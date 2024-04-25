太古城中心 x Hot Toys「星球大戰：黑暗之力」6.7米帝國終極武器「死星」/1:1黑武士雕像/全球首次曝光珍藏人偶

風靡全球的經典科幻電影《星球大戰》是不少電影迷的共同回憶，當中引人入勝的的黑暗勢力更是龐大的星戰世界觀中不可或缺的元素。太古城中心為慶祝5月4日的「星球大戰日」，聯乘世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys由4月27日至6月2日期間，攜手舉辦主題展覽「星球大戰：黑暗之力」！展覽首次集結星戰宇宙內最關鍵的反派人物，並將他們展示在巨型太空要塞「死星」之下。展覽場地設有7個大型打卡場景，包括高達6.7米的帝國終極武器「死星」及1:1「黑武士」Darth Vader雕塑級原大雕像。在場內參與「光劍挑戰：黑暗之力試煉場」挑戰，更可參加大抽獎*，贏取總值超過HK$14萬的Hot Toys星球大戰珍藏人偶和限量版紀念品。此外，現場更舉辦星球大戰珍藏人偶展，展出全球首次曝光以1:6比例規格製作極其逼真的Hot Toys《星球大戰》珍藏人偶及載具。同時，期間限定店也推出逾120款全新限定商品，當中包括多款限量期間限定版及會場特別版的《星球大戰》1:6比例珍藏人偶分別供星戰粉於會場獨家購買現貨及預訂等！於5月4日「星球大戰日」，「帝國軍第501旅香港駐軍」更會突擊入駐太古城中心，現場將免費派發精美紀念手幅，星戰迷準備好與邪惡力量的角色一起踏上黑暗面的旅程吧！

深入黑暗勢力核心控制中心刺探陰謀秘密 接受訓練成為下一位「西斯」 巨型太空要塞「死星」不僅是《星球大戰》中「黑暗勢力」的核心控制中心，更是帝國終極武器。若要感受黑暗力量的震撼和魅力，必須首先深入太空要塞了解帝國軍部署，並與正傳三部曲中的靈魂人物1:1「黑武士」Darth Vader及擁有強悍實力的人氣反派Darth Maul會面。沿途還會經過「帝國軍基地」及「黑武士之秘密室」等重要區域。離開之前，記得參加「光劍挑戰：黑暗之力試煉場」訓練，獲得加入黑暗勢力的資格，成為下一位「西斯」！

搶先欣賞全球首次曝光 Hot Toys 極像真星球大戰 1:6 比例珍藏人偶及載具 星戰迷除了著迷於龐大的世界觀，當然也會被其中的角色及載具所吸引，今次星戰迷有福了！活動期間，同場舉行星球大戰珍藏人偶展，展出全球首次曝光、極像真的星球大戰1:6比例珍藏人偶。當中包括Hot Toys獲Lucasfilm官方罕有授權，以巧手工藝與對星戰系列的狂熱喜愛傾力製作Star Wars Legends極高人氣的星戰外傳角色包括遊戲原創人物Darth Raven、Lord Starkiller 等「黑暗之力」主題1:6比例珍藏人偶作全球首次公開展出，同時匯聚《阿蘇嘉》、《歐比王肯諾比》、《星球大戰：複製戰紀》等經典人氣角色之Hot Toys珍藏人偶及載具作品讓星戰迷大飽眼福，重燃於史詩式星戰冒險的情懷之中！

巨型Darth Maul COSBI+深淵無限鏡藝術裝置 與「黑武士」Darth Vader會面後，即將引領各位進入COSBI的Q萌國度！擁有強大黑暗原力的超人氣反派Darth Maul以超過2米高巨型COSBI造型現身場內，更手持整個星球大戰宇宙中著名和標誌性的武器紅色雙刃光劍，準備與背後3.5米高以吹氣裝置出現的Grogu一同與粉絲見面，穿梭《星球大戰》一幕幕經典旅程。另一邊廂，「黑武士」Darth Vader與Darth Maul COSBI分別乘坐鈦戰機及西斯滲透者進入深淵無限鏡藝術裝置旁戒備，準備投入《星球大戰》的浩瀚宇宙世界，發放Dark Side的黑暗能量，展開一場大規模的激烈空戰！

5 月 4 日「星球大戰日」帝國軍現身宇宙要塞核心基地 星戰迷將5月4日訂定為「星球大戰日」，原於《星球大戰》電影中一句經典語錄May The Force Be With You （願原力與你同在），影迷取其諧音與May Fourth相似，便選定每年5月4日為一眾星戰迷向這套史詩式電影作品致敬的紀念日子。今年的重要時刻，「帝國軍第501旅香港駐軍」將突擊入駐太古城中心，現場將免費派發「星球大戰：黑暗之力」精美紀念手幅，各位星戰忠粉更可參加現場打卡有獎遊戲，各位準「西斯」記得捕捉他們的身影！

場內 2 大隱藏任務 憑實力贏取豐富珍藏人偶及限量版禮品 各位星戰迷注意！潛入「死星」期間必玩兩大隱藏任務；參與光劍挑戰即可參加抽獎*，有機會贏取總值超過HK$14萬的限量主題精品！

LIVE+ 會員專享電子禮券禮遇 同場商户聯手搜羅精選《星球大戰》商品 活動期間太古城中心尚有其他精彩禮遇放送！太古城中心匯聚逾170家特色食肆、美妝、時尚服飾、超級市場、戲院及室內溜冰場，讓你盡情玩樂及享受美食。4月26日至6月2日期間，商場為LIVE+會員提供「消費有禮」專享消費禮遇，只要於場內以單一電子消費滿HK$800或以上，即可換領APITA HK$50電子禮券一張。太古城中心多間商户更搜羅了多件《星球大戰》系列商品，包括鐵達時《星球大戰》限量版腕錶系列、樂高星球大戰傳奇賞金獵人頭盔及星球大戰X翼戰機檯燈等等。同時，LIVE+會員於4月27日至6月2日期間，凡購買指定商品即可參加「換分大作戰」積分獎賞，獲得相等於HK$20 LIVE+ Mall Dollar的額外5,000積分，快來揀選最佳裝備投入「黑色勢力」。