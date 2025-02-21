熱門搜尋:
哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-02-21 14:00:00

天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學

分享：
天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學

天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學

adblk5

天文台開放日2025｜天文台將於32223日舉行開放日，除了介紹天文台的服務外，還設置展覽簡述天文台多年來與世界各地氣象部門的合作，加強大人及小朋友對天文台的認識，即睇詳情！

天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學 (圖片來源：天文台Facebook) 天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學 (圖片來源：天文台Facebook) 天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學 (圖片來源：天文台Facebook) 天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學 (圖片來源：天文台Facebook) 天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學 (圖片來源：天文台Facebook)

天文台開放日2025｜參觀百年古蹟打卡

香港天文台總部位於九龍尖沙嘴彌敦道134A號一座小山丘上，於1883年開始啟用，總部大樓兩層樓高，融合維多利亞殖民風格的建築特色，包括拱門迴廊、中式瓦頂、上層的羅曼式柱及下層的哥林多式柱，更於1984年被列為古蹟，大人及小朋友在參觀總部時，都可以欣賞百年前的建築之美。

adblk6
天文台開放日2025｜參觀百年古蹟打卡 天文台開放日2025｜參觀百年古蹟打卡 天文台開放日2025｜參觀百年古蹟打卡

天文台開放日2025｜「攜手縮小預警差距」主題

香港天文台將於32223日舉行開放日，今年將以世界氣象日的主題「攜手縮小預警差距」，介紹天文台與世界各地氣象部門的合作，亦會展覽介紹天文台的各項服務，並增進公眾對氣候變化和極端天氣的認識和關注。現場更會展出各類氣象監測儀器，例如天氣預報、輻射監測、航空氣象等。

天文台開放日2025｜「攜手縮小預警差距」主題

天文台開放日2025｜「攜手縮小預警差距」主題

天文台開放日2025｜網上申請辦法

有興趣參加的市民，可於即日起至35日到天文台官網登記，每人最多可索取4張入場券，費用全免，如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。成功獲取入場券人士會於312日或之前經電郵取得二維碼入場券。留意入場人士必須持有有效入場券，方可參觀。即睇教學！

天文台開放日2025網上登記｜1. 先按入網上申請入場券 天文台開放日2025網上登記｜2. 閱讀並接受條款及細則 天文台開放日2025網上登記｜3.揀選參觀日期、時段及預約名額等 天文台開放日2025網上登記｜4. 輸入個人資料

天文台開放日2025｜網上參觀

另外，無法被抽中參觀的市民，也可於322日起，經網上參觀「天文台開放日2025」，現在亦可網上參觀「天文台攜手合作共創新氣象開放日」。

 

天文台開放日2025詳情

日期：32223 （周六和周日）

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

時間：09:30-17:00（每日有14節參觀時段，每節參觀約1小時）

登記網址

登記截止日期：35日中午12

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品