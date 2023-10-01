太古城美食｜新開意大利餐廳Penna 親民價錢食精緻意式家庭料理

意大利餐廳Penna近日在太古城正式開業，由本地意法料理名廚劉銘佳 (Ken Lau)主理，為附近街坊和食客帶來一系列意大利南部美食，當中包括手工意粉、湯品、海鮮和肉類主菜，整體價錢親民，主餐牌及午市套餐都能夠為一眾饕客帶來驚喜！

太古意大利餐廳Penna

餐廳菜式有心思，靈感來自Chef Ken多年來四出尋覓的意大利家傳食譜，精緻之餘富意大利風情。前菜方面心水推介香港少見的意大利家常菜「炸牛肚」，選由意大利直送到港的牛肚製作，總廚將牛肚配以大量雜菜、上湯和香葉蒸煮二小時，後用自家調配而成的炸粉將牛肚油炸，表面炸得金黃，牛肚咬開彈牙入味，風味獨特。另外「烤牛骨髓配焗蠔」亦有驚喜，牛骨髓嫩滑香濃，而焗蠔則混入了日本清酒和香草牛油再烤焗，兩種味道互相碰撞，更顯滋味。