大阪旅遊2024｜大阪推限定實境推理體驗 5大景點玩解謎遊戲/抽獎嬴大阪周遊卡+住宿券

「解謎大阪懸疑推理之旅」執行事務局為香港旅客帶來全新的旅遊體驗。由3月1日至3月31日，舉行為期一個月的「解謎大阪懸疑推理之旅」。旅客可以透過活動手機應用程式，到關西國際機場及大阪市內合共五個景點挑戰解謎遊戲，成功破解謎題更可獲得不同實用的旅行用品，而且參加費用全免。