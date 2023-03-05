大阪旅遊2023｜大阪Omakase推介合集！低至1,000日圓食廚師發辦/米芝蓮江戶前壽司只需5,500円【內附訂位方法+連結】

大阪Omakase壽司店有邊間好食？日本經已正式開關，不少香港人已買了機票，甚至已經身處日本旅行，當中大阪是熱門之選！平時在香港壽司店想吃Omakase，動軋要港幣$2,000或以上，相反在日本數千円就可以平食高質素的米芝蓮星級Omakase。以下為大家總結多間大阪必食Omakase，現時日元匯率下跌，正是時候將過往儲定的彈藥傾巢而出！

大阪自由行｜ゑんどう（Endo Sushi）：性價比極高！每碟5件師傅隨機壽司2000日圓內搞掂 於中央市場和京橋皆有店舖的ゑんどう已有過百年歷史，屬旅客的隱世美食餐廳，以獨特的醋飯壽司而大受當地人歡迎，其「上まぜ」是指師傅任意將5件不同的壽司上碟，有Omakase的感覺，食完就算點第二碟，魚生也有可能完全不同，有如玩扭蛋機般的興奮未知感！除此之外，當然也有其他料理、壽司盛等售賣，不論何者，價錢都非常吸引，當中「上まぜ」一碟2000日圓內即可食到，更有可能食到肥美吞拿魚，性價比超高，平到可以放肆任食，非常誇張！ ゑんどう 地址：大阪府大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場 大阪府大阪市都島区 東野田町2-1-38 京阪モール5階 價錢：「上まぜ」～2000日圓內 官方網站：http://www.endo-sushi.com/12450124631247512473.html

大阪自由行｜本等鮨 海馬：低至1,000円食Omakase！ 「本等鮨 海馬」提供的Omakase壽司價錢極度親民，5貫壽司低至1000日圓，16貫也只是6,000日圓，以近期日圓匯率走勢，只需要$300左右港紙即可食到多款超新鮮人氣壽司，令人感動！除此之外，餐廳同時提供其他海鮮料理、割烹等各款菜式，以其親民價錢，不斷豪氣點菜相信沒難度！ 本等鮨 海馬 地址：大阪府大阪市西区北堀江1-15-22 價錢：Omakase 5貫至16貫壽司1,000日圓-6,000日圓不等 官方網站：https://www.hotpepper.jp/strJ000109903/

大阪自由行｜鮨千陽： 5,500日圓有得食米芝蓮推介江戶前壽司 鮨千陽不但著重魚生本身的味道，更注重的是要帶出魚的鮮甜，這正是江戶前壽司的一個重要著眼位。餐廳外表非常低調，食客走著走著就很容易會錯過，店舖有2層，但因為2樓正在裝修，座位超少，所以一定要預約！Omakase套餐有前菜、手握壽司、玉子燒等多款菜式，價錢雖然由之前的3,000日圓提升到5,500日圓，但仍然比香港平一大截，更可食到米芝蓮推介江戶前壽司，可說是超級非常極度吸引！ 鮨千陽 地址：大阪府大阪市福島区福島5-12-14 コーポ福島 1F 價錢：5,500日圓/位（晚餐） 官方網站：https://www.tablecheck.com/shops/sushi-chiharu/reserve