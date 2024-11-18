太古城化身街頭塗鴉藝術打卡聖地 「Streets of Christmas Joy」競技項目 歡度活力聖誕

聖誕臨近，你計劃與親朋好友怎樣歡度佳節？為讓大家度過與別不同的熱鬧聖誕，現已化身為潮酷街頭，更特別推出「Streets of Christmas Joy」主題活動，帶來塗鴉主題藝術打卡裝置，將復古跑車、籃球及滑板場等街頭文化代表元素放到商場內，更特設3大街頭競技目，讓你與好友可歡度活力十足的街頭聖誕節。
太古城中心由即日至2025年1月1日，為大家帶來「Streets of Christmas Joy」主題活動，於商場二樓的中庭及中橋位置，設置了多個塗鴉主題藝術打卡裝置，包括震撼感爆燈，由五光十色波波球組成，高8米的「炫彩波波聖誕樹」，只需走過聖誕樹下的「尋找快樂塗鴉秘道」，便會走入恍若電影場景的「極速懷舊快拍區」，在「塗鴉大街」隱藏了多位聖誕角色等大家去發掘。還有懷舊的「復古街頭跑車」，愛車之士絕對不容錯過，熱愛打卡的你更可於充斥著塗鴉藝術風格的電話亭和巴士站，以及街頭運動運動文化代表，最cool的「籃球 X 滑板場」，大擺甫士拍照，成為街頭文化達人。
化身街頭藝術達人 挑戰跨界限競技賽
身手不凡的你，可以參加別具動感的跨界限競技賽。於場內的街頭文化主題互動遊樂區，特設以狂熱街舞、節拍打碟及塗鴉創作遊戲為主題的3大競技項目，讓大家可以即場Battle以展現實力。擁有驚人音樂天賦的你，可到「DJ競技擂台」，先於巨型耳機裝置打卡，再挑戰不同難度的音感遊戲，化身節奏感爆棚的世界級DJ。熱愛跳舞的你，則可參加「B-BOY狂舞派對」，於場內的大舞台挑選個人化角色代表大跳霹靂舞，挑戰不同難度的歌曲，勁歌熱舞一番。而充滿藝術細胞的你，則可於「型噴聖誕塗鴉牆」盡情發揮無窮創意，化身街頭藝術達人，於電子聖誕塗鴉牆挑選不同聖誕圖案，創作出充滿節日氣氛及街頭藝術風格的「塗鴉」作品，環保又好玩。
即場捐款行善 消費可獲獎賞
完成所有遊戲並收集相關記號，即可獲贈限定街頭風貼紙。大家亦可即場行善捐款予「愛培自閉症基金」，向自閉症兒童送上暖心聖誕祝福，只需捐出HK$ 30善款，便可於特別設計的photo booth免費自拍乙次。於11月22日至12月26日期間，LIVE+會員於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，便可參加「聖誕消費賞」，換領不同精選商戶的電子禮券；如以Mastercard®簽賬消費，更可獲額外商場及餐飲電子禮券，讓你可盡情為家人朋友挑選聖誕禮物。