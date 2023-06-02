大阪美食2023｜梅田美食地圖 挑戰用¥10,000一日食7餐！ 人氣圓形法式千層酥+500円9粒章魚燒+迷你A5和牛三姐妹丼

來到大阪怎能不瘋狂飲飲食食，而梅田作為大阪旅遊必到地點，當然有不少美食。今次我們用¥10,000，在大阪梅田地區覓食！有齊排隊打卡甜品、大阪名物章魚燒、A5和牛等等，挑戰一日食7餐！ 文：Kristy

梅田美食｜ 1. GARIGUETTE 這間東京表參道的甜品店於去年進駐大阪，主打圓形法式千層酥。外觀非常IG able，因此吸引了不少日本女生前來打卡。記者當天約早上11時多到達，仍要排約15分鐘，可見其人氣之高！ 千層酥以焦糖脆餅夾著水果及忌廉，中間更是鏤空設計，可以清晰看到內餡。全部都是即叫即整，有多款口味選擇，如士多啤梨、栗子、開心果、柚子等，更不時會推出季節限定口味。它們更提供「HALF-HALF」，一次過可以品嚐到兩款口味。 今次我們就選擇了招牌士多啤梨及栗子口味，脆餅的名字為mille presse，將多層酥皮熱壓後再烤製而成。脆餅再裹上一層焦糖，帶有牛油的香氣及焦糖的微甜，口感亦非常香脆。再配上滿滿的士多啤梨及栗子的內餡，甜而不膩，每一口咬下都是幸福！ 價錢：(HALF-HALF) NAPOLÉON+ Châtaignes&Cassis ¥1,400 地址：大阪府大阪市北区大深町4-1グランフロント大阪 うめきた広場1F

梅田美食｜ 2. Cafe&Ramen じんめん 吃完甜點就到鹹點，與一般的拉麵店不同，じんめん以Café形式經營，非常有格調。除了環境外，其最出名就是馬克杯拉麵，非常打卡able。馬克杯拉麵分為Regular及Mini兩個Size，大部分都是醬油湯底，亦有擔擔麵湯底供選擇。大家亦可以追加半熟蛋，一個¥90、半個¥50；更可以追加叉燒！ 今次叫了淡口醬油拉麵的Mini Size，追加半隻半熟蛋，2碗共¥1,300，人均只需 ¥650。拉麵麻雀雖小，五臟俱全，小小一碗有齊叉燒、竹筍、大蔥，非常足料，最適合小鳥胃，又想過吓「拉麵癮」的女生。 價錢：¥1,300/2，每碗¥650 地址：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館 B1F

梅田美食｜ 3. Grenier 除了圓形法式千層酥外，梅田亦有另一間人氣千層酥店—Grenier。於大阪設有兩間分店，其中本店位於大阪梅田阪急百貨1樓的室外店。主打烤布蕾內餡，同樣有多款口味可以選擇，如士多啤梨、安納芋等，春天更有季節限定的櫻花口味！ 千層酥呈四方形，份量比想像中多。上面更有原粒士多啤梨，厚度十足之餘更非常重手，邪惡度滿分。一咬開外層酥皮超級酥脆，吃起來更有焦糖香氣。而內餡裡亦有滿滿的吉士及士多啤梨醬，甜度適中，不算太膩。但份量就比較多，建議買一個與朋友分享吃。此外，舖頭入面亦有售賣不同甜品，如磅蛋糕、瑪德蓮、曲奇等，買來當手信送給朋友夠晒精緻！ 價錢：いちごのミルフィーユ ¥1,600 地址：大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル 1F

梅田美食｜ 4. OSAKA たこ焼マーケット 來到大阪當然要吃名物章魚燒！最近HEP FIVE商場附近有個全新的章魚燒市集，集齊5間大阪人氣章魚燒店，留在梅田都可以一次過吃到不同店舖。 今次我們就選擇十八番及甲賀流，十八番的特色就是章魚燒於表面加入炸麵酥，大大增加口感。喜歡吃蔥的你一定要點蔥口味，無論蔥還是醬料 都給得一點都不手軟。而口感亦比較貼近香港人常食的章魚燒，非常香口，章魚亦非常大顆。 如果想吃便宜一點，可以選擇甲賀流的招牌章魚燒。¥500有9粒，是5間入面性價比最高之選。雖然口感偏軟爛，章魚亦都比較小顆。不過勝在便宜，值得一試！ 地址：大阪府大阪市北区角田町５−１５HEP FIVE商場旁邊 價錢：十八番 大盛ネギ ¥830/8粒 甲賀流 王道のソースマヨ ¥500/9粒

梅田美食｜ 5. 精肉卸問屋直営 焼肉ホルモン 肉匠 牛次郎 來到晚餐的部分，當然要吃日本燒肉。不過今次的重點並不是燒肉，而是這3碗迷你丼飯！ 這間燒肉店去年一推出「とろニク丼三姉妹」(¥1,650)就超級受歡迎，每日只有10份！3碗迷你丼分別為生牛肉丼、海膽牛扒丼及蟹籽帆立貝牛肉飯。雖然看上去份量很小，但每碗都非常足料。牛肉的部分更採用了A5和牛，口感嫩滑之餘，味道亦非常濃郁。3小碗齊備香港人最愛的和牛、海膽及刺身，一次過可以滿足大家3個願望。記者更追加了兩碟肉類及飲品，最後結帳為¥4,720，人均¥2,360，性價比100分。 溫馨提示：迷你丼為Instagram followers限定，想吃的你們就記得在點餐前先跟隨店舖的Instagram (@gyujiro.ohatsu)。 地址：大阪市北区曽根崎2-5-22 1F 價錢：とろニク丼三姉妹 ¥1,650；總計¥4,720