大阪旅遊｜關西樂享周遊券買一送一限定優惠 低至$76/張 玩盡梅田空中庭園展望台/道頓堀觀光遊艇

召集準備去關西地區旅行人士！旅遊網站KKDay推出西樂享周遊券買一送一優惠，人均低至$76。一票玩盡多個知名景點，包括梅田空中庭園展望台、道頓堀觀光遊艇等，即睇優惠詳情！
關西樂享周遊券可於一個禮拜內任選3個或6個的設施及體驗，提供大阪、京都及神戶多個人氣景點與美食選擇，當中包括阿倍野展望台HARUKAS 300入場券、大阪道頓堀觀光遊艇、京都嵐電 1 日券＋嵐山美食兌換券、神戶布引香草園入園・纜車往返乘車券等等。
先選購兩張【任選3項】周遊券，再輸入折扣碼「KANSAIHK」，即享買一送一優惠。
【買一送一】關西樂享周遊券 1 Week Free Pass｜任選 3 項
KKday優惠: HK$152/2張，平均HK$76/張（原價：HK$152/張）
關西樂享周遊券・可用設施一覽
【大阪地區】
1. 阿倍野展望台HARUKAS 300入場券 （價值：HK$81）
2. 大阪港水上巴士聖瑪麗亞號白天遊覧 乘船券（價值：HK$91）
3. 大阪道頓堀觀光遊艇 Wonder CruiseA-A 道頓堀周遊路線 (20min) （價值：HK$65）
4. Osaka Gourmet Walk Ticket 2 張
5. 近鐵百貨紀念套組兌換券：今治毛巾&近鐵百貨吉祥物資料夾1入套組
6. 298燒肉 1000 日圓優惠券（價值：HK$54）
7. 野乃鳥 1000 日圓優惠券（價值：HK$54）
8. 滑翔傘單人體驗1000 日圓優惠券（價值：HK$54）
9. 水上散步 SUP 體驗1000 日圓優惠券（價值：HK$54）
10. 京阪電車 京都大阪 觀光1日券（價值：HK$49）
11. 日本頭文字 D 跑車主題館代金券（價值：HK$298）
12. 大阪梅田空中庭園展望台入場券（價值：HK$82）
13. 大阪車站城Osaka Station City 16樓美食街1300日圓餐券（價值：HK$70）
14. BAR CHOICE1000日圓優惠券（價值：HK$65）
15. Dotonbori Grill & Bar Wonder1000日圓優惠券（價值：HK$65）
16. 大丸松坂屋百貨店馳走三昧 大丸梅田店1000日圓優惠券（價值：HK$65）
17. 大阪梅田章魚燒市場，以精選五間店舖之1000日元優惠券（價值：HK$65）
【京都地區】
1. 嵐電 1 日券＋嵐山美食兌換券 （價值：HK$75）
2. 元祖三津森本舖炭酸煎餅罐裝30片入
3. 神戶布引香草園入園・纜車往返乘車券（價值：HK$98）
4. 神戶浪漫協奏曲號1000 日幣優惠券（價值：HK$65）
5. 馬賽克廣場摩天輪Mosaic Big Ferris Wheel 搭乘券（價值：HK$65）
6. 神戶觀音屋1000 日幣優惠券（價值：HK$65）
7. Tonton Tonkatsu炸豬排店1000 日幣優惠券（指定套餐）（價值：HK$65）
8. 神戶Frantz甜點優惠劵（3種甜點中任選1種）