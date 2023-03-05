大阪旅遊2023｜大阪Omakase推介合集！低至1,000日圓食廚師發辦/米芝蓮江戶前壽司只需5,500円【內附訂位方法+連結】

大阪Omakase壽司店有邊間好食？日本經已正式開關，不少香港人已買了機票，甚至已經身處日本旅行，當中大阪是熱門之選！平時在香港壽司店想吃Omakase，動軋要港幣$2,000或以上，相反在日本數千円就可以平食高質素的米芝蓮星級Omakase。以下為大家總結多間大阪必食Omakase，現時日元匯率下跌，正是時候將過往儲定的彈藥傾巢而出！
大阪自由行｜ゑんどう（Endo Sushi）：性價比極高！每碟5件師傅隨機壽司2000日圓內搞掂
於中央市場和京橋皆有店舖的ゑんどう已有過百年歷史，屬旅客的隱世美食餐廳，以獨特的醋飯壽司而大受當地人歡迎，其「上まぜ」是指師傅任意將5件不同的壽司上碟，有Omakase的感覺，食完就算點第二碟，魚生也有可能完全不同，有如玩扭蛋機般的興奮未知感！除此之外，當然也有其他料理、壽司盛等售賣，不論何者，價錢都非常吸引，當中「上まぜ」一碟2000日圓內即可食到，更有可能食到肥美吞拿魚，性價比超高，平到可以放肆任食，非常誇張！
ゑんどう
地址：大阪府大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場
大阪府大阪市都島区 東野田町2-1-38 京阪モール5階
價錢：「上まぜ」～2000日圓內
大阪自由行｜本等鮨 海馬：低至1,000円食Omakase！
「本等鮨 海馬」提供的Omakase壽司價錢極度親民，5貫壽司低至1000日圓，16貫也只是6,000日圓，以近期日圓匯率走勢，只需要$300左右港紙即可食到多款超新鮮人氣壽司，令人感動！除此之外，餐廳同時提供其他海鮮料理、割烹等各款菜式，以其親民價錢，不斷豪氣點菜相信沒難度！
本等鮨 海馬
地址：大阪府大阪市西区北堀江1-15-22
價錢：Omakase 5貫至16貫壽司1,000日圓-6,000日圓不等
大阪自由行｜鮨千陽： 5,500日圓有得食米芝蓮推介江戶前壽司
鮨千陽不但著重魚生本身的味道，更注重的是要帶出魚的鮮甜，這正是江戶前壽司的一個重要著眼位。餐廳外表非常低調，食客走著走著就很容易會錯過，店舖有2層，但因為2樓正在裝修，座位超少，所以一定要預約！Omakase套餐有前菜、手握壽司、玉子燒等多款菜式，價錢雖然由之前的3,000日圓提升到5,500日圓，但仍然比香港平一大截，更可食到米芝蓮推介江戶前壽司，可說是超級非常極度吸引！
鮨千陽
地址：大阪府大阪市福島区福島5-12-14 コーポ福島 1F
價錢：5,500日圓/位（晚餐）
大阪自由行｜鮨原正：極度難預約的大阪唯一獲米芝蓮2星壽司餐廳
「鮨原正」是大阪唯一獲得米芝蓮2星的壽司餐廳，店主石川先生更是日本全國壽司技術大會的大阪代表，難怪餐廳必須要預約，而且非常難預約，餐廳的Omakase套餐只得一種，首先有6-7道的前菜，再來多達12貫的手握壽司，魚生有帶子、池魚、中腹、烏賊等等，壽司用醋飯更散發飯香，軟硬度和黏度都適中。如此高質，收費也只是18,000日圓，折合港元人頭不到$1,000，抵到爛。
鮨原正
地址：大阪府 大阪市天王寺区 上之宮町 3-30
價錢：18,000日圓/位（午及晚餐）
官方網站：https://mycon-jp.net/reservation/sushi-harasyo/zh-TW
原文刊登於 Yahoo Food