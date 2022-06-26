太古地產「書出愛心．十元義賣」30萬本書籍 買十送一

由太古地產舉辦的「書出愛心．十元義賣」，自2009年開始至今已踏入第十屆的。由於早兩年疫情關係，跟書迷闊別兩年，今年實體書展捲土重來！由即日起至7月3日於在鰂魚涌太古坊ArtisTree及栢克大廈一連九日舉行，所有人士免費入場，每本書一律以10元發售，今次特別推出「買十送一」回饋支持者。同場展出10位插畫家創作勵志插圖，為大家紓緩壓力與洗滌心靈。

義賣30萬本回收書籍

活動於今年一月展開書本回收行動，合共收集了30萬本書籍；並在5月首次推出網上書店義賣，以兒童及青少年讀物為主，反應熱烈，共售出逾15,000本書籍。而實體義賣書種合共分為14類，包括藝術、商務、兒童及青少年、文學、人文社科、語言、法律政治、休閒旅遊、科學電腦、漫畫、飲食、心理、親子及宗哲。義賣籌得的善款將悉數捐予支持香港小童群益會「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。