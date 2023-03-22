大阪舞洲粉蝶花祭4.7開催！100萬棵粉蝶花打造粉藍色超夢幻花海、早鳥優惠低至76折只需$60/位

日本花季除有櫻花，粉藍色的粉蝶花亦相當受歡迎！觀賞粉蝶花勝地，關東有茨城縣國營常陸海濱公園，而關西則有大阪舞洲海濱公園！今年大阪舞洲海濱公園的粉蝶花祭將於4月7日起舉行，屆時可欣賞到由約100萬棵粉蝶花打造的粉藍色夢幻花海。由即日起透過KKday預訂入場券，可享早鳥優惠，每位只需$60，即睇祭典詳情及入場券優惠。
約100萬棵粉蝶花綻開
佔地44,000平方公尺的大阪舞洲海濱公園，將於4月7日至5月7日舉行粉蝶花祭，為期一個月，場內種有約100萬棵粉蝶花，配上大阪灣海景，打造出海天一色的絕美粉藍色花海，屬關西最大規模，亦被譽為可以媲美茨城國營常陸海濱公園。祭典期間的指定日子，將延長開放至晚上6點半，因此有機會可欣賞到粉蝶花海配日落美景。
設兒童遊樂區+主題特色美食
除了欣賞粉蝶花海外，大阪舞洲海濱公園內還設有不同配套及活動，包括供小朋友們放電的兒童遊樂區、售賣吉祥物粉蝶貓芭菲等主題特色美食的咖啡室，以及各種體驗如四輪越野車、飛行傘等，適合一大家細或情侶到訪。
早鳥優惠低至76折
至於入場門票，成人1,300円(約港幣$78)、小童600円(約港幣$36)，凡於4月5日前到透過KKday購買入場券可享早鳥優惠，折後成人只需1,000円(約港幣$60)，優惠低至76折，到場時更不用排隊買飛直接入場，計劃前往的話，記得提早買飛啦！
粉蝶花祭 2023
地址：大阪市此花區北港綠地2丁目大阪舞洲海濱公園
日期：2023年4月7日至5月7日
時間：9:00-17:00（平日及5月7日） ；9:00～18:30（星期六、日、公眾假期及4月29-5月6日）
價錢：成人1,300円(約港幣$78)、小童600円(約港幣$36)
KKday粉蝶花祭早鳥優惠
價錢：成人1,000円(約港幣$60)、小童600円(約港幣$36)