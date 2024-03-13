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2024-03-13 20:00:00

大阪旅遊2024｜大阪推限定實境推理體驗 5大景點玩解謎遊戲/抽獎嬴大阪周遊卡+住宿券

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大阪旅遊2024｜大阪推限定實境推理體驗 5大景點玩解謎遊戲/抽獎嬴大阪周遊卡+住宿券

大阪旅遊2024｜大阪推限定實境推理體驗 5大景點玩解謎遊戲/抽獎嬴大阪周遊卡+住宿券

「解謎大阪懸疑推理之旅」執行事務局為香港旅客帶來全新的旅遊體驗。由31日至331日，舉行為期一個月的「解謎大阪懸疑推理之旅」。旅客可以透過活動手機應用程式，到關西國際機場及大阪市內合共五個景點挑戰解謎遊戲，成功破解謎題更可獲得不同實用的旅行用品，而且參加費用全免。

只需用手機掃描活動地點的宣傳單張或燈箱上的活動二維碼，即可下載活動應用程式並進行解謎遊戲。在指定地點掃描活動二維碼後，會自動進入活動應用程式，費用全免，只需簡單填寫電郵地址，即可挑戰謎題，成功破解謎題更可參加抽獎！旅客可以到五個指定的熱門旅遊景點和旅客諮詢中心進行解謎遊戲。

活動詳情

活動名稱

「解謎大阪懸疑推理之旅」

活動時間

3月1日至3月31日

活動地點

五個大阪指定的熱門旅遊景點和旅客諮詢中心

活動獎品

A獎 ─ 大阪周遊卡 (每日抽選10名，關西國際機場限定)

B獎 ─ 成功解謎參加抽獎，有機會獲得 大阪市內飯店住宿券５萬日圓 (名額2位) 或 高級指甲鉗 (名額20個)

C獎 ─ 參加即賞 網羅各式日本嚴選商品「FUN! JAPAN SELECT SHOP」網站的八折電子優惠券

活動地點包括：

大阪梅田 章魚燒市場 大阪府大阪市北區角田町5-15 REN-TIN食堂 蔦屋書店 戎橋店 大阪府大阪市中央區道頓堀1-8-19 蔦屋書店 戎橋店 地下1樓 TOWER KNIVES大阪 刀具工房 大阪市浪速區惠美須東1-4-7 難波旅遊服務中心 JTB大阪難波店內 大阪市中央區難波5-1-60難波CITY 本館2樓 關西觀光諮詢中心 關西國際機場 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 關西國際機場 第1候機室1樓
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