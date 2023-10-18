天氣轉涼｜雅芳婷50周年 新出窩心小被及睡之錦囊 加$99換購及低至44折入手

近日天氣愈來愈涼，雅芳婷新出摩登絲「窩心小被」及自潔免洗系列「精裝睡之錦囊」，為秋日轉季作好準備。摩登絲「窩心小被」尺寸細小而且手感絲滑，除了可於按摩或煲劇時當小被使用，亦適合小朋友及嬰兒；而「精裝睡之錦囊」套裝則採用優質100%全棉，具備自潔免洗功能，生活忙碌的港人必備。為慶祝品牌成立50周年，雅芳婷由即日至10月29日，推出震撼優惠雙響炮，包括以$99換購摩登絲「窩心小被」及低至44折入手自潔免洗系列「精裝睡之錦囊」套裝。

全新摩登絲「窩心小被」，以源自奧地利的純樹木纖維製造，摸下去手感輕盈柔軟。「窩心小被」設有啪鈕，可當作披肩使用，不論是於沙發上看電視，或於車上休息時都可以使用。小被尺寸比一般單人被細小，體積輕巧，方便攜帶，大人、小朋友或嬰兒都適合。

「精裝睡之錦囊」 100% 優質全棉 自潔免洗功能

「自潔免洗系列」的新品「精裝睡之錦囊」，採用100%全棉，套裝包括床笠、枕袋及連心扣多用被。連心扣多用被是有襇棉的被袋，夏天可作為冷氣被使用，而冬天則可加入被芯當被袋使用，不需要常常換被袋。套裝更具備自潔免洗功能，方便忙碌的港人。

「自潔免洗系列」產品經CMA檢定中心測試驗證，連續12個月，在未洗滌過的情況下，並未發現任何病毒，包括新冠病毒及流感病毒（H1至H16）及多種細菌。而且經氣味測試後證實，不含異味，且有防霉功能。感染了新冠病毒的人士連續使用四天後，檢測結果同樣理想，產品加上瑞士Sanitized防塵蟎技術，不用頻繁清洗。