太古城美食｜Bistro Maru Maru 洋食 X 居酒屋 44小時厚切北海道三元豚鐵板燒

太古城「壽司居酒屋Maru Maru」最近正式升級為「Bistro Maru Maru 洋食 X 居酒屋」，餐廳由居酒屋達人堀田智之與洋食料理匠人大嶺宗善雙劍合璧，融合日本、法國及意大利等多款洋食及居酒屋料理，滿足食客對日本美食的要求！食物款式包括 44 小時製作厚切北海道三元豚鐵板燒配自家製醬汁、明太子忌廉烏冬、雪糕脆筒吞拿魚他他等，創意與味道都兼備，大家一於去試試！

餐牌上供應多款人氣美食，和風明太子薯仔沙律($62)，於薯蓉塔內釀入明太子，上面配以流心溫泉蛋，滑溜蛋黃配搭綿滑薯蓉及鹹鮮明太子，口感豐富。而玩味十足的雪糕脆筒吞拿魚他他($83)亦是打卡必試，主廚在這道菜裡加入本地元素，在切碎的吞拿魚裡拌入中式菜脯、韓式辣椒醬與海鮮醬，雪糕脆筒及中式菜脯令菜式增添層次，同時豐富魚肉的旨味。

必試推介「44 小時製作厚切北海道三元豚鐵板燒配自家製醬汁」（$155/$175），菜式步驟繁複，先將原個豬肩經過24小時醃製後，再慢煮20小時，讓豚肉軟滑多汁，上桌前廚師以火槍把豬肩外層微烤，賣相金黃，另可配搭主廚自家製的牛肉多蜜醬、鮮蕃茄醬、咖哩醬食用，風味滿分。

主食方面，經典明太子忌廉烏冬($108)最吸引，以均等份量的牛乳與豆乳製作醬汁，加入明太子後鮮味倍增，忌廉醬汁濃郁，烏冬軟糯掛汁。

Bistro Maru Maru 洋食 X 居酒屋

地址：太古城星輝台金星閣地下G1019號舖

電話： 2505 2266