大阪旅遊2024｜大阪推限定實境推理體驗 5大景點玩解謎遊戲/抽獎嬴大阪周遊卡+住宿券

「解謎大阪懸疑推理之旅」執行事務局為香港旅客帶來全新的旅遊體驗。由3月1日至3月31日，舉行為期一個月的「解謎大阪懸疑推理之旅」。旅客可以透過活動手機應用程式，到關西國際機場及大阪市內合共五個景點挑戰解謎遊戲，成功破解謎題更可獲得不同實用的旅行用品，而且參加費用全免。
只需用手機掃描活動地點的宣傳單張或燈箱上的活動二維碼，即可下載活動應用程式並進行解謎遊戲。在指定地點掃描活動二維碼後，會自動進入活動應用程式，費用全免，只需簡單填寫電郵地址，即可挑戰謎題，成功破解謎題更可參加抽獎！旅客可以到五個指定的熱門旅遊景點和旅客諮詢中心進行解謎遊戲。
活動詳情
|
活動名稱
|
「解謎大阪懸疑推理之旅」
|
活動時間
|
3月1日至3月31日
|
活動地點
|
五個大阪指定的熱門旅遊景點和旅客諮詢中心
|
活動獎品
|
A獎 ─ 大阪周遊卡 (每日抽選10名，關西國際機場限定)
B獎 ─ 成功解謎參加抽獎，有機會獲得 大阪市內飯店住宿券５萬日圓 (名額2位) 或 高級指甲鉗 (名額20個)
C獎 ─ 參加即賞 網羅各式日本嚴選商品「FUN! JAPAN SELECT SHOP」網站的八折電子優惠券
活動地點包括：