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2022-06-22 20:00:00

天然香水就不會致敏？香水成分的永續性備受關注

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天然香水就不會致敏？香水成分的永續性備受關注

天然香水就不會致敏？香水成分的永續性備受關注

「沒有香水就不可能完成優雅」——香奈兒一語點出香氣與美和時尚的關係，但對敏感肌人士來說卻是一場惡夢。有調查顯示，美國有逾30%的人曾對香水產品產生過敏反應，可見香水的確不是人人適合。現在流行天然香水，聲稱是單純由植物精油萃取而成，這種產品會是過敏人士的福音嗎？

「天然」只代表萃取來源 依然有機會致敏

天然香料一般是指透過蒸餾、冷壓以及溶劑等的方法在植物萃取香氛成分，例如玫瑰精油和薰衣草精油，再按比例加入酒精、水等製作天然香水。但事實上不少致敏原也是來自大自然，例如比較常見的有香葉醇（Geraniol），在玫瑰和香茅中也存在。而且人人的致敏原也不同，成分天然也不代表100%不致敏。部份精油成分，例如柑橘類有可能經紫外線照射後，產生光敏感，亦要加多注意。

花卉是天然香料的重要來源。

花卉是天然香料的重要來源。

「合成」香料就是透過人工方法組合成的香氛成分。不少充滿傳奇色彩的香水，也是透過新的化學成分，或透過調比例，創造出藝術性的香味，例如Chanel No.5 就是加入乙醛，形成帶有蠟質的氣味。在氣味之外，合成香料的氣味更持久，但有研究指長期接觸某些合成香料成分可能干擾身體系統，例如合成麝香類化合物和酞酸酯類化合物等，購買時必須注意成分。

減少直接接觸 可減少致敏風險

那是不是完全不能使用香水？在注意自己的致敏原外，過敏人士可避免把香水直接使用在皮膚上，而改為噴在衣物上，也能把香味保留。另外歐盟列出了超過120種致敏原，包括較高危的成分，有嚴重過敏的朋友可參考：https://ec.europa.eu/health/index_en

ROCHAS GIRL淡香水採用90%純正天然原料及100%道德開採。

ROCHAS GIRL淡香水採用90%純正天然原料及100%道德開採。

「天然」和「合成」以外 成分的永續性同樣重要

香水成分除了有機會致敏，過往不少香料原材料也是透過捕獵和過度開採獲得，例如為了龍涎香而捕殺抹香鯨，為了麝香而捕殺麝香鹿，和對土壤造成極大消耗的廣藿香等。

在關心香水的成分是否「天然」外，成分來源對環境的影響同樣值得留意，可以選擇可追溯道德開採來源或純素成分的香水。保持優雅之外，也對環境盡一分力！

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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