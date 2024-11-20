天線寶寶迷集合！將軍澳都有聖誕神奇島？ 與Teletubbies開展聖誕尋「寶」之旅

提到經典幼兒節目，《天線寶寶》絕對是不少人的童年回憶！四位可愛的角色Po、Laa–Laa、Dipsy和Tinky Winky總是帶著歡樂和好奇心，鼓勵小朋友探索新事物。今個聖誕，將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY推出全港首個「MCP x Teletubbies聖誕雪國尋『寶』之旅」。由即日起至明年1月1日，四位天線寶寶紛紛換上全新可愛冬日造型登場，帶領大家暢遊超夢幻糖果色系室內冰雪樂園！
7.5米巨型充氣Po震撼現身 五大打卡位+三大雪地遊玩專區
聖誕雪國尋「寶」之旅正式起程！MCP CENTRAL設有五個夢幻打卡裝置，包括7.5米高的巨型充氣角色Po、4.5米高的閃燦聖誕許願樹等，絕對是拍照打卡的熱點！現場更設有三大雪地遊玩專區，包括全港首個「Teletubbies Laa–Laa極地冰雪世界」、「Dipsy極速滑雪梯」及「Teletubbies冰上門球」。每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，伴隨著耳熟能詳的天線寶寶主題曲，漫天雪花讓人彷彿置身於雪國，極盡視聽享受！
MCP x 天線寶寶 x「願望成真基金」 向病童傳達愛與祝福！
MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY早前舉辦以「天線寶寶的雪國聖誕」為主題的「童夢城『寶』聖誕卡設計比賽」，邀請全港小學及幼稚園學生參加。勝出學童除了可獲頒獎狀、書券及主題限定禮品包，亦會被印製成實體聖誕卡套裝贈予病童及其家人。
此外，H．COINS會員在這場內消費滿港幣$300，可換領一套五款「天線寶寶慈善心意卡」。集齊四個主題印章，即可解鎖隱藏版心意卡，並將祝福寫上心意卡，投進「MCP x Teletubbies愛心郵筒」，更能向願望成真基金病童傳遞節日暖意！
H．COINS會員限定消費賞 快把Teletubbies精品擁回家
H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿港幣$800，即可換領指定款式天線寶寶頭箍乙件；滿港幣$600，即可獲電子印花乙枚。集齊4枚電子印花，即可換領Po立體環保袋乙件。此外，H．COINS會員於場內指定商店消費，可憑H．COINS電子會員卡以優惠價享用指定「四色聖誕餐飲禮遇 」乙次。登入H．COINS手機應用程式，亦可以0 H．Coins換領商戶優惠，必定能讓大家玩得開心、買得盡興！