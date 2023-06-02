大阪環球影城｜日本環球影城8月門票率先開放預訂 特快入場券免排隊玩多項機動遊戲

日本環球影城是大阪最人氣的主題公園，吸引世界各地遊客前往遊玩，暑假黃金檔期，更是一票難求！所以大家記得預先訂票，確保到時可以順利入場。日本環球影城設多個園區，包括超級任天堂園區、哈利波特園區、Minions樂園、侏儸紀公園等，特別受歡迎的園區現需要購買指定票券，或入園時立即以環球影城官方App領取「エリア入場整理券」，相當於號碼牌，方可於指定時間進場。KKday 現已開放暑假旺季檔期，可供預訂。讓大家入園前可於KKday 快捷方便地預訂各式票劵為入園做足準備。旺季入園人數定必急 升，及早計劃行程及預訂入園門票，省時又安心，避免撲空！
1. 日本環球影城門票 Universal Studios Japan｜日本大阪 （官方授權）
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日本環球影城門票一日券 （另設1.5日及2日券）
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2. 日本環球影城門票 & 環球特快入場券（快速通關 Express Pass）
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日本環球影城門票 & 環球特快入場券（快速通關 Express Pass） KKday優惠: 成人HK$1,169/位 起；兒童 (4 - 11 歲) HK$997/位 起 設多款環球特快入場券選擇，包括Minions小小兵瘋狂乘車遊4、飛天翼龍4、Variety Ch oice 4、哆啦A夢 XR 乘車遊4、飛天翼龍＆侏儸紀公園 7、SING ON TOUR ~ 哆啦A夢 X R 乘車遊7等等
3. 環球特快入場券（快速通關 Express Pass）
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環球特快入場券（快速通關 Express Pass）
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