大阪機票｜OpenRice 24周年慶典 大抽獎贏日本大阪雙人來回機票/送逾$200萬獎賞

OpenRice成立24年，今年推出海外訂座服務。為慶祝OpenRice踏入24周年，由即日起至11月30日期間，特別推出一系列激賞活動，送逾$200萬獎賞，更特設壓軸開飯大抽獎。會員只需完成各項簡單任務，無須登記，即有機會獲得豐富禮品及Rice Dollars獎賞。

大阪機票｜OpenRice 24周年慶典 大抽獎贏日本大阪雙人來回機票/送逾$200萬獎賞

OpenRice 慶典激賞活動 1 ｜開飯任務 贏最高 $192 Rice Dollars 開飯任務設有4個任務，包括訂座預購、外賣自取、餐飲券及OpenRice Pay，會員凡進行各服務交易2次，每筆交易實付金額滿$100或以上，即可獲得$24 Rice Dollars。 開飯任務將分兩階段進行，合共送出多達16,000個得獎名額，分別為即日至10月31日（各任務名額2,000個，共8,000個），以及11月1日至11月30日（各任務名額2,000個，共8,000個），每位會員可分別於10月及11月各獲獎賞一次；當完成任務集點卡上所有任務，將有機會贏取最高$192 Rice Dollars。

OpenRice慶典激賞活動1｜開飯任務 贏最高$192 Rice Dollars

開飯任務 2 項加碼獎賞 OpenRice亦於開飯任務加入2項加碼獎賞，分別為「開飯大獎」及「訂座獎賞」。會員只要完成以上4個任務各一次，即可參與「開飯大獎」活動，每月首500名參加者即可獲得$100 City Super現金券乙張，兩階段合共送出1,000份禮品，總值10萬元；同時會員每出席2次訂座（不同餐廳），輸入推廣碼「BOOKMORE」，OpenRice即賞$40 Rice Dollars，每位最多可參加5次，最高可獲贈$200 Rice Dollars，每月名額各4,000，合共8,000個，先到先得，額滿即止。

開飯任務2項加碼獎賞

慶典激賞活動 2 ｜開飯比賽 終極開飯王贏 Samsung 55 ” OLED 4K 電視 是次「開飯比賽」設有5大賽區，包括：1）網上訂座之王、2）外賣自取之王、3）餐飲券之王、4）訂座預購之王及5）OpenRice Pay埋單之王。活動期間，會員經OpenRice手機應用程式或網頁進行任何訂座並按時出席、使用訂座預購、餐飲券、外賣自取及OpenRice Pay埋單服務一次即自動參加此比賽。「開飯比賽」得獎結果將於活動完結後進行結算，首3名的會員從所屬比賽中脫穎而出，便能獲得豐富禮品。 今年「開飯比賽」特設終極開飯王大獎，於活動期間累積總交易 (包括網上訂座、訂座預購、餐飲券 、外賣自取 及OpenRice Pay埋單)次數最多之首名會員，則成為是次「開飯比賽」的總冠軍，贏得Samsung 55”OLED 4K電視乙部（價值20,980）。