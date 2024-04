太古城中心 x Hot Toys「星球大戰：黑暗之力」6.7米帝國終極武器「死星」/1:1黑武士雕像/全球首次曝光珍藏人偶

5 月 4 日「星球大戰日」帝國軍現身宇宙要塞核心基地

星戰迷將5月4日訂定為「星球大戰日」,原於《星球大戰》電影中一句經典語錄May The Force Be With You (願原力與你同在),影迷取其諧音與May Fourth相似,便選定每年5月4日為一眾星戰迷向這套史詩式電影作品致敬的紀念日子。今年的重要時刻,「帝國軍第501旅香港駐軍」將突擊入駐太古城中心,現場將免費派發「星球大戰:黑暗之力」精美紀念手幅,各位星戰忠粉更可參加現場打卡有獎遊戲,各位準「西斯」記得捕捉他們的身影!