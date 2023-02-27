大阪酒店2023｜盤點7間大阪新開幕酒店 家庭式公寓/免費大浴場/免費USJ接駁巴士

日本向來都是香港人第二個「鄉下」，除了東京、福岡、北海道外，大阪同樣是港人旅遊首選之一。以下為大家介紹7間大阪新酒店，全部都是於疫情期間開幕，CP值高之餘更有不少免費配套設施，如免費大浴場及大阪環球影城接駁巴士，準備去大阪的你必睇！

大阪酒店 2023 ｜美滿如家大阪難波車站 美滿如家大阪難波車站於2022年6月開業，位於難波黃金地段，鄰近日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等，心齋橋、道頓堀等也只是步行距離，非常方便。 酒店為集團第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓，樓高14層，共有10種房型。幾乎全部客房都設有飯廳、廚房，空間比起一般日本酒店為大，非常適合一家大小入住。此外，酒店大堂的公共空間設有共用遊戲空間，提供超過130種桌上遊戲，供住客免費任玩及租用。 地址：3-6-24 Nipponbashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪 網址：https://mimaruhotels.com/zh_CHT/hotel/namba-station/

大阪酒店 2023 ｜ HOTEL THE LEBEN 大阪 HOTEL THE LEBEN大阪於2022年3月開幕，只需要8分鐘就可到達心齋橋站和商店街。酒店以簡約素色風為主，為旅客營造家的感覺。大堂設有Drink Station，提供免費的咖啡、飲料供住客享用。最大賣點為提供雪肌精系列產品，絕對是女生福音！ 地址：2-2-15 Minamisenba, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪 網址：https://leben-hotels.jp/tw/

大阪酒店 2023 ｜大阪 W 酒店 W Osaka為日本首間W集團的酒店，樓高27層，以「大人的遊樂場」為概念，融合日本極簡主義和都市繁華生活的元素。酒店每一間房間均設有吧台與高腳椅，讓住客於房間內俯瞰窗外景色。其中27樓最頂層設有全日本唯一附有DJ設備的客房，大家可以在客房裡舉行私人Party，非常有特色。 地址：4-1-3 Minami Semba, Chuo-ku , 心齋橋, 大阪 網址：https://www.marriott.com/en-us/hotels/osaow-w-osaka/overview/

大阪酒店 2023 ｜ OMO7 大阪星野系列 OMO7大阪於2022年4月開幕，為星野集團旗下酒店，同樣是大阪最大規模的酒店之一。位於JR環狀線新今宮車站，一共有3種房型，全部都非常寬闊，適合一家大小及一群朋友來居住。亦設有免費大浴場、花園廣場等等，酒店更提供免費USJ接駁巴士，只需30分鐘，非常方便。OMO酒店最大的賣點就是在地觀光導覽行程，提供不同主題的行程。由在地人帶領，品嚐日本最地道餐廳、去隱世景點等等，適合想深度遊大阪的你！ 地址：大阪府大阪市浪速區惠美須西3-16-30 556-0003 網址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/omo7osaka/

大阪酒店 2023 ｜ GRANBELL HOTEL OSAKA GRANBELL HOTEL OSAKA位於心齋橋，距離車站只需5分鐘步程。設有免費大浴場，男湯及女湯分別有兩個不同溫度的池，大家瘋狂購物後可愜意泡湯。酒店亦設有天台酒吧，餐廳亦提供A5黑毛和牛，CP值高！ 地址：2-6-7 北久宝寺町, 心齋橋, 大阪 網址：https://www.granbellhotel.jp/en/osaka/

大阪酒店 2023 ｜ Superhotel Premier 難波 / 心齋橋 酒店於2022年3月開幕，距離難波站只有6分鐘路程。雖然集團主打廉價酒店，但這間的定位較高檔。以木系為主，除了基本1-2人或3-4人客房外，亦設Ladies Room及Theater Room。Ladies Room備有捲髮器，更有ReFa BEAUTECH智能風筒。而Theater Room則有Projector，大家可以在酒店裡煲劇睇戲。另外亦有免費大浴場，半夜都可以浸溫泉！ 地址：2-16-8 Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka 網址：https://www.superhoteljapan.com/en/s-hotels/shinsaibashi/