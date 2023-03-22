大阪舞洲粉蝶花祭4.7開催！100萬棵粉蝶花打造粉藍色超夢幻花海、早鳥優惠低至76折只需$60/位

日本花季除有櫻花，粉藍色的粉蝶花亦相當受歡迎！觀賞粉蝶花勝地，關東有茨城縣國營常陸海濱公園，而關西則有大阪舞洲海濱公園！今年大阪舞洲海濱公園的粉蝶花祭將於4月7日起舉行，屆時可欣賞到由約100萬棵粉蝶花打造的粉藍色夢幻花海。由即日起透過KKday預訂入場券，可享早鳥優惠，每位只需$60，即睇祭典詳情及入場券優惠。

約100萬棵粉蝶花綻開

佔地44,000平方公尺的大阪舞洲海濱公園，將於4月7日至5月7日舉行粉蝶花祭，為期一個月，場內種有約100萬棵粉蝶花，配上大阪灣海景，打造出海天一色的絕美粉藍色花海，屬關西最大規模，亦被譽為可以媲美茨城國營常陸海濱公園。祭典期間的指定日子，將延長開放至晚上6點半，因此有機會可欣賞到粉蝶花海配日落美景。