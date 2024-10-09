太古城中心「秋日滋味賞」 餐飲消費換現金獎賞 賺取LIVE+ Dollar！DBS Eminent Card 簽賬獨家雙倍積分

太古城中心「秋日滋味賞」賺取LIVE+ Dollar

太古城中心內有多間人氣食府，齊集多國佳餚，留港消費亦可飽嚐當地滋味。鍾情亞洲麵食必試台灣大排長龍的「大師兄銷魂麵舖」首間海外店以及主打泰北料理的「阿叔泰麵」最新分店；日本菜忠粉必不能錯過「米炊」即點即製的招牌旋風蛋包飯；親民法國菜「A Poele Bistro」以及意大利餐廳「Penna」讓你一秒飛到歐洲；喜歡咖啡與輕食，來「素年」及「JOMO」的新店感受悠閒氣氛。

「秋日滋味賞」期間在太古城中心、太古城及太古坊指定餐飲商戶以單一電子貨幣消費滿指定金額，即可獲指定 LIVE+積分，可以換領禮品或當作 LIVE+ Dollar 使用，每一 LIVE+ Dollar 可於指定商戶內當作 HK$1 現金使用。使用 DBS Eminent Card 簽賬，更可獲雙倍獎賞，賺取高達 240 LIVE+ Dollar，優惠期內到太古城中心品嘗多間食府的不同菜式，食得多賺得多，大家一於把握超值優惠！