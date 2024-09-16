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2024-09-16 17:30:00

大館美術館「開箱：甜蜜之家」 互動藝術裝置建造微型卡紙市鎮

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大館美術館「開箱：甜蜜之家」 互動藝術裝置建造微型卡紙市鎮

大館美術館「開箱：甜蜜之家」 互動藝術裝置建造微型卡紙市鎮

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大館當代美術館將舉行互動的藝術裝置項目「開箱：甜蜜之家」，歡迎大朋友、小朋友共同創造全新的社區。全新「開箱」系列旨在探討如何以另類和新穎的方式介入社群，形塑美術館的未來。作為此系列的首項項目，「甜蜜之家」過往展出地點遍布全球，由倫敦到京都、蘇格蘭到柏林，並即將於921日至106日期間登陸大館。

大館當代美術館「開箱：甜蜜之家」

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「開箱：甜蜜之家」由英國藝術家阿比蓋爾．康維與露西．希賀共同創作，透過充滿玩味的體驗，邀請不同年齡層的參與者，兼任建築師與室內設計師，共同打造一個微型卡紙市鎮。在這個特別的項目中，參加者可選擇一塊地、建造一棟房子，並按照自己喜好隨心裝飾。「開箱：甜蜜之家」不僅是一個手工創作活動，更鼓勵每個人以有趣和創意的方式，探索「社區」的意義與「家」的概念。

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參加者在建立房子的同時，亦為這個在大館逐漸發展起來的「微型市鎮」作出貢獻。活動期間，參加者可以跟新鄰居互動、一起為街道命名，並透過郵件和電台商議解決社區的共同問題。久而久之，每棟房子將成為這個共創項目的重要一環，展示各人的創作如何建構出一個日益發展與變化的微型社區。

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大館當代美術館與藝術家透過這項由觀眾主導的持續演變互動項目，邀請眾人重新定義「家」與「社區」，推進共融、聯繫以及加深了解從零建構社區的喜悅。參加者將作品帶回家之前，更可參加閉幕派對，回訪這個「市鎮」並感受社區建設的凝聚力。

大館當代美術館「開箱：甜蜜之家」

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日期及時間：2024921日至106

921日至105

周一休館

周二至五下午2時至下午6

周六至日上午11時至下午7

(閉館前60分鐘截止購買)

106

上午11時至下午5

截止購買時間為下午1230

閉幕派對：下午4時至5

 

地點：大館賽馬會藝方一樓

活動費用：$120

（費用包括一套材料包和最多3位參加者的入場憑證）