK$76/張（原價：HK$152/張）

優惠連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/131268?cid=13367

關西樂享周遊券 阿倍野展望台 HARUKAS 300 入場券 大阪道頓堀觀光遊艇 水上散步 SUP 體驗 野乃鳥 滑翔傘單人體驗 馬賽克廣場摩天輪 日本頭文字 D 跑車主題館代金券 京阪電車 京都大阪 觀光1日券 先選購兩張【任選 3 項】周遊券，再輸入折扣碼「KANSAIHK」

關西樂享周遊券・可用設施一覽

【大阪地區】

1. 阿倍野展望台HARUKAS 300入場券 （價HK$81

2. 大阪港水上巴士聖瑪麗亞號白天遊覧 乘船券（價HK$91

3. 大阪道頓堀觀光遊艇 Wonder CruiseA-A 道頓堀周遊路線 (20min) （價HK$65

4. Osaka Gourmet Walk Ticket 2

5. 近鐵百貨紀念套組兌換券：今治毛巾&近鐵百貨吉祥物資料夾1入套組

6. 298燒肉 1000 日圓優惠券（價HK$54

7. 野乃鳥 1000 日圓優惠券（價HK$54

8. 滑翔傘單人體驗1000 日圓優惠券（價HK$54

9. 水上散步 SUP 體驗1000 日圓優惠券（價HK$54

10. 京阪電車 京都大阪 觀光1日券（價HK$49

11. 日本頭文字 D 跑車主題館代金券（價HK$298

12. 大阪梅田空中庭園展望台入場券（價HK$82

13. 大阪車站城Osaka Station City 16樓美食街1300日圓餐券（價HK$70

14. BAR CHOICE1000日圓優惠券（價HK$65

15. Dotonbori Grill & Bar Wonder1000日圓優惠券（價HK$65

16. 大丸松坂屋百貨店馳走三昧 大丸梅田店1000日圓優惠券（價HK$65

17. 大阪梅田章魚燒市場，以精選五間店舖之1000日元優惠券（價HK$65

【京都地區】

1. 嵐電 1 日券＋嵐山美食兌換券 （價HK$75

2. 元祖三津森本舖炭酸煎餅罐裝30片入

3. 神戶布引香草園入園・纜車往返乘車券（價HK$98

4. 神戶浪漫協奏曲號1000 日幣優惠券（價HK$65

5. 馬賽克廣場摩天輪Mosaic Big Ferris Wheel 搭乘券（價HK$65

6. 神戶觀音屋1000 日幣優惠券（價HK$65

7. Tonton Tonkatsu炸豬排店1000 日幣優惠券（指定套餐）（價HK$65

8. 神戶Frantz甜點優惠劵（3種甜點中任選1種）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受