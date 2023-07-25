天然護膚｜洪永城創純素護膚品牌AMBER be younique 推介6大必買產品

洪永城(Tony)早年經常拍攝旅遊節目周圍飛，十多年前他在英國一個小鎮認識一對農村老夫婦，兩人以「快樂保養」理念，採用天然植物自家製出數款純素護膚品，滋養肌膚，同時不為環境或動物帶來負擔，由於這些自家製的全天然護膚品非常好用，令Tony念念不忘。Tony與太太梁諾妍(Inez)去年底決定將品牌買下，把「快樂保養」理念帶回香港，創立純素護膚品牌「AMBER be younique」，並推出一系列天然純素護膚品，寄語女兒一直保持「young & unique」，善待自己之餘，也要善待周遭的人事物。

洪永城(Tony)與太太梁諾妍(Inez)創立純素護膚品牌「AMBER be younique」。

Tony和太太一手一腳從英國將品牌帶回來，Inez透露自己親身測試各產品半年，成效好才推出市面，由於構思品牌名稱時Inez已懷孕，所以決定以「Amber」作為品牌名稱。「AMBER be younique」的產品於英國研發及製造，成分以天然植物萃取，絕對全天然、無添加，絕對適合大人、小朋友、孕婦，甚至是竉物都可使用。Tony更透露除了現時的護膚品外，接下來將會推出如護髮、護膚油及潤膚露等不同產品。

6 效美容儀帶來專業療程 目前品牌有淨膚啫喱、面霜及眼部精華等，但別以為天然品牌就只得日常護膚品，「AMBER be younique」也推出了「6效美容儀」($4,688)，一機結合6合1功能，包括清潔模式、眼部護理、保濕導入、電波拉皮、RF射頻模式（紅光led)及COOL冰感模式（藍光led)，以高效射頻滲透肌底，更特製U型按摩頭，針對眼肌，重點修復，將美容院的療程帶到家中。而美容儀所用的導入啫喱($268)也是99%天然成分，有效保濕同時嫩白肌膚。而另一款重點推介，是新登場的100%玫瑰純水($299)，採用三重蒸餾法，純淨純素亦不含酒精，質地清爽不黏笠，為肌膚傾注水分及營養的同時，亦可淡化疤痕痘印、抗炎及抗衰老。 「 AMBER be younique 」 6 大必買產品 👇🏻 👇🏻 👇🏻 ：