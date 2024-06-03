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生活
2024-06-03 20:00:00

天后美食｜日韓創意燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」新店優惠低至7折！生啤第2杯半價

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天后美食｜日韓創意燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」新店優惠低至7折！生啤第2杯半價

天后美食｜日韓創意燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」新店優惠低至7折！生啤第2杯半價

又有新餐廳開張！日韓創意主題燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」選址天后主打創意料理和精選頂級食材，為大家帶來前所未有的燒肉體驗。餐廳於新張期內推出多個限定優惠，包括晚市單點低至78折生啤第2杯半價午市單點85折優惠，另外多款指定和牛餐點低至7折，包括A5宮崎和牛稀有牛眼蓋寶盒、A5宮崎和牛雪花肉眼扒、厚切A5和牛粒三拼、厚切角牛五花、厚切牛舌、封門柳、日式三角胸腹肉等。各位食肉獸千萬不要錯過，即睇內文優惠詳情！

「燒肉屋」以親民價格就能吃到日本和牛，餐廳建議食客可以清、辛、純、果，4種風格的清酒配搭燒肉。店內亦提供自製的日韓醃肉風味及方法，使肉質更入味鬆化。有別於一般日式燒肉店的前菜小食只限首輪免費，及後需要以原價項目計算，燒肉屋則破格採用韓燒風格，為大家提供小食五點無限添食，包括韓式泡菜、香油七味大豆芽、香菇醬汁麻香茄子、日式清甜大根和三杯醋海帶青瓜漬。

燒肉屋融合日式燒肉店和居酒屋設計以日本餐廳常見的自動販賣機作為店舖門面，令大家彷彿來到新宿街頭而店內充滿日式居酒屋風格，特設一人燒烤座位無論是一人燒肉抑或多人聚會，都能夠沉醉於日式街頭氛圍下，享用各款燒肉美食。為慶祝新店開張，「燒肉屋」帶來6月限定新張優惠，由即日起至2024年6月30日，晚市單點餐牌餐牌低至78折、午市單點餐牌85折、指定餐點低至7折及Tiger生啤第2杯半價。

燒肉屋極罕A5宮崎和牛稀有牛眼蓋寶盒／A5宮崎和牛雪花肉眼扒

以親民價格就能吃到和牛，「燒肉屋」一開幕便推出多款極罕A5宮崎和牛限定優惠，包括稀有牛眼蓋寶盒、雪花肉眼扒(100g)、雪花和牛粒、厚切角牛五花、厚切牛舌、封門柳、日式三角胸腹肉等，指定菜式限時優惠低至7折，各位肉食愛好者千萬不要錯過。A5宮崎和牛稀有牛眼蓋寶盒選自A5宮崎和牛稀有部位。牛眼蓋的肉位非常有限，市面的燒肉店一般較少吃到。肉質口感如絲滑般細膩柔軟。寶盒內還包括日本人氣牛舌袋、牛五花包乳酪芝士、日式牛仔骨和烤野菜拼盤。A5宮崎和牛雪花肉眼扒以其豐富的雪花脂肪和細膩的口感聞名於世。肉眼扒肉質柔嫩多汁，入口即溶。厚切A5和牛粒三拼豐盛味覺享受的A5和牛三拼，食材包括滑嫩如絲的和牛稀有牛眼蓋、啖啖肉的A5宮崎雪花和牛粒，及煙韌Q彈的厚切牛舌，一次過享受三種極端口感。燒肉屋合家歡拼盤選擇困難症必選合家歡拼盤，食材包括醬汁牛五花、日式三角胸腹肉、封門柳、豬頸肉、雜錦香腸，配酒一流！

燒肉屋創意烤肉｜菠蘿配原條橫隔膜／檸檬蒜泥薄切牛舌／牛五花包乳酪芝士

「燒肉屋」不僅提供傳統燒肉，更將創意融入烤肉料理當中。招牌菜式包括菠蘿配原條橫隔膜、檸檬蒜泥薄切牛舌和牛五花包乳酪芝士等，將水果、燒肉和芝士完美結合，帶來意想不到的美味體驗。

菠蘿配原條橫隔膜甜美多汁的菠蘿與口感獨特的牛橫隔膜巧妙結合。牛橫隔膜配上烤菠蘿的香甜滋味，形成了一道色香味俱全的創意燒肉料理，不僅口感豐富，還帶有一絲熱帶風情。檸檬蒜泥薄切牛舌選用新鮮優質的牛舌，經過精心處理並薄切成片，確保每片牛舌都擁有最佳的口感。再配以特製的檸檬蒜泥醬料，融合檸檬的清香和蒜泥的濃郁，為牛舌增添了層次豐富的風味。在燒烤過程中，檸檬蒜泥的香氣逐漸滲入牛舌，清新又滿足！牛五花包乳酪芝士將油花豐富的牛五花肉片與濃郁的乳酪芝士完美結合，經過燒烤後，牛五花的油脂溶化，與乳酪芝士的香濃味道交織在一起。荔枝五花肉選用優質的豬五花肉，搭配新鮮的荔枝製成。五花肉的豐富油花在燒烤過程中逐漸溶化，滲入荔枝的果肉中，形成獨特的香甜風味。荔枝的清甜果香與五花肉的濃郁肉香相互交織，每一口都帶給食客驚喜和滿足。

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燒肉屋4大新限定優惠

優惠1：晚市單點餐牌低至78折

 

五點半後入座，單點餐牌88折

九點後入座，單點餐牌78折 (九點後不設訂位，歡迎walk in)

星期五及假期前夕，專享晚市9折；父親節除外

優惠2：指定餐點低至7折

優惠3：Tiger生啤第2杯半價

優惠4：午市單點餐牌85折

午市定食、所有套餐、本月推介及飲品除外(父親節除外)

條款及細則：

1. 請於入座後說明使用優惠。

2. 晚市優惠不包括已折扣的特選菜式、酒水及飲品。

3. 晚市優惠只適用於星期日至四晚市指定時段。
4. Tiger生啤第2杯半價不設上限。

5. 如優惠時段相同，所有優惠可同時使用，但不能重疊使用。

6. 限時優惠由即日起至2024年6月30日。

7. 餐廳保留優惠最終決定權。

燒肉屋 YAKINIKUYA

地址: 天后清風街10號清風大廈地舖

電話：+852 2660 6373；+852 6806 5382 (WhatsApp)

營業時間 : 12:00 - 15:30；17:30 - 23:00

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