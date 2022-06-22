天然香水就不會致敏？香水成分的永續性備受關注

「沒有香水就不可能完成優雅」——香奈兒一語點出香氣與美和時尚的關係，但對敏感肌人士來說卻是一場惡夢。有調查顯示，美國有逾30%的人曾對香水產品產生過敏反應，可見香水的確不是人人適合。現在流行天然香水，聲稱是單純由植物精油萃取而成，這種產品會是過敏人士的福音嗎？
「天然」只代表萃取來源 依然有機會致敏
天然香料一般是指透過蒸餾、冷壓以及溶劑等的方法在植物萃取香氛成分，例如玫瑰精油和薰衣草精油，再按比例加入酒精、水等製作天然香水。但事實上不少致敏原也是來自大自然，例如比較常見的有香葉醇（Geraniol），在玫瑰和香茅中也存在。而且人人的致敏原也不同，成分天然也不代表100%不致敏。部份精油成分，例如柑橘類有可能經紫外線照射後，產生光敏感，亦要加多注意。
「合成」香料就是透過人工方法組合成的香氛成分。不少充滿傳奇色彩的香水，也是透過新的化學成分，或透過調比例，創造出藝術性的香味，例如Chanel No.5 就是加入乙醛，形成帶有蠟質的氣味。在氣味之外，合成香料的氣味更持久，但有研究指長期接觸某些合成香料成分可能干擾身體系統，例如合成麝香類化合物和酞酸酯類化合物等，購買時必須注意成分。
減少直接接觸 可減少致敏風險
那是不是完全不能使用香水？在注意自己的致敏原外，過敏人士可避免把香水直接使用在皮膚上，而改為噴在衣物上，也能把香味保留。另外歐盟列出了超過120種致敏原，包括較高危的成分，有嚴重過敏的朋友可參考：https://ec.europa.eu/health/index_en
「天然」和「合成」以外 成分的永續性同樣重要
香水成分除了有機會致敏，過往不少香料原材料也是透過捕獵和過度開採獲得，例如為了龍涎香而捕殺抹香鯨，為了麝香而捕殺麝香鹿，和對土壤造成極大消耗的廣藿香等。
在關心香水的成分是否「天然」外，成分來源對環境的影響同樣值得留意，可以選擇可追溯道德開採來源或純素成分的香水。保持優雅之外，也對環境盡一分力！