天然香水就不會致敏？香水成分的永續性備受關注

「沒有香水就不可能完成優雅」——香奈兒一語點出香氣與美和時尚的關係，但對敏感肌人士來說卻是一場惡夢。有調查顯示，美國有逾30%的人曾對香水產品產生過敏反應，可見香水的確不是人人適合。現在流行天然香水，聲稱是單純由植物精油萃取而成，這種產品會是過敏人士的福音嗎？

「天然」只代表萃取來源 依然有機會致敏

天然香料一般是指透過蒸餾、冷壓以及溶劑等的方法在植物萃取香氛成分，例如玫瑰精油和薰衣草精油，再按比例加入酒精、水等製作天然香水。但事實上不少致敏原也是來自大自然，例如比較常見的有香葉醇（Geraniol），在玫瑰和香茅中也存在。而且人人的致敏原也不同，成分天然也不代表100%不致敏。部份精油成分，例如柑橘類有可能經紫外線照射後，產生光敏感，亦要加多注意。