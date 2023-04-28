大阪酒店2023｜開箱OMO7大阪by星野集團 直望通天閣/周邊嚮導活動/啤酒+限定箱壽司

一提到日本酒店，不少人都會有狹窄、空間小的刻板印象。難得出國旅遊，當然要好好慰勞一下自己，選擇一間交通便利且空間夠大的酒店。記者今次為大家開箱星野集團旗下酒店—OMO7大阪，於去年才開幕，夠新夠大之餘，更附有不少配套及活動供住客參與，讓大家可以深入了解日本。 圖文：Kristy 鳴謝：OMO7大阪by星野集團

OMO7大阪於2022年4月開幕，為星野集團旗下酒店之一。OMO by星野集團品牌是位於市中心的都市觀光飯店，地理位置便利，讓旅客能自在地探索城市。系列以數字劃分等級，其中以OMO7最為豪華。酒店鄰近JR新今宮站，由機場乘搭南海電鐵即可到達。酒店附近亦有動物園前站，大家可乘搭御堂筋線，直達難波、新大阪、心齋橋等熱門旅遊地點，地理位置非常方便。 一踏入酒店就有通天閣吉祥物Billiken迎接，而入口亦畫上大阪名物章魚燒的圖案。酒店大堂OMO Base為結合自助Check-in、閱讀區、休憩區的公共空間，大堂牆壁印上巨型大阪周邊地圖，上面有許多通天閣附近的推薦景點及美食，包括串炸、燒肉、壽司等，全部都是由酒店工作人員親身嘗試而整理出來的推薦店家，非常值得一試。

房間直望通天閣 推薦特色 DANDAN 上下架床房型 酒店一共有436間客房，設有多種不同房型，今次記者入住Corner Twin Room。一走去就可以感受到滿滿的空間感，房間呈L型，備有大型沙發及雙面大窗戶。採光度十足之餘，高樓層更可以清晰看見通天閣，景觀絕對是100分。房間的中間位置設計成榻榻米，大家可以在這裡聊天及吃宵夜，無論是朋友或情侶入住都非常適合！洗手間同樣空間感十足，廁所與浴室分開，不怕出現爭廁所的情況。有齊基本洗滌用品，更配備卸妝、洗面奶及面霜，非常貼心。

OMO7大阪其中一個特色房型，就是這個「DAN DAN客房」。房間充滿日式風情，配備上下架床，上層為單人床，而下層則是雙人床。一般雙層床的梯子亦變為木製樓梯，方便上落之餘更非常適合打卡！ 如果人數再多的話，可以選擇「井戸端客房」，最多可入住6個人。房間非常寬敞，牆壁印上巨型大阪地圖。中間的客廳設有大桌子及沙發。而床位則分佈於房間的四角，留有私人空間；廁所則為雙洗手盤設計。

提供自助早 晚 即叫即整烏冬 + 蔥燒 食物方面，酒店共有OMO Dining及OMO Café & Bar兩間餐廳。OMO Café & Bar提供不同小食同餐點，必食OMO7大阪獨有的章魚燒芝士蛋糕！另外OMO Dining主打自助餐，提供自助早晚餐。有齊前菜、沙律、主食、甜品，款式多樣。而早餐主打木津市場的特色美食及小菜，如玉子燒、漬物、鯖魚等，大家可以自製自己口味的日式早餐。旁邊的櫃台亦提供即叫即整的烏冬及蔥燒，充滿大阪風情。晚餐方面，除了自助餐菜式外，它們亦會提供前菜—「箱壽司」，設計成九宮格，上面有齊吞拿魚、海膽、鰻魚、玉子燒、鯛魚等。而壽司飯亦以牛酒果蓉、薯仔等取代，一次能品嚐到不同的風味。

每晚提供免費啤酒 + 小食 泡澡 後有免費雪條 大堂設有日用品專區，備有大人及小童牙刷、梳子、棉花棒等。而旁邊亦可租借浴衣，分別有S、M、L及LL不同尺寸，更可以選擇2款不同顏色的腰帶，大家可以自行領取。而露天範圍為花園廣場「Miya-green」，佔酒店近一半範圍。草地設多個沙發及座椅，不少住客都會在休閒度過下午。晚上的草地更會變成祭典現場！每天都舉行燈光表演「PIKA PIKA NIGHT」，酒店更會根據季節而進行改變，例如4月會變成櫻花特別版。除了可以在酒店外牆上「賞櫻」外，更可以免費享用手工啤酒、果汁及春日限定的迷你箱壽司。而酒店的湯屋位於花園廣場，一共有3個池，浸完還能享用免費的「551 HORAI」水果雪條，臨睡前記得去浸一浸。