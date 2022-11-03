大阪旅遊2022｜道頓堀DONKI唔再開24？心齋橋附近24小時超市必買產品介紹 深宵掃貨必去！

雖然日本重啟自由行，但不少店舖仍未跟上步伐，位於大阪中心的道頓堀Donki不再是24小時營業，令人打消最後衝刺購物的慾望。而除了Donki外，其實在心齋橋附近還有一間24小時營業的超市Foodium，以下就為大家介紹Foodium內的5區必買產品，某些產品的價格雖然比起Donki、大國藥妝店等稍為昂貴，但勝在24小時營業，而且不像Donki需要排隊30分鐘以上，方便最後衝刺時購買。

心齋橋Foodium｜藥妝區 不少港人到日本最喜歡便是大掃藥妝，特別最近仍在疫情時期，口罩更是必買首選！雖然Foodium本來只是一間超市，因此藥妝類別的東西並不算多，但是仍是有不少口罩供選擇，而且價格亦十分便宜。高防禦力的立體口罩一盒才HKD$50左右，而且港人愛用的三次元、超快適等品牌亦有售。除口罩外，還有一些常見的藥物、護膚品購買，不過化妝品就可能需要到其他大型藥妝店才有售。

心齋橋Foodium｜零食區 雖然香港有不少日本進口的零食，但是期間限定產品並非常見，因此不少人都趁著旅行時大手入貨。Foodium作為超市，在零食方面比起Donki有更多的選擇，甚至還設有新產品及秋季限定專區，方便大家選購最新的零食。而零食區還有與超市合作的獨家品牌TOPVALU，以低廉的價格販賣高質的薯片，在其他地方比較少見，特別推薦購買。

心齋橋Foodium ｜公仔麵區 除了零食外，公仔麵、杯麵、即食拉麵等都是不少港人的手信選擇，而在Foodium裡的公仔麵絕對比Donki多，可以一次過大手掃走喜歡的公仔麵！特別推薦購買拉麵系列的公仔麵，例如日清、正麵等品牌，比起一般公仔麵更為出色，而且可以還原日本拉麵的味道。而TOPVALU亦有推出拉麵口味的公仔麵，一包只需HKD$2，十分便宜，有興趣的話可以買來一嚐。

心齋橋Foodium ｜水果區 旅行期間不時都會有便秘的問題，因此可以多吃水果來幫助舒緩便秘。如果想在大阪找到便宜實惠的水果，Foodium便是不錯的選擇，在加上最近日圓便宜，一袋柑或杮只需HKD$20，特別適合作為飯後果。由於Foodium以超市的形式營業，水果的份量不會像業務超市般多，因此亦可以隨心買回香港，讓家人朋友一起食用。

心齋橋Foodium ｜雪糕區 難得旅行當然少不了宵夜環節，而日本的雪糕便是不少港人都愛吃的宵夜，雖然一般都會在Family Mart、Lawson等便利店購買，但是Foodium的價格比起便利店更加實惠，如果剛好住在附近，可以在回家前進店選購。除了家庭裝的雪糕外，還有以獨立包裝發售的雪糕，同時亦有港人最愛的Häagen-Dazs，而且還有不少期間限定口味，一杯價格更是HKD$15內，比起香港便宜不少！