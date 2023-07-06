大阪旅遊｜關西樂享周遊券買一送一限定優惠 低至$76/張 玩盡梅田空中庭園展望台/道頓堀觀光遊艇

召集準備去關西地區旅行人士！旅遊網站KKDay推出西樂享周遊券買一送一優惠，人均低至$76。一票玩盡多個知名景點，包括梅田空中庭園展望台、道頓堀觀光遊艇等，即睇優惠詳情！

關西樂享周遊券可於一個禮拜內任選3個或6個的設施及體驗，提供大阪、京都及神戶多個人氣景點與美食選擇，當中包括阿倍野展望台HARUKAS 300入場券、大阪道頓堀觀光遊艇、京都嵐電 1 日券＋嵐山美食兌換券、神戶布引香草園入園・纜車往返乘車券等等。

先選購兩張【任選3項】周遊券，再輸入折扣碼「KANSAIHK」，即享買一送一優惠。

【買一送一】關西樂享周遊券 1 Week Free Pass｜任選 3 項

KKday優惠: HK$152/2張，平均HK$76/張（原價：HK$152/張）

優惠連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/131268?cid=13367