太古廣場The Double Dareground 測謊裝置釋放童真 獨家引入Fluffe棉花糖

匯集時尚名店的金鐘太古廣場，由8月1日至31日推出趣味盎然的「The Double Dareground」玩樂裝置，帶來首次正式登陸香港的品牌限定合作，加上一系列玩味遊戲，如大冒險測謊機器、韓國人氣照相館，不論任何年齡都能在此體驗最純粹的玩樂假期。
多款遊戲 重拾童趣
The Double Dareground從兒時遊戲擷取靈感，創造出一個自由自在的無壓環境，讓大家重新發掘玩樂的喜悅。當中包含一系列驚喜互動裝置，包括由韓國人氣的照相館、異想天開的氣球冒險，到啓發自「Truth or Dare」的測謊機器，全面喚醒各人心底的冒險精神，重拾玩樂時的快樂回憶。
首次衝出海外的韓國人氣「DON’T LXXK UP」照相館，記錄屬於個人私密的「人生四格」；建議與伴侶一起挑戰「真心話大冒險測謊機器」，回答測謊機提出關於友情、親情及愛情的問題，系統便會判斷誰是誠實可靠，誰有所隱瞞；「沉浸式氣球樂園」則讓每位大小朋友釋放內在童真，只要踏進充滿氦氣球的房間，任何年齡層的朋友，都會笑得開懷。
加倍享受獨家夏日消費禮遇
此外，The Double Dareground特設小食部，為大家準備首次登陸香港的澳洲棉花糖專家Fluffe，特別為今次活動推出的獨特新口味。此外，太古廣場準備了獨家夏日購物禮遇，消費滿指定額即可獲贈電子購物禮券，以及太古廣場above會員積分，讓購物加倍歡樂。