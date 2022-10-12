太古城中心冰上皇宮「Skatecation」推廣活動 10至12月一同享受限定溜冰體驗及禮遇

甜蜜拍拖、老友暢溜、天淪家庭樂，太古城中心冰上皇宮多年來一直為大家記錄下無數幀溜冰光景，打造屬於港人的冰上世界。作為本地新世代頂尖冰上樂園，太古城中心冰上皇宮將與你延續美好滑冰時光，以嶄新面貌與大家碰面！結合最新科技及便捷周邊設施，由進場、儲物以至冰上體驗均無縫數碼化，為顧客帶來無與倫比的升級溜冰體驗！特別適逢太古城中心冰上皇宮40周年誌慶，今年10至12月將會舉辦一系列「Skatecation」推廣活動及禮遇，除了大人小朋友最愛的溜冰體驗外，更有場內場外冰上冰下的別注活動，肆意揮灑汗水之餘，一站式食玩買盡太古城中心，暢享前所未有的冰上假期，全方位感受港島娛樂消閒新熱點！ 8 大「 Skatecation 」推廣活動及優惠 燃起你的體內冰魂 不論情侶、良朋及一家大小，太古城中心冰上皇宮一直以來帶給港人無數歡愉時光，踏入40周年，透過舉辦8大「Skatecation」別注推廣活動及優惠，包括冰上必玩溜冰及冰壺入門體驗；冰下參與人氣手作工作坊、欣賞相展、2022 ISI香港滑冰賽及冰上匯演等，激發大眾對溜冰的熱情及鍾愛，亦可在港島東最大型購物集中地－太古城中心一站式滿足你購物、食飯、玩樂、睇戲等假日旅程，全面體驗冰上皇宮為你準備的「Skatecation」驚喜，綻放最原始的快樂笑臉。

冰上皇宮 40 周年回顧展覽 太古城中心冰上皇宮盛載港人溜冰的集體回憶，帶領港人初次踏上冰面，陪伴港人於繁華起飛的美好時代一同成長，成為港島東一大矚目地標。是次首度舉辦40周年回顧展覽，把多年來溜冰場上的歷代變化、光榮時刻、重要活動以及有趣點滴，一併與大眾分享，亦在場內設置特色打卡位及冰場小故事分享，全方位了解太古城中心冰上皇宮今昔，延續快樂美好光景，溜出嶄新驚喜。

太古城中心冰上皇宮限定人氣手作工作坊溜冰套票 號外！太古城中心冰上皇宮「Skatecation」限定人氣手作工作坊溜冰套票正式驚喜登場，一票HK$200玩盡兩種不同體驗，享受愜意溜冰樂之餘，更可參與手作工作坊，製作專屬你的人氣手作，如3D花擴香石、水泥杯墊、LED燈牌等文青最愛活動，與你紀錄跟摯愛的心思，連同甜蜜溫馨的溜冰時刻，加倍與眾不同的娛樂體驗，在太古城中心完滿你的Skatecation之旅！

冰壺入門體驗 冰壺在國際體壇盛事上為人熟悉，更被喻為「冰上國際象棋」，考驗智慧和體能！太古城中心特意推出「冰壺入門體驗」，給予參加者初試入門級冰上運動的機會，同時更是體力、腦力和觀察力的挑戰！大人可以與朋友鬥智鬥力，小朋友亦可與家長體驗不一樣的冰上天倫。你又準備好踏入冰壺世界沒有？

2022 ISI 香港滑冰賽 一年一度的香港溜冰界盛事–2022 ISI香港滑冰賽今年繼續在冰上皇宮盛大舉行！不同年齡、水平及項目的選手將會聚首一堂，穿起切合比賽主題，精心準備的設計服裝，全力以赴展現最優雅型格的冰上姿態，不妨到場支持各位健兒們，推廣香港溜冰文化！

40% off ！太古城中心冰上皇宮 40 周年溜冰祭 40週年，40% off！太古城中心冰上皇宮特意與廣大市民同樂，於11月14日至18日，首次推出40% off ６折公眾溜冰特惠入場費，現場及網上購票都能享用優惠！不論是休閒娛樂或是初嚐冰上活動的健兒們，太古城中心冰上皇宮都能讓你一一感受溜冰極致，享用嶄新數碼化設備，盡情在冰面上享受翱翔快惑！

冰上皇宮週末派對 生日，又怎少得派對！太古城中心冰上皇宮已準備好在週末發放額外Surprise，於12月10日至11日，一系列派對別注驚喜將會繽紛登場，如小朋友摯愛扭波波、大派糖果、即影即有照相館等，渡過一日完美的Skatecation派對假期！

太古城中心冰上皇宮溜冰商店感謝祭 除了溜冰優惠外，周邊產品同樣有折扣優惠！太古城中心冰上皇宮溜冰商店致力為顧客提供及搜羅專業及初學者兼備的溜冰裝備及潮流時尚溜冰服飾，部分精選貨品更低至3折，職員更會專業分析適合你的裝備，快來搶購full gear 享受你的Skatecation之旅。