天線寶寶迷集合！將軍澳都有聖誕神奇島？ 與Teletubbies開展聖誕尋「寶」之旅

提到經典幼兒節目，《天線寶寶》絕對是不少人的童年回憶！四位可愛的角色Po、Laa–Laa、Dipsy和Tinky Winky總是帶著歡樂和好奇心，鼓勵小朋友探索新事物。今個聖誕，將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY推出全港首個「MCP x Teletubbies聖誕雪國尋『寶』之旅」。由即日起至明年1月1日，四位天線寶寶紛紛換上全新可愛冬日造型登場，帶領大家暢遊超夢幻糖果色系室內冰雪樂園！

7.5米巨型充氣Po震撼現身 五大打卡位+三大雪地遊玩專區

聖誕雪國尋「寶」之旅正式起程！MCP CENTRAL設有五個夢幻打卡裝置，包括7.5米高的巨型充氣角色Po、4.5米高的閃燦聖誕許願樹等，絕對是拍照打卡的熱點！現場更設有三大雪地遊玩專區，包括全港首個「Teletubbies Laa–Laa極地冰雪世界」、「Dipsy極速滑雪梯」及「Teletubbies冰上門球」。每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，伴隨著耳熟能詳的天線寶寶主題曲，漫天雪花讓人彷彿置身於雪國，極盡視聽享受！