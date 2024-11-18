太古城化身街頭塗鴉藝術打卡聖地 「Streets of Christmas Joy」競技項目 歡度活力聖誕

聖誕臨近，你計劃與親朋好友怎樣歡度佳節？為讓大家度過與別不同的熱鬧聖誕，現已化身為潮酷街頭，更特別推出「Streets of Christmas Joy」主題活動，帶來塗鴉主題藝術打卡裝置，將復古跑車、籃球及滑板場等街頭文化代表元素放到商場內，更特設3大街頭競技目，讓你與好友可歡度活力十足的街頭聖誕節。

太古城中心由即日至2025年1月1日，為大家帶來「Streets of Christmas Joy」主題活動，於商場二樓的中庭及中橋位置，設置了多個塗鴉主題藝術打卡裝置，包括震撼感爆燈，由五光十色波波球組成，高8米的「炫彩波波聖誕樹」，只需走過聖誕樹下的「尋找快樂塗鴉秘道」，便會走入恍若電影場景的「極速懷舊快拍區」，在「塗鴉大街」隱藏了多位聖誕角色等大家去發掘。還有懷舊的「復古街頭跑車」，愛車之士絕對不容錯過，熱愛打卡的你更可於充斥著塗鴉藝術風格的電話亭和巴士站，以及街頭運動運動文化代表，最cool的「籃球 X 滑板場」，大擺甫士拍照，成為街頭文化達人。