太古廣場The Double Dareground 測謊裝置釋放童真 獨家引入Fluffe棉花糖

匯集時尚名店的金鐘太古廣場，由8月1日至31日推出趣味盎然的「The Double Dareground」玩樂裝置，帶來首次正式登陸香港的品牌限定合作，加上一系列玩味遊戲，如大冒險測謊機器、韓國人氣照相館，不論任何年齡都能在此體驗最純粹的玩樂假期。

多款遊戲 重拾童趣

The Double Dareground從兒時遊戲擷取靈感，創造出一個自由自在的無壓環境，讓大家重新發掘玩樂的喜悅。當中包含一系列驚喜互動裝置，包括由韓國人氣的照相館、異想天開的氣球冒險，到啓發自「Truth or Dare」的測謊機器，全面喚醒各人心底的冒險精神，重拾玩樂時的快樂回憶。