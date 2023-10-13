大阪機票｜OpenRice 24周年慶典 大抽獎贏日本大阪雙人來回機票/送逾$200萬獎賞

OpenRice成立24年，今年推出海外訂座服務。為慶祝OpenRice踏入24周年，由即日起至11月30日期間，特別推出一系列激賞活動，送逾$200萬獎賞，更特設壓軸開飯大抽獎。會員只需完成各項簡單任務，無須登記，即有機會獲得豐富禮品及Rice Dollars獎賞。
OpenRice慶典激賞活動1｜開飯任務 贏最高$192 Rice Dollars
開飯任務設有4個任務，包括訂座預購、外賣自取、餐飲券及OpenRice Pay，會員凡進行各服務交易2次，每筆交易實付金額滿$100或以上，即可獲得$24 Rice Dollars。
開飯任務將分兩階段進行，合共送出多達16,000個得獎名額，分別為即日至10月31日（各任務名額2,000個，共8,000個），以及11月1日至11月30日（各任務名額2,000個，共8,000個），每位會員可分別於10月及11月各獲獎賞一次；當完成任務集點卡上所有任務，將有機會贏取最高$192 Rice Dollars。
開飯任務2項加碼獎賞
OpenRice亦於開飯任務加入2項加碼獎賞，分別為「開飯大獎」及「訂座獎賞」。會員只要完成以上4個任務各一次，即可參與「開飯大獎」活動，每月首500名參加者即可獲得$100 City Super現金券乙張，兩階段合共送出1,000份禮品，總值10萬元；同時會員每出席2次訂座（不同餐廳），輸入推廣碼「BOOKMORE」，OpenRice即賞$40 Rice Dollars，每位最多可參加5次，最高可獲贈$200 Rice Dollars，每月名額各4,000，合共8,000個，先到先得，額滿即止。
慶典激賞活動2｜開飯比賽 終極開飯王贏Samsung 55”OLED 4K 電視
是次「開飯比賽」設有5大賽區，包括：1）網上訂座之王、2）外賣自取之王、3）餐飲券之王、4）訂座預購之王及5）OpenRice Pay埋單之王。活動期間，會員經OpenRice手機應用程式或網頁進行任何訂座並按時出席、使用訂座預購、餐飲券、外賣自取及OpenRice Pay埋單服務一次即自動參加此比賽。「開飯比賽」得獎結果將於活動完結後進行結算，首3名的會員從所屬比賽中脫穎而出，便能獲得豐富禮品。
今年「開飯比賽」特設終極開飯王大獎，於活動期間累積總交易 (包括網上訂座、訂座預購、餐飲券 、外賣自取 及OpenRice Pay埋單)次數最多之首名會員，則成為是次「開飯比賽」的總冠軍，贏得Samsung 55”OLED 4K電視乙部（價值20,980）。
慶典激賞活動3｜開飯有禮 以Rice Dollars換取心儀禮品
會員每次使用OpenRice手機應用程式或網頁進行交易時，均會獲得相應OpenRice積分，配合其他OpenRice定時推出賺取額外獎賞活動，將會儲得可觀的OpenRice積分。積分除了可以在OpenRice再次消費時兌換成Rice Dollars用作對銷簽賬金額，結賬時以$1 Rice Dollars等值$1直接使用外，更可用於OpenRice周年狂歡慶典期間推出「開飯有禮」禮品換領活動之上。「開飯有禮」專區將備有各種不同的禮品，包括吃喝玩樂、美妝美容、品味生活及家品電器等，讓參加者以超值優惠兌換。
慶典激賞活動4｜開飯大抽獎 贏日本大阪雙人來回機票
慶典少不了大抽獎活動，是次「開飯大抽獎」OpenRice共送出多達210份獎品，參加辦法非常簡單，會員只需於活動期間經OpenRice手機應用程式或網頁進行任何交易一次 (包括網上訂座並狀態為「有效訂座」/訂座預購/餐飲券/外賣自取/OpenRice Pay埋單) 即可獲得抽獎資格，有機會贏得日本大阪雙人來回機票、OSIM 梳化小天后及Samsung Galaxy Z Flip等名貴禮品。