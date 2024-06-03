又有新餐廳開張！日韓創意主題燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」選址天后，主打創意料理和精選頂級食材，為大家帶來前所未有的燒肉體驗。餐廳於新張期內推出多個限定優惠，包括晚市單點低至78折、生啤第2杯半價、午市單點85折優惠，另外多款指定和牛餐點低至7折，包括A5宮崎和牛稀有牛眼蓋寶盒、A5宮崎和牛雪花肉眼扒、厚切A5和牛粒三拼、厚切角牛五花、厚切牛舌、封門柳、日式三角胸腹肉等。各位食肉獸千萬不要錯過，即睇內文優惠詳情！

「燒肉屋」以親民價格就能吃到日本和牛，餐廳建議食客可以清、辛、純、果，4種風格的清酒配搭燒肉。店內亦提供自製的日韓醃肉風味及方法，使肉質更入味鬆化。有別於一般日式燒肉店的前菜小食只限首輪免費，及後需要以原價項目計算，燒肉屋則破格採用韓燒風格，為大家提供小食五點無限添食，包括韓式泡菜、香油七味大豆芽、香菇醬汁麻香茄子、日式清甜大根和三杯醋海帶青瓜漬。 燒肉屋融合日式燒肉店和居酒屋設計，以日本餐廳常見的自動販賣機作為店舖門面，令大家彷彿來到新宿街頭，而店內充滿日式居酒屋風格，特設一人燒烤座位，無論是一人燒肉抑或多人聚會，都能夠沉醉於日式街頭氛圍下，享用各款燒肉美食。為慶祝新店開張，「燒肉屋」帶來6月限定新張優惠，由即日起至2024年6月30日，晚市單點餐牌餐牌低至78折、午市單點餐牌85折、指定餐點低至7折及Tiger生啤第2杯半價。

燒肉屋 極罕A5宮崎和牛 ｜ 稀有牛眼蓋寶盒／A5宮崎和牛雪花肉眼扒 以親民價格就能吃到和牛，「燒肉屋」一開幕便推出多款極罕A5宮崎和牛限定優惠，包括稀有牛眼蓋寶盒、雪花肉眼扒(100g)、雪花和牛粒、厚切角牛五花、厚切牛舌、封門柳、日式三角胸腹肉等，指定菜式限時優惠低至7折，各位肉食愛好者千萬不要錯過。「A5宮崎和牛稀有牛眼蓋寶盒」選自A5宮崎和牛稀有部位。牛眼蓋的肉位非常有限，市面的燒肉店一般較少吃到。肉質口感如絲滑般細膩柔軟。寶盒內還包括日本人氣牛舌袋、牛五花包乳酪芝士、日式牛仔骨和烤野菜拼盤。「A5宮崎和牛雪花肉眼扒」以其豐富的雪花脂肪和細膩的口感聞名於世。肉眼扒肉質柔嫩多汁，入口即溶。「厚切A5和牛粒三拼」豐盛味覺享受的A5和牛三拼，食材包括滑嫩如絲的和牛稀有牛眼蓋、啖啖肉的A5宮崎雪花和牛粒，及煙韌Q彈的厚切牛舌，一次過享受三種極端口感。「燒肉屋合家歡拼盤」選擇困難症必選合家歡拼盤，食材包括醬汁牛五花、日式三角胸腹肉、封門柳、豬頸肉、雜錦香腸，配酒一流！

燒肉屋創意烤肉｜菠蘿配原條橫隔膜／檸檬蒜泥薄切牛舌／牛五花包乳酪芝士 「燒肉屋」不僅提供傳統燒肉，更將創意融入烤肉料理當中。招牌菜式包括菠蘿配原條橫隔膜、檸檬蒜泥薄切牛舌和牛五花包乳酪芝士等，將水果、燒肉和芝士完美結合，帶來意想不到的美味體驗。 「菠蘿配原條橫隔膜」甜美多汁的菠蘿與口感獨特的牛橫隔膜巧妙結合。牛橫隔膜配上烤菠蘿的香甜滋味，形成了一道色香味俱全的創意燒肉料理，不僅口感豐富，還帶有一絲熱帶風情。「檸檬蒜泥薄切牛舌」選用新鮮優質的牛舌，經過精心處理並薄切成片，確保每片牛舌都擁有最佳的口感。再配以特製的檸檬蒜泥醬料，融合檸檬的清香和蒜泥的濃郁，為牛舌增添了層次豐富的風味。在燒烤過程中，檸檬蒜泥的香氣逐漸滲入牛舌，清新又滿足！「牛五花包乳酪芝士」將油花豐富的牛五花肉片與濃郁的乳酪芝士完美結合，經過燒烤後，牛五花的油脂溶化，與乳酪芝士的香濃味道交織在一起。「荔枝五花肉」選用優質的豬五花肉，搭配新鮮的荔枝製成。五花肉的豐富油花在燒烤過程中逐漸溶化，滲入荔枝的果肉中，形成獨特的香甜風味。荔枝的清甜果香與五花肉的濃郁肉香相互交織，每一口都帶給食客驚喜和滿足。

燒肉屋4大新 張 限定 優惠 優惠1：晚市單點餐牌低至78折 五點半後入座，單點餐牌88折 九點後入座，單點餐牌78折 (九點後不設訂位，歡迎walk in) 星期五及假期前夕，專享晚市9折；父親節除外 優惠2：指定餐點低至7折 優惠3：Tiger生啤第2杯半價 優惠4：午市單點餐牌85折 午市定食、所有套餐、本月推介及飲品除外(父親節除外) 條款及細則： 1. 請於入座後說明使用優惠。 2. 晚市優惠不包括已折扣的特選菜式、酒水及飲品。 3. 晚市優惠只適用於星期日至四晚市指定時段。

4. Tiger生啤第2杯半價不設上限。 5. 如優惠時段相同，所有優惠可同時使用，但不能重疊使用。 6. 限時優惠由即日起至2024年6月30日。 7. 餐廳保留優惠最終決定權。