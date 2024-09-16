大館美術館「開箱：甜蜜之家」 互動藝術裝置建造微型卡紙市鎮

大館當代美術館將舉行互動的藝術裝置項目「開箱：甜蜜之家」，歡迎大朋友、小朋友共同創造全新的社區。全新「開箱」系列旨在探討如何以另類和新穎的方式介入社群，形塑美術館的未來。作為此系列的首項項目，「甜蜜之家」過往展出地點遍布全球，由倫敦到京都、蘇格蘭到柏林，並即將於9月21日至10月6日期間登陸大館。

「開箱：甜蜜之家」由英國藝術家阿比蓋爾．康維與露西．希賀共同創作，透過充滿玩味的體驗，邀請不同年齡層的參與者，兼任建築師與室內設計師，共同打造一個微型卡紙市鎮。在這個特別的項目中，參加者可選擇一塊地、建造一棟房子，並按照自己喜好隨心裝飾。「開箱：甜蜜之家」不僅是一個手工創作活動，更鼓勵每個人以有趣和創意的方式，探索「社區」的意義與「家」的概念。

參加者在建立房子的同時，亦為這個在大館逐漸發展起來的「微型市鎮」作出貢獻。活動期間，參加者可以跟新鄰居互動、一起為街道命名，並透過郵件和電台商議解決社區的共同問題。久而久之，每棟房子將成為這個共創項目的重要一環，展示各人的創作如何建構出一個日益發展與變化的微型社區。

大館當代美術館與藝術家透過這項由觀眾主導的持續演變互動項目，邀請眾人重新定義「家」與「社區」，推進共融、聯繫以及加深了解從零建構社區的喜悅。參加者將作品帶回家之前，更可參加閉幕派對，回訪這個「市鎮」並感受社區建設的凝聚力。