天文台開放日2025｜尖沙咀總部3月一連2日免費開放 附門票登記申請教學

天文台開放日2025｜天文台將於3月22至23日舉行開放日，除了介紹天文台的服務外，還設置展覽簡述天文台多年來與世界各地氣象部門的合作，加強大人及小朋友對天文台的認識，即睇詳情！

天文台開放日 2025 ｜參觀百年古蹟打卡 香港天文台總部位於九龍尖沙嘴彌敦道134A號一座小山丘上，於1883年開始啟用，總部大樓兩層樓高，融合維多利亞殖民風格的建築特色，包括拱門迴廊、中式瓦頂、上層的羅曼式柱及下層的哥林多式柱，更於1984年被列為古蹟，大人及小朋友在參觀總部時，都可以欣賞百年前的建築之美。

天文台開放日 2025 ｜「攜手縮小預警差距」主題 香港天文台將於3月22至23日舉行開放日，今年將以世界氣象日的主題「攜手縮小預警差距」，介紹天文台與世界各地氣象部門的合作，亦會展覽介紹天文台的各項服務，並增進公眾對氣候變化和極端天氣的認識和關注。現場更會展出各類氣象監測儀器，例如天氣預報、輻射監測、航空氣象等。

天文台開放日 2025 ｜網上申請辦法 有興趣參加的市民，可於即日起至3月5日到天文台官網登記，每人最多可索取4張入場券，費用全免，如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。成功獲取入場券人士會於3月12日或之前經電郵取得二維碼入場券。留意入場人士必須持有有效入場券，方可參觀。即睇教學！

天文台開放日 2025 ｜網上參觀 另外，無法被抽中參觀的市民，也可於3月22日起，經網上參觀「天文台開放日2025」，現在亦可網上參觀「天文台攜手合作共創新氣象開放日」。 天文台開放日 2025 詳情 日期：3月22至23日 （周六和周日） 地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部 時間：09:30-17:00（每日有14節參觀時段，每節參觀約1小時） 登記網址 登記截止日期：3月5日中午12時